Fußball heute live im TV kostenlos – ZDF überträgt FC Bayern in der Champions League ab 23 Uhr

Am heutigen Abend zeigt das ZDF ab 23:00 Uhr eine 60-minütige Zusammenfassung der Champions League. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem die Begegnungen FC Bayern München gegen Real Madrid sowie weitere Topspiele des europäischen Spitzenfußballs. Die Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit ZDF-Fußballexpertin Martina Voss-Tecklenburg.

Die Spiele im Überblick

Gezeigt werden die Zusammenfassungen von FC Bayern München – Real Madrid, FC Liverpool – Paris Saint-Germain, Atlético Madrid – FC Barcelona sowie FC Arsenal – Sporting Lissabon. Besonders im Fokus steht dabei auch das Duell des FC Bayern mit den Königlichen.

Champions League FC Liverpool 1.88 xG 1.17 0 2 Paris Saint Germain (PSG) Champions League Atlético Madrid 1.64 xG 2.11 1 2 FC Barcelona Champions League FC Arsenal - - Sporting CP Lissabon Champions League FC Bayern München - - Real Madrid

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München S S S S S - : - Real Madrid S S N N U Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane 13 Andriy Lunin 23 F. Mendy 22 Antonio Rüdiger 3 Éder Militão Trent Alexander-Arnold 15 Arda Güler 6 Eduardo Camavinga 5 J. Bellingham 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé

Nach dem Hinspiel hat sich die Ausgangslage für die Münchner ordentlich verbessert: Am vergangenen Dienstag gewann der Rekordmeister knapp, aber verdient mit 2:1 gegen Real Madrid. Luis Díaz traf in der 41. Minute, Harry Kane legte direkt nach der Pause in der 46. Minute nach, ehe Kylian Mbappé in der 74. Minute noch verkürzte.

Bayern mit Rückenwind, Real unter Druck

Auch in der Bundesliga präsentierte sich die Mannschaft von Kapitän Joshua Kimmich zuletzt in starker Verfassung und fegte St. Pauli mit 5:0 aus dem Millerntor-Stadion. Auf der anderen Seite musste die Elf von Álvaro Arbeloa in La Liga den nächsten Dämpfer im Titelrennen hinnehmen und kam bei Girona nicht über ein 1:1 hinaus.

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Damit sind die Madrilenen, wie schon zuletzt im November, wettbewerbsübergreifend seit drei Spielen ohne Sieg. Entsprechend stellt sich die Frage, ob Vincent Kompany mit seiner Mannschaft die aktuelle Formschwäche des Champions-League-Rekordsiegers ausnutzen kann.

Für die Münchner geht es dabei auch um eine historische Chance: Zum ersten Mal seit 2011/12 könnten sie sich in einer K.-o.-Runde wieder gegen Real Madrid durchsetzen.

Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid

11:40 Uhr Anpfiff Die ZDF TV-Übertragung wird moderiert von Katrin Müller-Hohenstein, Martina Voss-Tecklenburg wird sie unterstützen.