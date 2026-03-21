Fußball heute Ergenis 3:2 – Wer zeigt Dortmund gegen Hamburg im Free-TV/ & Livestream?

Am Samstag, 21. März 2026, Anstoß 18:30 Uhr, überträgt in Deutschland der Pay‑TV-Anbieter Sky die Partie Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV live aus dem Signal Iduna Park. Das Spiel zum 27. Spieltag der Bundesliga läuft auf Sky Bundesliga 1, Sky Sport News und Sky Top Event. Im Free‑TV wird die Begegnung nicht gezeigt; Informationen zu möglichen Streaming‑Optionen liefert Sky selbst. Wie sehen die Aufstellungen heute Abend aus?

Fußball heute Ergebnis: Drei Elfmeter – BVB erkämpft spät den Sieg gegen den HSV

Wer zeigt Dortmund – Hamburg im TV und Livestream?

Der Livesender für das Duell Dortmund gegen Hamburg ist Sky. Zuschauer in Deutschland können die Partie auf den linearen Sendern Sky Bundesliga 1, Sky Sport News und Sky Top Event verfolgen, damit bietet Sky eine breit aufgestellte TV‑Abdeckung für die Begegnung. Free‑TV‑Sender zeigen das Spiel nicht, somit bleibt Sky die zentrale Anlaufstelle für die Live‑Übertragung. Für Details zu Livestreams oder abrufbaren Angeboten sollte das offizielle Sky‑Programm konsultiert werden.

Aufstellungen heute Abend

Dortmund: Kobel – Reggiani, Anton, N.Schlotterbeck – Ryerson, Bellingham, Svensson – Sabitzer, Nmecha – Beier, Adeyemi. – Trainer: KovačHamburg: Heuer Fernandes – Omari, Vuskovic, Torunarigha – Mikelbrencis, Remberg, Muheim – Vieira, Sambi Lokonga – Königsdörffer, Otele. – Trainer: PolzinSchiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg)Zuschauer: 81.365 (ausverkauft) Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 27 | SIGNAL IDUNA PARK | - 18:30 Borussia Dortmund U N N S S 3 : 2 6.41 xG 1.47 Endergebnis Hamburger SV U N N S U R. Bensebaïni 73' S. Guirassy 78' R. Bensebaïni 84' P. Otele 19' A. Lokonga 38' Tore 19' Tor P. Otele Assist: W. Mikelbrencis) 38' Tor A. Lokonga Assist: Fábio Vieira) Elfmetertor R. Bensebaïni 73' Tor S. Guirassy 78' Elfmetertor R. Bensebaïni 84' 1 G. Kobel 4 Nico Schlotterbeck 3 W. Anton 49 Luca Reggiani 24 D. Svensson 8 Felix Nmecha 7 Jode Bellingham 20 M. Sabitzer 26 J. Ryerson 27 Karim Adeyemi 14 Maximilian Beier 1 Daniel Heuer Fernandes 25 Jordan Torunarigha 44 L. Vušković 17 W. Omari 21 N. Remberg 28 M. Muheim 6 A. Lokonga 20 Fábio Vieira 2 W. Mikelbrencis 27 P. Otele 11 R. Königsdörffer Liveticker heute 20:15 Uhr BVB mit dem 3:2 Unglaublich, der BVB mit der Führung! Wieder Bensebaini per Elfmeter! Es laufen die letzten Minuten! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren: 20:10 Uhr BVB mit dem Ausgleich! 5 Minuten reichen: Bensebaini und Fabio Silva mit dem Ausgleich (73. und 78.) 19:40 Uhr Es läuft die 2.Halbzeit Nationalspieler Felix Nmecha verschießt einen Elfmeter! Nun läuft die 2.Halbzeit. Kommt der BVB noch zurück? 19:12 Uhr 2:0 für den HSV Nach 38 Minuten führt der HSV: 1:0 durch Otele, 2:0 durch Lokonga! 18:15 Uhr Aufstellungen Es geht los vor ausverkauftem Stadion: 81.365 Zuschauer sehen den Bundesliga-Klassiker. 18:15 Uhr Aufstellungen Die Aufstellungen sind da: So spielen die beiden Mannschaften: Dortmund: Kobel – Reggiani, Anton, N.Schlotterbeck – Ryerson, Bellingham, Svensson – Sabitzer, Nmecha – Beier, Adeyemi. – Trainer: Kovač Hamburg: Heuer Fernandes – Omari, Vuskovic, Torunarigha – Mikelbrencis, Remberg, Muheim – Vieira, Sambi Lokonga – Königsdörffer, Otele. – Trainer: Polzin

Anstoßzeit, Stadion und Übertragungsrahmen

Die Begegnung findet am Samstag, den 21.03.2026, um 18:30 Uhr im Signal Iduna Park statt, die Heimkulisse mit der berühmten Südtribüne. Es handelt sich um eine Partie des 27. Bundesliga‑Spieltags; Fans können sich auf die typischen Rahmenbedingungen eines Abends im Westfalenstadion einstellen. Sky begleitet das Spiel live und liefert Vor‑ und Nachberichterstattung auf den genannten Kanälen. Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass die Live‑Rechte in Deutschland bei Sky liegen, was die TV‑Planung für interessierte Zuschauer vereinfacht.

Aktuelle Form und Tabellenstand: Dortmund vs. Hamburg

Borussia Dortmund steht aktuell auf Rang zwei der Bundesliga mit 58 Punkten, bilanziert aus 17 Siegen, 7 Unentschieden und 2 Niederlagen und einem Torverhältnis von 55:26. Die Mannschaft zeigt eine starke Heimbilanz mit 10 Siegen aus 13 Partien und kommt mit einem 2:0‑Heimsieg gegen den FC Augsburg in die Begegnung; in den letzten fünf Ligaspielen gewann Dortmund dreimal, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Der Hamburger SV rangiert auf Platz 11 mit 30 Punkten (7 Siege, 9 Unentschieden, 10 Niederlagen) und einem Torverhältnis von 29:37, wobei die Auswärtsbilanz mit zwei Siegen aus zwölf Spielen ausbaufähig bleibt. Im vorherigen Pflichtspiel holte der HSV ein 1:1 gegen den 1. FC Köln, was die derzeitige Form als wechselhaft beschreibt.

Direkte Duelle und Wett‑Tipps

In den jüngsten direkten Aufeinandertreffen dominierte Borussia Dortmund: Von den letzten fünf Spielen entschied der BVB vier für sich, ein Spiel endete remis, ein HSV‑Sieg blieb somit aus. Angesichts dieser Bilanz und der Dortmunder Heimstärke gilt ein Heimsieg als realistischer Ausgang; als Wettoption führt Interwetten in der Quelle die Quote 1,43 für Tipp 1 an. Eine alternative Wette ist „beide Teams treffen“ mit der angegebenen Quote 1,75 bei Bet365. Wer tiefer in die Wett‑Marktstruktur einsteigen möchte, kann die genannten Quoten bei verschiedenen Sportwetten‑Anbietern vergleichen.