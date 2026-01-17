Fußball heute live beim Afrika Cup: Wer zeigt das Spiel um Platz 3 & das Finale?

Afrika-Cup 2025: Gastgeber Marokko fordert Titelverteidiger Senegal im Finale

Das Endspiel des Afrika-Cups 2025 verspricht Hochspannung: Marokko trifft in Casablanca auf Senegal. Während die Nordafrikaner vom Heimvorteil träumen, will Senegal mit Superstar Sadio Mané den zweiten Titel in der Verbandsgeschichte holen. SPORTDIGITAL überträgt das Finale am 18. Januar live ab 20 Uhr.

Marokko vor historischem Triumph im eigenen Land

Für Marokko steht mehr auf dem Spiel als nur ein Titel. Das Finale im eigenen Land ist die große Chance, sich nach Jahrzehnten internationaler Anläufe endlich mit einem großen Pokal zu belohnen. Dreh- und Angelpunkt ist Brahim Díaz, der mit fünf Treffern zu den auffälligsten Spielern des Turniers zählt. Der Heimvorteil, die Euphorie der Fans und ein eingespieltes Team machen die Marokkaner zu einem ernstzunehmenden Gegner für den amtierenden Champion.

Senegal setzt auf Erfahrung und Sadio Mané

Der Senegal geht mit breiter Brust in dieses Finale. Die Mannschaft von Trainer Aliou Cissé hat nicht nur 2021 den Titel geholt, sondern zeigte auch in diesem Turnier eine abgeklärte Performance. Angeführt von Sadio Mané bringt der Senegal die nötige Routine und Qualität mit, um auch dieses Finale für sich zu entscheiden. Für Mané und Co. wäre es der zweite Triumph in nur vier Jahren – ein Zeichen für die Konstanz der „Lions of Teranga“.

Das Spiel live bei SPORTDIGITAL – inklusive Kickoff Show

Wer das Finale live verfolgen will, ist bei SPORTDIGITAL FUSSBALL richtig. Die Übertragung beginnt am 18. Januar um 20 Uhr. Bereits ab 19 Uhr gibt es eine einstündige Kickoff Show mit Moderator Uli Pingel. An seiner Seite: die Ex-Profis Michél Dinzey und Marcel Ndjeng, der das Spiel anschließend auch als Co-Kommentator begleiten wird. Gemeinsam liefern sie Analysen, Einblicke und Stimmen rund um das große Finale.

Ägypten und Nigeria im Spiel um Platz drei

Schon einen Tag zuvor steigt das kleine Finale: Am 17. Januar um 17 Uhr treffen Ägypten und Nigeria aufeinander. Beide Nationen hatten den Anspruch, um den Titel zu spielen, müssen sich nun aber mit dem Spiel um Platz drei begnügen. Dennoch geht es für beide Teams darum, das Turnier mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Auch diese Partie zeigt SPORTDIGITAL live im TV und im Stream.