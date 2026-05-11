Fußball heute live im TV: 2. Bundesliga bei RTL und NITRO mit Reichweiten- und Marktanteilsrekorden

Die 2. Bundesliga hat bei RTL und NITRO in ihrer ersten Free-TV-Saison neue Bestmarken gesetzt. Über die 33 Spieltage hinweg erreichten die Übertragungen die höchsten Reichweiten seit 2021, seitdem das Topspiel auf die Anstoßzeit um 20.30 Uhr gelegt wurde. Zugleich verbuchten beide Sender Rekord-Marktanteile im Gesamtpublikum sowie in den Zielgruppen der 14- bis 59-Jährigen und 14- bis 49-Jährigen.

RTL legt mit Kaiserslautern gegen Schalke vor

Den größten Quotenschub brachte RTL bereits am zweiten Spieltag. Das Duell des 1. FC Kaiserslautern mit dem FC Schalke 04 am 9. August 2025 sahen 1,73 Millionen Zuschauer, dazu kam ein starker Marktanteil von 9,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit stellte die Partie die mit Abstand höchste Reichweite seit der Einführung der 20.30-Uhr-Anstoßzeit auf.

Auch in den jungen Zielgruppen setzte die Begegnung Maßstäbe. RTL kam auf 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und auf 15,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Unter den 14- bis 29-jährigen Männern lag der Live-Wert sogar bei herausragenden 24,8 Prozent.

NITRO trifft mit Schalkes Aufstiegsspiel ins Schwarze

Bei NITRO war das Aufstiegsspiel des FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf am 2. Mai 2026 die erfolgreichste Sendung der Saison. Im Schnitt verfolgten 1,15 Millionen Fans die Übertragung, was dem Sender einen sehr guten Marktanteil von 5,9 Prozent beim Gesamtpublikum einbrachte. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wurden sehr gute 9,5 Prozent erzielt, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar hervorragende 12,5 Prozent.

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Besonders stark fiel auch hier die Resonanz bei den jungen Männern aus. In der Gruppe der 14- bis 29-jährigen Männer erreichte NITRO einen herausragenden Marktanteil von 18,0 Prozent.

Deutlich über dem Senderschnitt

Die Saisonwerte unterstreichen, dass sowohl RTL als auch NITRO ihre Vorjahreszahlen klar übertroffen haben. Im Schnitt sahen 1,22 Millionen Fans die elf Live-Übertragungen bei RTL, was einem Marktanteil von 5,7 Prozent in der Zielgruppe 3+ entsprach. In den jüngeren Gruppen lagen die Werte bei 7,4 Prozent für die 14- bis 59-Jährigen und 8,7 Prozent für die 14- bis 49-Jährigen.

Auch die 22 Live-Spiele bei NITRO liefen stark. Der Sender kam im Schnitt auf 556.000 Zuschauer und einen durchschnittlichen Gesamtmarktanteil von 2,5 Prozent. In den jungen Zielgruppen wurden 3,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht. In der für NITRO besonders wichtigen Gruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren lag der Schnitt bei 4,2 Prozent.

RTL setzt auf plattformübergreifendes Storytelling

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, zog ein positives Fazit: „Wir sind mit der Performance der 2. Bundesliga in ihrer ersten Saison bei RTL Deutschland sehr zufrieden. Neue Bestwerte bei den Gesamtreichweiten und Marktanteilen in unseren Kernzielgruppen bestätigen, dass die 2. Bundesliga die Massen begeistert. Allein mit den Topspielen am Samstagabend bei RTL ist es uns gelungen, über 23 Millionen Fans zu erreichen. Dazu kommt das enorme Interesse an unseren Highlight-Paketen auf den digitalen Plattformen.“

Frank Robens, Executive Vice President Sport RTL Deutschland, betonte den inhaltlichen Kurs der Saison: „Diese Saison war für uns besonders inhaltlich ein wichtiger Meilenstein mit einem klaren, plattformübergreifenden Ansatz. Entscheidend war für uns nicht nur die Übertragung der Spiele, sondern die Art und Weise, wie wir sie erzählen, etwa mit fanzentrierten Livestreams auf RTL+ und bei YouTube, innovativen Kameraperspektiven im TV und einer insgesamt stärkeren Verzahnung von linearem Fernsehen und digitalen Angeboten. Das zeigt: Die Zukunft der Sportberichterstattung liegt in der Kombination aus Reichweite und modernem Storytelling.“

Im Saisonverlauf entwickelte RTL Deutschland die Fußball-Berichterstattung im Free-TV und auf den digitalen Plattformen kontinuierlich weiter. Zu den Beispielen zählten regelmäßige prominente Schaltgäste, darunter verletzte oder gesperrte Spieler, die von der Tribüne direkt in den Live-Kommentar eingebunden wurden. Ergänzend boten Second-Screen-Angebote auf dem YouTube-Kanal von „RTL Sport“ längere Vorläufe sowie alternative Live-Kommentierungen durch Influencer wie „Schalke-Lennart“ oder Ex-Profis wie Thorsten Legat.