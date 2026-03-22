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Fußball heute live & im TV + Aufstellungen – 2:1 – Wer zeigt Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt im TV heute?

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Die Bundesliga-Partie zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt wird heute live bei DAZN übertragen. Wer zeigt Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt im TV heute? DAZN überträgt die Begegnung am Sonntag, 22. März 2026, um 15:30 Uhr aus der MEWA ARENA. Die Partie gehört zum 27. Spieltag und läuft nicht im Free-TV. Fans können das Spiel im Stream verfolgen; weitere Hinweise zu Live-Übertragungen finden Sie auf unserer Übersichtsseite für Bundesliga-Übertragungen.

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Phillip Tietz vom 1. FSV Mainz 05 in Aktion beim UEFA Conference League-Rückspiel des Achtelfinales gegen SK Sigma Olomouc am 19. März 2026 in der Mainz Arena in Mainz. Stuart Franklin / Getty Images
Phillip Tietz vom 1. FSV Mainz 05 in Aktion beim UEFA Conference League-Rückspiel des Achtelfinales gegen SK Sigma Olomouc am 19. März 2026 in der Mainz Arena in Mainz. Stuart Franklin / Getty Images

Übertragung: Wer zeigt Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt?

Die Übertragung der Begegnung übernimmt DAZN live aus der MEWA ARENA. Anstoß ist am Sonntag, 22.03.2026, um 15:30 Uhr; die Partie wird im Rahmen des 27. Spieltags der Bundesliga ausgetragen. Ein Free-TV-Angebot ist nicht vorgesehen, die Live-Übertragung erfolgt exklusiv über den Streamingdienst.

Für Zuschauer, die sich über alternative Empfangswege informieren möchten, bieten wir eine laufend aktualisierte Übersicht zu allen Bundesliga-Live-Übertragungen. Gleichzeitig lohnt sich ein Blick auf die Programminformationen von DAZN, um Details zu Vor- und Nachberichten oder möglichen Konferenzschaltungen zu erfahren.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 27
| MEWA ARENA | 22.3.2026-15:30
1. FSV Mainz 05
U U U S S
2 : 1
1.55
xG
1.26
Endergebnis
Eintracht Frankfurt
S N S U S
Paul Nebel
6'
Paul Nebel
89'
Nathaniel Brown
20'
| Schiedsrichter: T. Stieler | Halbzeit: 1-1
33
D. Batz
31
Dominik Kohr
4
Stefan Posch
21
Danny da Costa
2
P. Mwene
7
Jae-Sung Lee
6
K. Sano
8
Paul Nebel
30
S. Widmer
20
P. Tietz
23
S. Becker
23
M. Zetterer
21
Nathaniel Brown
3
Arthur Theate
5
A. Amenda
34
Nnamdi Collins
8
F. Chaïbi
16
H. Larsson
20
R. Dōan
19
J. Bahoya
9
Jonathan Burkardt
25
A. Kalimuendo
field field
Tore
Tor
Paul Nebel (Assist: S. Becker)
6'
20'
Tor
Nathaniel Brown (Assist: J. Bahoya)
Tor
Paul Nebel
89'

Aufstellungen heute

Mainz: Batz – da Costa, Posch, Kohr – Widmer, Sano, Mwene – Nebel, Lee – Tietz, Becker. – Trainer: Fischer

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Frankfurt: Zetterer – Collins, Theate, Amenda, Brown – Larsson – Kalimuendo, Doan, Chaibi, Bahoya – Burkardt. – Trainer: Riera

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Sölden (Schwarzwald))

Zuschauer: 34.034 (ausverkauft)

Aktuelle Form und Tabellenlage von Mainz 05

Mainz 05 liegt in der Bundesliga auf dem 13. Tabellenplatz und hat bisher 27 Punkte gesammelt. Die Mainzer weisen eine Tordifferenz von 31:41 bei 6 Siegen, 9 Unentschieden und 11 Niederlagen auf; die Heimbilanz steht bei 3 Siegen, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen. Im letzten Ligaspiel holte Mainz einen 2:0-Auswärtserfolg gegen Werder Bremen; in den letzten fünf Pflichtspielen der Bundesliga ergibt das eine Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage.

Aktuelle Form und Tabellenlage von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt belegt derzeit Rang 7 in der Tabelle mit 38 Punkten und einem Torverhältnis von 49:49. Die Frankfurter Bilanz liest sich mit 10 Siegen, 8 Unentschieden und 8 Niederlagen; auswärts gab es bisher 3 Siege, 6 Unentschieden und 4 Niederlagen. Im jüngsten Bundesliga-Spiel setzte sich Frankfurt zu Hause mit 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim 1846 durch; die Formkurve zeigt in den letzten fünf Ligaspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Direkte Duelle und Wettquoten

Die bisherigen direkten Begegnungen zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt sind ausgeglichen: In den letzten fünf Duellen gewann Mainz zwei Partien, Frankfurt ebenfalls zwei, hinzu kam ein Unentschieden. Das jüngste Aufeinandertreffen endete mit einem 1:0-Heimsieg für Eintracht Frankfurt; die Bilanz deutet auf enge Spielverläufe hin, in denen oft kleine Entscheidungen den Ausschlag geben.

Bei den Wettquoten werden unterschiedliche Optionen angeboten: Ein Heimsieg von Mainz 05 wird bei Interwetten mit einer Quote von 2,15 geführt, ein Unentschieden liegt bei Bet365 bei 3,70 und ein Auswärtssieg Frankfurts wird bei Merkur Bets mit 3,44 quotiert. Die Marktwerte für „Beide Teams treffen?“ liegen bei Merkur Bets (Ja 1,63) und Betway (Nein 2,30). Wett-Tipp 1 in der Übersicht lautet Heimsieg Mainz 05, Wett-Tipp 2 lautet „Beide Mannschaften treffen“. Auf unserer Seite können Sie Wettanbieter vergleichen und die aktuellen Quoten checken.

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