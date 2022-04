Fußball heute live ** Liveticker 3:2 ** Manchester City – Real Madrid (Amazon prime video heute)

Liveticker zum Spiel

22:12 Uhr – Doppelschlag! Erst das 3:! durch Foden, im Gegenzug trifft Vincius Junior“ Was ein Spiel!

21:45 Uhr – Halbzeit, was ein spannendes Spiel!

21:33 Uhr – Benzema – Natürlich! Der Anschlußtreffer für Real!

21:11 Uhr – Und schon wieder klingelt es im Kasten der Gäste! 2:0 durch Gabriel Jesus!

21:02 Uhr -De Bruyne mit dem frühen Treffer! Aus acht Metern köpft er ins linke Eck! Das ging schnell!

20 Uhr – Nur zwei der letzten zehn UEFA-Champions-League-Spiele von City gegen spanische Klubs endeten mit einer Niederlage, davon sechs Siege und zwei Unentschieden. Sie sind seit fünf Spielen gegen spanische Gegner ungeschlagen. Die Gastgeber haben nur in einem ihrer letzten 14 Spiele in der K.o.-Phase der UEFA Champions League mehr als ein Tor kassiert. Madrid hat in sieben der letzten acht Partien mindestens zweimal getroffen und in vier der letzten fünf Auswärtsspiele in allen Wettbewerben drei Tore erzielt.

20 Uhr – Die Aufstellungen sind da. So spielen die beiden Teams: