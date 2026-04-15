Fußball heute: Wer überträgt Arsenal – Sporting CP im Free-TV & Livestream!

Arsenal FC empfängt Sporting CP am Mittwoch, 15.04.2026, um 21:00 Uhr zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League im Emirates Stadium. In Deutschland läuft die Partie live bei DAZN, ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel haben die Gunners beste Karten, ihre Führung vor eigenem Publikum zu verteidigen.

Übertragung: So sehen Fans Arsenal gegen Sporting live

Für alle, die das Spiel in Deutschland verfolgen möchten, ist DAZN die klare Anlaufstelle. Der Streamingdienst überträgt das Rückspiel exklusiv, im linearen Free-TV wird die Begegnung nicht gezeigt. Damit bleibt der Champions-League-Abend in Deutschland fest in der Hand des Pay-TV- und Streaminganbieters.

Gespielt wird am Mittwochabend im Emirates Stadium, das Duell ist als Viertelfinal-Rückspiel angesetzt. Auf der Trainerbank stehen sich Mikel Arteta und Rui Borges gegenüber. Die Ausgangslage ist eng, denn Arsenal bringt den knappen Vorsprung aus dem ersten Aufeinandertreffen mit.

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Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 FC Arsenal U S S S N - : - Sporting CP Lissabon S S S N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Form, K.o.-Weg und direkte Duelle

Arsenal hat sich in dieser Champions-League-Saison bislang stabil präsentiert und die Gruppenphase als Erster abgeschlossen. Auch in den K.o.-Spielen blieb das Team konstant: Im Achtelfinale setzten sich die Londoner gegen Bayer Leverkusen durch, nach einem 1:1 im Hinspiel folgte ein 2:0 im Rückspiel. Saisonübergreifend stehen in den letzten fünf Champions-League-Partien vier Siege und ein Remis zu Buche.

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Sporting CP nahm in der Gruppenphase als Siebter eine deutlich schwierigere Ausgangslage mit, zeigte in der K.o.-Runde aber seine Durchschlagskraft. Gegen FK Bodø/Glimt entschieden die Portugiesen das Achtelfinale mit einem 5:0-Heimsieg und drehten das Duell damit klar zu ihren Gunsten. Auch national ist die Serie ordentlich: In den letzten fünf Pflichtspielen holte Sporting vier Siege bei einer Niederlage.

Beide Teams gehen mit unterschiedlicher, aber nicht perfekter Form in dieses Rückspiel. Arsenal unterlag zuletzt zuhause Bournemouth mit 1:2, während Sporting sich mit einem 1:0-Auswärtserfolg bei Estrela Amadora neues Selbstvertrauen holte. Im Fokus steht nun, wie Artetas Mannschaft die 1:0-Führung aus dem Hinspiel über die Ziellinie bringt.

Der Blick auf die jüngsten direkten Duelle fällt leicht zugunsten von Arsenal aus: In den vergangenen fünf Begegnungen holten die Gunners zwei Siege, dazu kommen zwei Unentschieden und ein Erfolg für Sporting. Das bisher letzte Aufeinandertreffen war das Hinspiel am 07.04.2026, als Sporting in Portugal mit 0:1 verlor und Arsenal sich damit einen kleinen, aber wichtigen Vorteil verschaffte.

Schlüsselspieler, Torjäger und Wettmarkt

In der laufenden Königsklasse führt bei Arsenal Gabriel Martinelli die interne Torschützenliste an. Der Offensivmann hat bereits sechs Treffer erzielt. Dahinter folgen Viktor Gyökeres mit vier Toren, Noni Madueke mit drei Treffern sowie Gabriel Jesus mit zwei Toren. Den kreativen Takt gibt Leandro Trossard vor, der mit vier Assists Arsenals bester Vorbereiter in der Champions League ist.

Sporting setzt offensiv vor allem auf Luis Suárez, der in dieser Champions-League-Saison schon fünfmal getroffen hat. Dazu kommt Francisco Trincão mit vier Toren und drei Vorlagen als einer der gefährlichsten Akteure im Team. Auch Pedro Gonçalves und Geny Catamo haben mit Treffern und Assists ihren Anteil daran, dass Sporting mehrere Optionen im Angriff besitzt.

Die Buchmacher sehen Arsenal dennoch vorn. Der Heimsieg gilt als der naheliegende Tipp, nicht zuletzt wegen des 1:0-Erfolgs aus dem Hinspiel und des Heimvorteils im Emirates. Für Tipp 1 ist ODDSET mit einer Quote von 1.49 gelistet. Wer auf ein Remis setzt, findet bei Winamax eine Quote von 4.80, während ein Auswärtssieg von Sporting bei NEO.bet mit bis zu 7.40 bewertet wird.

Als zweiter Tipp steht „Beide Teams treffen? Nein“ im Raum. Diese Einschätzung stützt sich auf Arsenals defensive Stabilität vor heimischer Kulisse und auf die Erwartung eines taktisch geprägten Rückspiels, in dem die knappe Führung verwaltet werden soll. Für „Nein“ bietet Tipico eine Quote von 1.85, während „Ja“ bei Bet365 mit 1.95 notiert ist.

Wer verschiedene Angebote prüfen möchte, kann die Sportwetten-Anbieter vergleichen. Wer bei einem der genannten Buchmacher noch kein Konto besitzt, kann sich bei der Registrierung außerdem einen Sportwetten-Bonus sichern.

Die wichtigsten Fragen zum Spiel

Wer ist der Favorit bei Arsenal FC gegen Sporting CP?

Arsenal geht als leichter Favorit ins Rückspiel, vor allem wegen des 1:0-Sieges im Hinspiel und des Heimvorteils im Emirates Stadium. Sporting bleibt aber gefährlich, weil die Portugiesen in der K.o.-Phase bereits starke Leistungen gezeigt haben.

Wo gibt es die besten Quoten zur Begegnung?

Für den Heimsieg von Arsenal sind derzeit die besten Quoten bei ODDSET zu finden. Unentschieden wird bei Winamax attraktiv bewertet. Wer unterschiedliche Angebote vergleichen will, sollte einen Wettanbieter-Vergleich nutzen, um die höchste Quote für den eigenen Tipp zu finden.

Wann und wo wird Arsenal FC gegen Sporting CP übertragen?

Die Partie steigt am Mittwoch, 15.04.2026, um 21:00 Uhr im Emirates Stadium und wird in Deutschland live bei DAZN gezeigt. Wer ein DAZN-Abo hat, kann das Spiel legal im TV-Stream verfolgen.

Arsenal verteidigt im Viertelfinal-Rückspiel eine knappe 1:0-Führung aus dem Hinspiel, Sporting bringt dagegen Offensivqualität und die Bereitschaft mit, Risiken einzugehen. Für Zuschauer in Deutschland bleibt DAZN der richtige Sender beziehungsweise Streamingdienst für dieses Champions-League-Duell.