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Fußball heute live im TV: ZDF überträgt FC Bayern-Zusammenfassung um 23 Uhr

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Am heutigen Abend zeigt das ZDF ab 23:00 Uhr eine 60-minütige Zusammenfassung der Champions League. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem die Begegnungen FC Bayern München gegen Real Madrid sowie weitere Topspiele des europäischen Spitzenfußballs. Die Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit ZDF-Fußballexpertin Martina Voss-Tecklenburg.

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Joshua Kimmich klatscht beim Aufwärmen in die Hände und applaudiert den Fans in der Football Arena München – kurz vor dem UEFA Champions League Viertelfinale-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid CF am 15. April 2026. Der Bayern-Kapitän stimmte sich mit seinen Teamkollegen auf das Spiel ein. Adam Pretty / Getty Images
Joshua Kimmich klatscht beim Aufwärmen in die Hände und applaudiert den Fans in der Football Arena München – kurz vor dem UEFA Champions League Viertelfinale-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid CF am 15. April 2026. Der Bayern-Kapitän stimmte sich mit seinen Teamkollegen auf das Spiel ein. Adam Pretty / Getty Images

Die Spiele im Überblick

Gezeigt werden die Zusammenfassungen von FC Bayern München – Real Madrid, FC Liverpool – Paris Saint-Germain, Atlético Madrid – FC Barcelona sowie FC Arsenal – Sporting Lissabon. Besonders im Fokus steht dabei auch das Duell des FC Bayern mit den Königlichen.

Champions League
14.4.2026
- 21:00
FC Liverpool
1.88
xG
1.17
0 2
Paris Saint Germain (PSG)
Champions League
14.4.2026
- 21:00
Atlético Madrid
1.64
xG
2.11
1 2
FC Barcelona
Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Arsenal
- -
Sporting CP Lissabon
Vorschau: Doppelchance : FC Arsenal oder Unentschieden
Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Bayern München
- -
Real Madrid
Allianz Arena
Vorschau: Doppelchance : FC Bayern München oder Unentschieden
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| Allianz Arena | 15.4.2026-21:00
FC Bayern München
S S S S S
- : -
Real Madrid
S S N N U
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
| Schiedsrichter: S. Vinčić
Vorschau: Doppelchance : Bayern München oder Unentschieden
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
13
Andriy Lunin
23
F. Mendy
22
Antonio Rüdiger
3
Éder Militão
12
Trent Alexander-Arnold
21
Brahim Díaz
15
Arda Güler
5
J. Bellingham
8
Federico Valverde
7
Vinicius Junior
10
Kylian Mbappé
field field

Nach dem Hinspiel hat sich die Ausgangslage für die Münchner ordentlich verbessert: Am vergangenen Dienstag gewann der Rekordmeister knapp, aber verdient mit 2:1 gegen Real Madrid. Luis Díaz traf in der 41. Minute, Harry Kane legte direkt nach der Pause in der 46. Minute nach, ehe Kylian Mbappé in der 74. Minute noch verkürzte.

Bayern mit Rückenwind, Real unter Druck

Auch in der Bundesliga präsentierte sich die Mannschaft von Kapitän Joshua Kimmich zuletzt in starker Verfassung und fegte St. Pauli mit 5:0 aus dem Millerntor-Stadion. Auf der anderen Seite musste die Elf von Álvaro Arbeloa in La Liga den nächsten Dämpfer im Titelrennen hinnehmen und kam bei Girona nicht über ein 1:1 hinaus.

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Damit sind die Madrilenen, wie schon zuletzt im November, wettbewerbsübergreifend seit drei Spielen ohne Sieg. Entsprechend stellt sich die Frage, ob Vincent Kompany mit seiner Mannschaft die aktuelle Formschwäche des Champions-League-Rekordsiegers ausnutzen kann.

Für die Münchner geht es dabei auch um eine historische Chance: Zum ersten Mal seit 2011/12 könnten sie sich in einer K.-o.-Runde wieder gegen Real Madrid durchsetzen.

Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid

17:16 Uhr

Anpfiff

Jeder, der Real Madrid kennt, weiß, dass wir hier kein Wunder benötigen. Wir sind bereit zu kämpfen und diese Aufholjagd zu machen. Álvaro Arbeloa (Trainer, Real Madrid)

17:15 Uhr

Stimmen der Trainer

Ich habe in der Allianz Arena als Gegner gespielt und es gespürt: Die Arena kann auch Gegner erdrücken. Und ich wünsche mir, dass morgen keine Fans zum Stadion kommen, die die Karte als neutrale Fans gekauft haben. Man darf vorher Tee mit Honig trinken – und dann die volle Stimme nutzen! Vincent Kompany (Trainer, FC Bayern)

11:40 Uhr

Anpfiff

Die ZDF TV-Übertragung wird moderiert von Katrin Müller-Hohenstein, Martina Voss-Tecklenburg wird sie unterstützen.

10:49 Uhr

Wer zeigt das Spiel im TV?

Heute am Mittwoch, 15.04.2026, steigt in der Allianz Arena das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Anstoß ist um 21:00 Uhr, in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN – ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Das ZDF zeigt ab 23 Uhr die Ausschnitte der Champions League Viertelfinal-Rückspiele.

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