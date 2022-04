Fußball heute live: Champions League: Manchester City – Real Madrid (Amazon prime video heute)

Ohne deutsche Beteiligung geht es heute und morgen ins Halbfinale der Champions League 2022. Heute treten Manchester City und Real Madrid an, morgen dann das 2.Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villareal. Gleich zwei englisch-spanische Duelle warten auf die Fans, was die Dominanz der beiden Länder zeigt. Heute wird Pep Guardiola versuchen nach 11 Jahren dem Gewinn der Königsklasse ein Stück näherzukommen. Morgen dann das Duell von Jürgen Klopp gegen den Bayern-Bezwinger. Das Spiel heute läuft auf Amazon prime, morgen zeigt dann DAZN das 2.Spiel exklusiv.

Wer gewinnt heute Manchester City – Real Madrid ?

Ein brisantes Duell: Ex-Bayern Trainer Pep Guardiola in Diensten man Man City gegen den Erzfeind des Katalanen Real Madrid. Das Duell steht unter ganz speziellen Voraussetzungen, deshalb appellierte Pep auch seine Fans ins Stadion zu kommen und das Team zu unterstützen. Einerseits das Duell des Katalanen gegen die Hauptstadt Spaniens, zum anderen der Fluch des Trainers die Champions League endlich zu gewinnen. Seitdem er am 28.Mai 2911 mit dem FC Barcelona den Henkelpott holte, blieb er erfolglos, mit dem FC Bayern München als auch jetzt mit Manchester City.

Bei den Engländern gab es Entwarnung auf der Bank: Kyle Walker, John Stones und Nathan Aké können spielen – somit sind alle Spieler des 959 Mio. teuren Kaders fit und einsatzbereit.

Spanien: Real Madrid Topfit, FC Villareal überrascht

Bei Real Madrid setzt man auf den wieder erstarkten Karim Benzema: Zwölf Tore erzielte er in neuen Spielen der Champions League, zuletzt gegen PSG und den FC Chelsea. Der Kapitän erzielte 39 Tore in 40 Pflichtspielen! Doch die Defensive war zuletzt sehr anfällig, nun drohen David Alaba und Casemiro auszufallen, was Real sehr schwächen würde. Im nächsten Jahr könnte der deutsche Verteidiger Antonio Rüdiger die Madrilenen verstärken, anscheinend sei man kurz vor Vertragsunterschrift.

Spielplan Champions League Halbfinale

26.4.2022, 21 Uhr: Manchester City – Real Madrid



Amazon prime, Rückspiel Mittwoch, 4.Mai (DAZN)

27.4.2022, 21 Uhr: FC Liverpool – FC Villareal

DAZN, Rückspiel Dienstag, 3.Mai (Amazon prime)

Amazon prime heute live

Sebastian Hellmann präsentiert gemeinsam mit Mario Gomez, Patrick Owomoyela und Josephine Henning das Halbfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid. Beide Teams sind Stammgäste im Champions League Halbfinale und wollen sich eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel verschaffen.