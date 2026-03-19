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Fußball heute live im TV bei RTL: Wer zeigt die Europacup-Achtelfinals am 19.03. live ?

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Fußball heute live im TV bei RTL – Wer zeigt die Europacup-Achtelfinals am 19.03. live? Am 19. März übertragen RTL, NITRO und der Streamingdienst RTL+ die Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League. RTL und NITRO melden sich ab 20:15 Uhr mit einer simultanen Doppelübertragung zum Achtelfinal-Rückspiel FC Porto – VfB Stuttgart (Anstoß 21:00). Parallel startet RTL+ bereits um 18:15 Uhr mit der Spieltagsshow „Matchday“ und überträgt alle Top-Partien des Abends einzeln oder in der Konferenz (Anstoßzeiten 18:45 und 21:00).

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Moderatorin Laura Papendick mit RTL-Fußball-Experte Lothar Matthäus. Foto: RTL / Simon Stöckl
Moderatorin Laura Papendick mit RTL-Fußball-Experte Lothar Matthäus. Foto: RTL / Simon Stöckl

Wer zeigt welches Spiel? Übersicht der Live-Übertragungen am 19. März

RTL und NITRO konzentrieren sich in der Primetime auf das Achtelfinal-Rückspiel FC Porto – VfB Stuttgart (Anstoß 21:00), die Sendeanstalten starten ihre Live-Schalten ab 20:15 Uhr. RTL+ bietet bereits die frühen Begegnungen ab 18:45 Uhr live an und stellt zusätzlich die Konferenzschaltung für die Anstoßzeiten 18:45 und 21:00 zur Verfügung. Damit können Fans sowohl einzelne Spiele als auch die komplette Übersicht des Abends verfolgen.

RTL & NITRO: FC Porto – VfB Stuttgart live (20:15 Sendebeginn)

Das Achtelfinal-Rückspiel FC Porto – VfB Stuttgart läuft bei RTL und NITRO als simultane Doppelübertragung; Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus melden sich live aus Porto. Die Kommentatoren Marco Hagemann und Felix Kroos begleiten die Begegnung akustisch. Für Einspieler und Spielerinterviews sind Jana Wosnitza (Superflash) sowie Felix Görner (Flash-Interviews) eingeplant. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel steht Stuttgart mit dem Rücken zur Wand und braucht einen Sieg, um das Viertelfinal-Ticket zu lösen (Anstoß: 21:00 Uhr).

RTL+: Frühe Spiele, Konferenz und Spieltagsshow

RTL+ beginnt die Berichterstattung bereits um 18:15 Uhr mit der Spieltagsshow „Matchday“, moderiert von Anna Kraft mit Experten wie Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann. Ab 18:45 Uhr überträgt der Stream mehrere Achtelfinals der UEFA Europa League und UEFA Conference League einzeln; Fans können alternativ die Konferenz einschalten.

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Die für RTL+ angekündigten Einzelspiele und das On-Air-Personal am 19. März (Anstoß 18:45 / 21:00):

Sendezeiten, Formate und Zuschaueroptionen

Die Sender bieten verschiedene Übertragungsformate: RTL/NITRO setzen auf eine klassische Einzelübertragung des Topspiels in der Prime Time mit Live-Moderation und Expertenanalyse, während RTL+ zusätzlich die Konferenz und mehrere Einzelspiele parallel streamt. Zuschauer können damit zwischen der fokussierten Berichterstattung zum Spiel FC Porto – VfB Stuttgart und der breiten Live-Abdeckung aller Top-Partien des Abends wählen. Die Anstoßzeiten lauten überwiegend 18:45 Uhr für die frühen Spiele und 21:00 Uhr für die Abendspiele; die Sendestarts unterscheiden sich (RTL/NITRO: 20:15 Uhr, RTL+: ab 18:15 Uhr mit „Matchday“).

Diese Fußballspiele gibt es als nächstes in der Europa League

Europa League
19.3.2026
- 18:45
Olympique Lyon
0.24
xG
1.02
0 2
Celta Vigo
Europa League
19.3.2026
- 18:45
SC Freiburg
1.62
xG
1.07
5 1
Genk
Europa League
19.3.2026
- 18:45
FC Midtjylland
0.67
xG
2.03
1 2
Nottingham Forest
Elfmeter 0-3
Europa League
19.3.2026
- 21:00
Aston Villa
1.80
xG
0.32
2 0
Lille
Europa League
19.3.2026
- 21:00
FC Porto
1.40
xG
1.55
2 0
VfB Stuttgart
Europa League
19.3.2026
- 21:00
AS Roma
2.04
xG
1.69
3 4
Bologna
n.V.
Europa League
19.3.2026
- 21:00
Real Betis
3.00
xG
0.26
4 0
Panathinaikos

Diese Fußballspiele gibt es als nächstes in der Europa Conference League

UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 18:45
1. FSV Mainz 05
1.20
xG
0.48
2 0
Sigma Olomouc
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 18:45
AEK Athens FC
0.96
xG
1.21
0 2
Celje
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 18:45
AEK Larnaca
0.28
xG
3.03
1 2
Crystal Palace
n.V.
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 18:45
Raków Częstochowa
0.67
xG
1.55
1 2
AC Florenz
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 21:00
Strasbourg
1.04
xG
0.99
1 1
HNK Rijeka
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 21:00
Shakhtar Donetsk
0.43
xG
1.95
1 2
Lech Poznan
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 21:00
Sparta Prag
0.72
xG
1.97
0 4
AZ Alkmaar
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 21:00
Rayo Vallecano
1.20
xG
0.93
0 1
Samsunspor

Liveticker heute Abend

22:40 Uhr

Europatraum vorbei!

Spielbericht: VfB scheidet aus Europa League aus

22:40 Uhr

Europatraum vorbei?

Der VfB liegt 10 Minuten vor Ende mit 0:2 in Porto zurück – das war es wohl mit Europa!
21:00 Uhr

Nun geht es in Stuttgart los!

Kommt der VfB auch ins Viertelfinale?

20:33 Uhr

SC Freiburg gewinnt 5:1 und zieht ins Viertelfinale

Mit einer starken Leistung hat Freiburg das Viertelfinale erreicht!

20:00 Uhr

SC Freiburg erhöht auf 4:1

Es läuft bei Freiburg!  Noch eine halbe Stunde zu spielen, Grifo und Suzuki erhöhen!

19:10 Uhr

SC Freiburg vorne!

Nach knapp 20 Minuten fürht Freiburg durch Tore von Matthias Ginter und Matanović!

18:00 Uhr

Heute Abend geht es auch um zusätzliche Champions League Plätze!

In den Rückspielen von VfB Stuttgart, SC Freiburg und FSV Mainz 05 geht es nicht nur um Viertelfinal-Tickets im Europapokal, sondern auch um die Chance der Bundesliga auf einen zusätzlichen Champions-League-Platz. Freiburg muss nach dem 0:1-Hinspiel gegen Genk eine Steigerung zeigen, Stuttgart droht nach der 1:2-Heimpleite gegen Porto das frühe Aus. Mainz hat in der Conference League gegen Sigma Olmütz die historische Möglichkeit, erstmals in ein europäisches Viertelfinale einzuziehen. Der Ausgang der Partien beeinflusst direkt das UEFA-Ranking, in dem Deutschland bislang auf Rang drei liegt.

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