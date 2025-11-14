Fußball heute live im Free-TV: RTL zeigt Deutschland gegen Luxemburg ab 20:15 Uhr

RTL Übertragung heute Fußball live: Deutschland gegen Luxemburg in der WM-Qualifikation

Heute am Freitagabend trifft die deutsche Nationalmannschaft auswärts auf Luxemburg – ein wichtiges Spiel in der laufenden WM-Qualifikation. Mit einem Sieg würde das Team von Julian Nagelsmann einen großen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2026 machen. Gute Nachricht für Fans: Die RTL Übertragung ab 20:15 Uhr heute Fußball live zeigt das Spiel kostenlos im Free-TV und online im Stream.

RTL zeigt das Länderspiel live im TV und Stream

Die RTL Übertragung heute Fußball live beginnt am Freitag, den 14. November 2025, um 20.15 Uhr. Das Spiel Luxemburg gegen Deutschland wird ab 20.45 Uhr live aus dem Stadion gezeigt. RTL überträgt das Länderspiel im Free-TV, zusätzlich ist es über den Streamingdienst RTL+ verfügbar. Fußballfans haben also mehrere Optionen, das WM-Qualifikationsspiel zu verfolgen.

Das RTL-Team ist prominent besetzt: Laura Wontorra moderiert, als Experten sind Lothar Matthäus und Edin Terzic im Einsatz. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss, begleitet von den Field-Reportern Felix Görner und Jonas Gerdes.

Deutschland unter Zugzwang: Pflichtsieg gegen Luxemburg gefordert

Nach dem enttäuschenden Start in die WM-Quali mit der 0:2-Niederlage gegen die Slowakei hat sich Deutschland eindrucksvoll zurückgemeldet. Drei Siege in Folge haben die DFB-Elf an die Spitze der Tabelle gebracht – doch gegen Luxemburg darf man sich keinen Ausrutscher leisten. Bereits im Hinspiel setzte sich die deutsche Mannschaft klar mit 4:0 durch. Die Rollen sind also erneut klar verteilt.

Julian Nagelsmann dürfte auf ein offensives Spiel setzen, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Spieler wie Serge Gnabry und Nick Woltemade, die schon im ersten Duell überzeugten, stehen im Fokus. Luxemburg wird dagegen auf defensive Stabilität setzen und auf Konterchancen lauern.

WM 2026 im Blick: DFB-Elf will Sieg in Luxemburg

Ein weiterer Erfolg in Luxemburg wäre ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur WM 2026. Trotz der Favoritenrolle ist Konzentration gefragt, denn in der Qualifikation zählt jeder Punkt. Die Nationalmannschaft muss zeigen, dass sie reif für ein Turnier ist, in dem es auf Konstanz und Zielstrebigkeit ankommt.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die Voraussetzungen sind klar: Die Qualität spricht für Deutschland – nun muss die Leistung auf dem Platz folgen. Mit einem klaren Auftritt in Luxemburg könnte man ein wichtiges Ausrufezeichen setzen.