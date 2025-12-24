Fußball heute: Live-Fußball heute am Heiligabend! 4 Spiele des Afrika-Cups an Weihnachten

Am Heiligabend rollt der Ball! An diesem besonderen Tag kannst du vier spannende Live-Spiele aus der Gruppenphase des Afrika-Cups 2025 auf SPORTDIGITAL erleben. Zwischen festlichem Weihnachtsschmaus und Bescherung erwartet dich ein internationales Fußballfest, das für jeden Fan ein absolutes Highlight darstellt. Sei dabei und genieße hochklassigen afrikanischen Fußball vom frühen Nachmittag bis in die späten Abendstunden!

Vier Spiele am Heiligabend

Der Afrika-Cup-Tag beginnt bereits um 13:30 Uhr mit der Begegnung zwischen Burkina Faso und Äquatorialguinea aus Gruppe E. Um 16:00 Uhr folgt das zweite Duell der Gruppe mit Algerien gegen Sudan. Anschließend tritt Titelverteidiger Elfenbeinküste um 18:30 Uhr gegen Mosambik an. Den Abschluss des Abends bildet das Aufeinandertreffen zwischen Kamerun und Gabun um 21:00 Uhr. Diese Spiele versprechen spannende Momente und packende Duelle auf dem Platz.

Africa Cup of nations Burkina Faso 2 1 Äquatorial-Guinea Africa Cup of nations Algerien - - Sudan Africa Cup of nations Elfenbeinküste - - Mozambique Africa Cup of nations Kamerun - - Gabon

Ein Blick auf den zweiten Spieltag

Nach einem kurzen Weihnachtsschmaus gibt es am 26. Dezember bereits den zweiten Gruppenspieltag. Den Auftakt macht das Duell zwischen Angola und Simbabwe, beide Mannschaften stehen nach ihren Auftaktspielen unter Druck. Im Anschluss kämpfen die erfolgreichsten Teams des ersten Spieltags, Ägypten und Südafrika, um den Einzug ins Achtelfinale. Ab 18:30 Uhr geht es mit Gruppe A weiter, wenn Sambia gegen die Komoren und Gastgeber Marokko gegen Mali spielt.

Africa Cup of nations Angola - - Zimbabwe Africa Cup of nations Ägypten - - Südafrika Africa Cup of nations Zambia - - Komoren Africa Cup of nations Marokko - - Mali

Wie kannst du alle Spiele sehen?

Die meisten Partien werden im linearen TV auf dem Sender Sportdigital FUSSBALL übertragen. Zudem sind alle Spiele, inklusive der Parallelspiele am letzten Spieltag der Gruppenphase, im Stream auf SPORTDIGITAL+ verfügbar. Das Eröffnungsspiel am 21. Dezember zwischen Gastgeber Marokko und den Komoren wird zudem kostenfrei auf YouTube sowie auf dem FAST-Sender Scooore übertragen.

Internationaler Fußball an Weihnachten

Die Möglichkeit, am Heiligabend internationalen Spitzenfußball zu genießen, ist etwas ganz Besonderes. Die Spiele des Afrika-Cups bieten nicht nur spannende Fußballaction, sondern auch die Chance, die Talente und Leidenschaft der afrikanischen Mannschaften zu erleben. Sei dabei, wenn der Ball an Heiligabend rollt und genieße die festliche Stimmung mit aufregenden Fußballspielen!