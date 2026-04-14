Fußball heute live im TV – 1:2 DAZN überträgt Atlético Madrid – FC Barcelona

Atlético Madrid und der FC Barcelona liefern sich am Dienstag, 14.04.2026, im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League ein Duell mit enormem Druck und klarer Ausgangslage. Anstoß im Riyadh Air Metropolitano ist um 21:00 Uhr Ortszeit, Atlético geht mit einem 2:0 aus dem Hinspiel in die Partie. In Deutschland läuft die Begegnung live bei DAZN. ein Free-TV-Angebot gibt es nicht.

Champions League FC Liverpool 1.88 xG 1.17 0 2 Paris Saint Germain (PSG) Champions League Atlético Madrid 1.64 xG 2.11 1 2 FC Barcelona

Übertragung: Wo das Spiel live zu sehen ist

Für Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland ist DAZN Deutschland die einzige Anlaufstelle für das Rückspiel zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona. Der Sender beziehungsweise Streamingdienst zeigt die Partie national live und stellt auch eine Stream-Option bereit. Wer also nach der Übertragung von Atlético Madrid gegen Barcelona sucht, landet nicht im Free-TV, sondern bei DAZN.

Die Eckdaten zum Spiel sind klar: Atlético Madrid gegen FC Barcelona, Dienstag, 14.04.2026, 21:00 Uhr, Champions League, Viertelfinal-Rückspiel. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Auswärtssieg für Atlético Madrid.

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Atlético Madrid N N N S N 1 : 2 1.64 xG 2.11 Endergebnis FC Barcelona S S S N S Ademola Lookman 31' Lamine Yamal 4' Ferran Torres 24' Tore 4' Tor Lamine Yamal Assist: Ferran Torres) 24' Tor Ferran Torres Assist: Dani Olmo) Tor Ademola Lookman Assist : Marcos Llorente) 31' 1 J. Musso 3 M. Ruggeri 15 C. Lenglet 24 Robin Le Normand 16 Nahuel Molina 22 Ademola Lookman 6 Koke 14 Marcos Llorente 20 G. Simeone 19 Julián Álvarez 7 Antoine Griezmann 13 Joan García 2 João Cancelo 18 Gerard Martín 24 Eric García 23 Jules Koundé 8 Pedri 6 Gavi 16 Fermín 20 Dani Olmo 10 Lamine Yamal 7 Ferran Torres

Formkurve, direkte Duelle und Schlüsselspieler

Atlético reist mit einem Polster ins Rückspiel, muss die Führung aber sauber verwalten. In der Champions League haben die Colchoneros aus den letzten fünf Spielen saisonübergreifend drei Siege, ein Remis und eine Niederlage gesammelt. In der Liga läuft es dagegen deutlich holpriger: In den vergangenen fünf Pflichtspielen sprang nur ein Sieg heraus, dazu kamen vier Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel ging mit 1:2 bei Sevilla FC verloren.

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Barcelona bringt im Vergleich die stabileren Resultate mit. In den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team vier Siege, zuletzt ein klares 4:1 zu Hause gegen Espanyol Barcelona. Auch in der Champions League stimmt die Bilanz: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Partien. Trotzdem steht Barça im Rückspiel unter Zugzwang, weil ein 0:2 aufgeholt werden muss.

Der direkte Vergleich der letzten Jahre fällt insgesamt ausgeglichen aus, mit leichtem Vorteil für Barcelona. In den vergangenen fünf Duellen gewann Atlético zweimal, Barcelona dreimal, Unentschieden gab es keines. Das jüngste Aufeinandertreffen entschied Atlético auswärts mit 2:0 für sich — genau dieses Ergebnis bildet nun die Grundlage für das Rückspiel.

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 FC Barcelona U S S S S 0 : 2 1.09 xG 0.45 Endergebnis Atlético Madrid S S N N N Julián Álvarez 45' A. Sørloth 70' Tore 45' Tor Julián Álvarez 70' Tor A. Sørloth Assist: M. Ruggeri) 13 Joan García 2 João Cancelo 18 Gerard Martín 5 Pau Cubarsí 23 Jules Koundé 8 Pedri 24 Eric García 14 Marcus Rashford 20 Dani Olmo 10 Lamine Yamal 9 Robert Lewandowski 1 J. Musso 3 M. Ruggeri 17 D. Hancko 24 Robin Le Normand 16 Nahuel Molina 22 Ademola Lookman 6 Koke 14 Marcos Llorente 20 G. Simeone 19 Julián Álvarez 7 Antoine Griezmann

Torjäger, Vorlagen und Wettmärkte

Im Offensivspiel hängt bei Atlético viel an Julián Álvarez. Der Angreifer kommt in dieser Champions-League-Saison bereits auf neun Treffer und ist damit klarer Top-Torjäger der Madrilenen im Wettbewerb. Dahinter folgt Alexander Sørloth mit sechs Toren als wichtige Strafraumoption. Auch in der Vorbereitung auf Chancen spielen beide eine große Rolle: Álvarez und Antoine Griezmann stehen jeweils bei vier Assists in der Königsklasse 2025/26.

Bei Barcelona ist Fermín López mit sechs Toren der erfolgreichste Schütze in der Champions League. Lamine Yamal und Marcus Rashford haben jeweils fünf Treffer beigesteuert und bleiben für Atlético ein ständiger Risikofaktor. Im letzten Pass hat ebenfalls Fermín López Akzente gesetzt, ebenfalls mit vier Vorlagen; hinzu kommen Pedri und Frenkie de Jong als prägende Figuren im Spielaufbau.

Die Buchmacher sehen trotz des Rückstands den FC Barcelona leicht vorne. Die aktuellen Quoten sprechen eine klare Sprache: Bet365 bietet für Tipp 1 auf den Heimsieg Atléticos eine Quote von 3.90, Winamax für das Remis Quote 4.50, Interwetten für Tipp 2 auf einen Auswärtssieg Barcelonas 1.90. Beim Markt „Beide Teams treffen“ notiert ODDSET für „Ja“ bei 1.39, Interwetten für „Nein“ bei 3.10.

Als Wett-Tipp wird der Auswärtssieg des FC Barcelona genannt. Die Begründung: Trotz des 0:2 aus dem Hinspiel verfügt Barça über mehr Durchschlagskraft und hat in dieser Saison häufig zahlreiche klare Torchancen herausgespielt. Wer mutig tippt und auf eine Aufholjagd setzt, findet darin eine interessante Option. Ebenfalls empfohlen wird „Beide Mannschaften treffen“, weil Atlético seine Ordnung zwar verteidigen will, Barcelona aber offensiv Druck machen muss. Mit Álvarez, Sørloth, Fermín López und Yamal ist die Wahrscheinlichkeit für Treffer auf beiden Seiten hoch. Wer tiefer einsteigen möchte, kann außerdem die Wettanbieter vergleichen; für neue Kunden lohnt sich ein Blick auf den Wettbonus-Vergleich möglicher Bonusaktionen.

Häufige Fragen zum Spiel

Wer ist der Favorit bei Atlético Madrid gegen FC Barcelona?

Barcelona gilt derzeit bei den Buchmachern als leichter Favorit, vor allem wegen der stärkeren Form in den heimischen Wettbewerben und der individuell höher bewerteten Offensive. Dennoch besitzt Atlético nach dem 2:0-Auswärtssieg im Hinspiel die bessere Ausgangsposition und kann mit taktischer Disziplin den Einzug ins Halbfinale schaffen.

Wo bekomme ich die besten Quoten zur Begegnung?

Besonders interessante Offerten gibt es aktuell bei Bet365, Winamax und Interwetten, je nach Spielausgang. Ein Quotenvergleich auf der Wettanbieter-Seite hilft dabei, die attraktivsten Angebote und mögliche Quotenboosts zu finden.

Wann und wo wird Atlético Madrid gegen FC Barcelona übertragen?

Das Rückspiel steigt am Dienstag, 14.04.2026, um 21:00 Uhr im Riyadh Air Metropolitano. In Deutschland überträgt DAZN Deutschland die Partie live und bietet zusätzlich Streams sowie Vorberichterstattung an.

Liveticker heute

20:23 Uhr Anpfiff Im heutigen Spiel wird Opferbereitschaft gefragt sein – eine Eigenschaft, die tief in der DNA von Atlético verwurzelt ist. Wenn ich in diesem Zusammenhang einen Spieler nennen müsste, der diese Einstellung verkörpert, dann wäre das Giuliano Simeone, ein Spieler, der für seinen Einsatz bekannt ist. In dieser Saison hat er zudem ein Tor erzielt und eine Vorlage in der Champions League gegeben.

15:38 Uhr Gute Laune in Madrid Trotz 22 Punkte Rückstand in La Liga, gewann man das Hinspiel mit 2:0 – Atletico Madrid ist auf dem Sprung ins Halbfinale und hat kein Angst vor dem FC Barcelona. Auch steht Atletico im Finale der Copa in Spanien.

