Fußball heute live – 6:0 – FC Bayern in Bergamo – Harry Kane auf der Bank

Rekordmeister Bayern München beginnt die K.o.-Phase der Champions League ohne Stürmer Harry Kane. Beim Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo (21.00 Uhr/Prime Video) sitzt der Engländer nach einem Schlag auf die Wade zunächst nur auf der Bank. Nicolas Jackson führt die Spitze erneut an, nachdem er Kane bereits im 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach vertreten hatte. Trainer Vincent Kompany erklärte, Kane habe erst einmal trainiert und „von Anfang an war es zu früh“, betonte aber, dass der Angreifer „noch eine Rolle spielen“ könne.

Kane nicht in der Startelf

Harry Kane fehlt in der Anfangsformation und beginnt das Spiel zunächst auf der Bank. Der Angreifer war zuletzt wegen eines Schlages auf die Wade ausgefallen und absolvierte nur eine Trainingseinheit vor dem Duell in Bergamo. Kompany erklärte bei Prime Video die Entscheidung klar: Für einen Einsatz von Beginn an reiche es noch nicht, dennoch schließt er weitere Einsätze nicht aus. Die Trainerentscheidung steht damit im direkten Zusammenhang mit Kanes körperlichem Zustand.

Sechs Änderungen in Bayerns Startelf

Vincent Kompany nahm insgesamt sechs Wechsel in seiner Startelf vor im Vergleich zum 4:1 gegen Gladbach. In der Defensive beginnen Jonathan Tah und Josip Stanisic anstelle von Min-Jae Kim und Tom Bischof und bilden die Innenverteidigung neben Dayot Upamecano und Konrad Laimer. Aleksandar Pavlovic rückt für Leon Goretzka in das defensive Mittelfeld. Diese Umstellungen zeigen, dass Kompany personell durchrotiert, um auf die Situation im Achtelfinale zu reagieren.

Offensive Besetzung und Torwartwechsel

Nicolas Jackson steht in der Sturmspitze, dahinter bilden Michael Olise und Serge Gnabry mit Luis Díaz die offensive Dreierreihe. Lennart Karl und Jamal Musiala nehmen zunächst Plätze auf der Bank ein, sodass Bayern in der Offensive variabel bleibt. Im Tor vertritt Jonas Urbig erneut den verletzten Kapitän Manuel Neuer, eine Personalentscheidung, die bereits erwartet worden war. Für den weiteren Spielverlauf sind diese personellen Entscheidungen insbesondere in Bezug auf Offensive, Ballbesitz und Standardsituationen von Bedeutung.