+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute live im TV bei RTL – Wer zeigt die Europacup-Achtelfinals am 19.03. live ?

von

Fußball heute live im TV bei RTL – Wer zeigt die Europacup-Achtelfinals am 19.03. live? Am 19. März übertragen RTL, NITRO und der Streamingdienst RTL+ die Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League. RTL und NITRO melden sich ab 20:15 Uhr mit einer simultanen Doppelübertragung zum Achtelfinal-Rückspiel FC Porto – VfB Stuttgart (Anstoß 21:00). Parallel startet RTL+ bereits um 18:15 Uhr mit der Spieltagsshow „Matchday“ und überträgt alle Top-Partien des Abends einzeln oder in der Konferenz (Anstoßzeiten 18:45 und 21:00).

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Moderatorin Laura Papendick mit RTL-Fußball-Experte Lothar Matthäus. Foto: RTL / Simon Stöckl
Moderatorin Laura Papendick mit RTL-Fußball-Experte Lothar Matthäus. Foto: RTL / Simon Stöckl

Wer zeigt welches Spiel? Übersicht der Live-Übertragungen am 19. März

RTL und NITRO konzentrieren sich in der Primetime auf das Achtelfinal-Rückspiel FC Porto – VfB Stuttgart (Anstoß 21:00), die Sendeanstalten starten ihre Live-Schalten ab 20:15 Uhr. RTL+ bietet bereits die frühen Begegnungen ab 18:45 Uhr live an und stellt zusätzlich die Konferenzschaltung für die Anstoßzeiten 18:45 und 21:00 zur Verfügung. Damit können Fans sowohl einzelne Spiele als auch die komplette Übersicht des Abends verfolgen.

RTL & NITRO: FC Porto – VfB Stuttgart live (20:15 Sendebeginn)

Das Achtelfinal-Rückspiel FC Porto – VfB Stuttgart läuft bei RTL und NITRO als simultane Doppelübertragung; Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus melden sich live aus Porto. Die Kommentatoren Marco Hagemann und Felix Kroos begleiten die Begegnung akustisch. Für Einspieler und Spielerinterviews sind Jana Wosnitza (Superflash) sowie Felix Görner (Flash-Interviews) eingeplant. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel steht Stuttgart mit dem Rücken zur Wand und braucht einen Sieg, um das Viertelfinal-Ticket zu lösen (Anstoß: 21:00 Uhr).

RTL+: Frühe Spiele, Konferenz und Spieltagsshow

RTL+ beginnt die Berichterstattung bereits um 18:15 Uhr mit der Spieltagsshow „Matchday“, moderiert von Anna Kraft mit Experten wie Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann. Ab 18:45 Uhr überträgt der Stream mehrere Achtelfinals der UEFA Europa League und UEFA Conference League einzeln; Fans können alternativ die Konferenz einschalten.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die für RTL+ angekündigten Einzelspiele und das On-Air-Personal am 19. März (Anstoß 18:45 / 21:00):

Sendezeiten, Formate und Zuschaueroptionen

Die Sender bieten verschiedene Übertragungsformate: RTL/NITRO setzen auf eine klassische Einzelübertragung des Topspiels in der Prime Time mit Live-Moderation und Expertenanalyse, während RTL+ zusätzlich die Konferenz und mehrere Einzelspiele parallel streamt. Zuschauer können damit zwischen der fokussierten Berichterstattung zum Spiel FC Porto – VfB Stuttgart und der breiten Live-Abdeckung aller Top-Partien des Abends wählen. Die Anstoßzeiten lauten überwiegend 18:45 Uhr für die frühen Spiele und 21:00 Uhr für die Abendspiele; die Sendestarts unterscheiden sich (RTL/NITRO: 20:15 Uhr, RTL+: ab 18:15 Uhr mit „Matchday“).

Diese Fußballspiele gibt es als nächstes in der Europa League

Europa League
18.3.2026
- 16:30
SC Braga
1.58
xG
0.17
4 0
Ferencvarosi TC
Europa League
19.3.2026
- 18:45
Olympique Lyon
- -
Celta Vigo
Vorschau: Doppelchance : Olympique Lyon oder Unentschieden
Europa League
19.3.2026
- 18:45
SC Freiburg
- -
Genk
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Genk und -3.5 Tore
Europa League
19.3.2026
- 18:45
FC Midtjylland
- -
Nottingham Forest
Vorschau: Doppelchance : FC Midtjylland oder Unentschieden
Europa League
19.3.2026
- 21:00
Aston Villa
- -
Lille
Vorschau: Combo Doppelchance : Aston Villa oder Unentschieden und -3.5 Tore
Europa League
19.3.2026
- 21:00
FC Porto
- -
VfB Stuttgart
Vorschau: Doppelchance : FC Porto oder Unentschieden
Europa League
19.3.2026
- 21:00
AS Roma
- -
Bologna
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Bologna
Europa League
19.3.2026
- 21:00
Real Betis
- -
Panathinaikos
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Panathinaikos

Diese Fußballspiele gibt es als nächstes in der Europa Conference League

UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 18:45
1. FSV Mainz 05
- -
Sigma Olomouc
Vorschau: Doppelchance : 1. FSV Mainz 05 oder Unentschieden
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 18:45
AEK Athens FC
- -
Celje
Vorschau: Doppelchance : AEK Athens FC oder Unentschieden
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 18:45
AEK Larnaca
- -
Crystal Palace
Vorschau: Combo Doppelchance : AEK Larnaca oder Unentschieden und -3.5 Tore
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 18:45
Raków Częstochowa
- -
AC Florenz
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder AC Florenz
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 21:00
Strasbourg
- -
HNK Rijeka
Vorschau: Combo Doppelchance : Strasbourg oder Unentschieden und -3.5 Tore
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 21:00
Shakhtar Donetsk
- -
Lech Poznan
Vorschau: Doppelchance : Shakhtar Donetsk oder Unentschieden
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 21:00
Sparta Prag
- -
AZ Alkmaar
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder AZ Alkmaar
UEFA Europa Conference League
19.3.2026
- 21:00
Rayo Vallecano
- -
Samsunspor
Vorschau: Gewinner : Rayo Vallecano

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++