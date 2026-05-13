Fußball heute live: Die Finals der UEFA Europa League (20.5.) & UEFA Conference League (27.5.) bei RTL und NITRO

Der europäische Fußball bekommt in den kommenden Wochen zwei große Endspiele im Free-TV. Am 20. Mai läuft das Finale der UEFA Europa League mit dem SC Freiburg live bei RTL, eine Woche später folgt am 27. Mai das Endspiel der UEFA Conference League bei NITRO.

Freiburg vor historischem Europapokal-Abend

Für den SC Freiburg ist es ein besonderer Moment: Der Klub steht erstmals überhaupt in einem Finale eines europäischen Wettbewerbs und kann sich mit dem Gewinn der UEFA Europa League den Traum vom ersten großen Titel der Vereinsgeschichte erfüllen. Gegner Aston Villa bestreitet seinerseits zum ersten Mal seit 1982 wieder ein internationales Finalspiel. Für beide Teams geht es in Istanbul nicht nur um die Trophäe, sondern auch um das fest gebuchte Ticket für die UEFA Champions League der folgenden Saison.

Anstoß ist am 20. Mai um 20:15 Uhr, RTL überträgt live. Florian König führt durch den Abend, Lothar Matthäus ist als Experte und Co-Kommentator dabei. Wolff Fuss kommentiert die Partie, Jana Wosnitza und Jonas Gerdes berichten als Reporter vom Geschehen rund um das historische Finale. Tausende mitgereiste Fans wollen den Breisgauern vor Ort ein Fußballfest bescheren.

Conference-League-Finale live aus Leipzig

Auch das zweite europäische Endspiel verspricht eine besondere Geschichte. Im Finale der UEFA Conference League treffen am 27. Mai mit Crystal Palace und Rayo Vallecano zwei Klubs aufeinander, die auf internationaler Bühne bislang nur punktuell in Erscheinung getreten sind. Beide Mannschaften träumen vom ersten europäischen Titel ihrer Vereinsgeschichte.

Besonders im Blick steht dabei Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner, der den Londoner Stadtteilverein bereits in die erfolgreichste Phase der Klubhistorie geführt hat. Im vergangenen Jahr holte er mit dem FA Cup und dem FA Community Shield die ersten Trophäen überhaupt in den Süden Londons. Gelingt ihm auf deutschem Boden der nächste Coup, zeigt NITRO die Antwort ab 20:15 Uhr live aus Leipzig. Florian König moderiert auch hier, Lothar Matthäus ist erneut als Experte dabei. Marco Hagemann kommentiert, Jessica Matyschok ist als Reporterin vor Ort.