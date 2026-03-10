+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute live – 6:0 – FC Bayern in Bergamo – Harry Kane auf der Bank

von

Rekordmeister Bayern München beginnt die K.o.-Phase der Champions League ohne Stürmer Harry Kane. Beim Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo (21.00 Uhr/Prime Video) sitzt der Engländer nach einem Schlag auf die Wade zunächst nur auf der Bank. Nicolas Jackson führt die Spitze erneut an, nachdem er Kane bereits im 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach vertreten hatte. Trainer Vincent Kompany erklärte, Kane habe erst einmal trainiert und „von Anfang an war es zu früh“, betonte aber, dass der Angreifer „noch eine Rolle spielen“ könne.

Fußball heute: Aufstellung FC Bayern gegen Atalanta Bergamo (Update 19:45 Uhr)
Kane nicht in der Startelf

Harry Kane fehlt in der Anfangsformation und beginnt das Spiel zunächst auf der Bank. Der Angreifer war zuletzt wegen eines Schlages auf die Wade ausgefallen und absolvierte nur eine Trainingseinheit vor dem Duell in Bergamo. Kompany erklärte bei Prime Video die Entscheidung klar: Für einen Einsatz von Beginn an reiche es noch nicht, dennoch schließt er weitere Einsätze nicht aus. Die Trainerentscheidung steht damit im direkten Zusammenhang mit Kanes körperlichem Zustand.

Champions League 2025-2026 - Achtelfinale |
| 10.3.2026-21:00
Atalanta
N S S N U
1 : 6
0.72
xG
4.56
Endergebnis
FC Bayern München
S S S S S
M. Pašalić
90'+3'
J. Stanišić
12'
Michael Olise
22'
Serge Gnabry
25'
Nicolas Jackson
52'
Michael Olise
64'
Jamal Musiala
67'
| Schiedsrichter: E. Eskas | Halbzeit: 0-3
29
M. Carnesecchi
47
L. Bernasconi
23
S. Kolašinac
4
I. Hien
77
D. Zappacosta
59
Nicola Zalewski
8
M. Pašalić
15
M. de Roon
7
K. Sulemana
9
G. Scamacca
90
Nikola Krstović
40
J. Urbig
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
11
Nicolas Jackson
field field
Tore
12'
Tor
J. Stanišić (Assist: Serge Gnabry)
22'
Tor
Michael Olise (Assist: Dayot Upamecano)
25'
Tor
Serge Gnabry (Assist: Michael Olise)
52'
Tor
Nicolas Jackson (Assist: Luis Díaz)
64'
Tor
Michael Olise (Assist: A. Davies)
67'
Tor
Jamal Musiala (Assist: Nicolas Jackson)
Tor
M. Pašalić
90'
+3

Sechs Änderungen in Bayerns Startelf

Vincent Kompany nahm insgesamt sechs Wechsel in seiner Startelf vor im Vergleich zum 4:1 gegen Gladbach. In der Defensive beginnen Jonathan Tah und Josip Stanisic anstelle von Min-Jae Kim und Tom Bischof und bilden die Innenverteidigung neben Dayot Upamecano und Konrad Laimer. Aleksandar Pavlovic rückt für Leon Goretzka in das defensive Mittelfeld. Diese Umstellungen zeigen, dass Kompany personell durchrotiert, um auf die Situation im Achtelfinale zu reagieren.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Offensive Besetzung und Torwartwechsel

Nicolas Jackson steht in der Sturmspitze, dahinter bilden Michael Olise und Serge Gnabry mit Luis Díaz die offensive Dreierreihe. Lennart Karl und Jamal Musiala nehmen zunächst Plätze auf der Bank ein, sodass Bayern in der Offensive variabel bleibt. Im Tor vertritt Jonas Urbig erneut den verletzten Kapitän Manuel Neuer, eine Personalentscheidung, die bereits erwartet worden war. Für den weiteren Spielverlauf sind diese personellen Entscheidungen insbesondere in Bezug auf Offensive, Ballbesitz und Standardsituationen von Bedeutung.

