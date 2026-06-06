Fußball heute live bei RTL – 2:1 – Wer überträgt Länderspiel Deutschland vs USA im Free-TV?

RTL setzt für das heutige letzte Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der WM 2026 auf prominente Unterstützung. Beim Testspiel gegen die USA am Samstag, 6. Juni ist Peter Kloeppel in Chicago Teil des Teams und meldet sich für einen besonderen Auftritt in seiner Wahlheimat zurück. Wolff Fuss wird das Spiel kommentieren, Florian König wird mit Lothar Matthäus und Peter Kloeppel die Moderation vor dem Spiel, in der Halbzeit und danach übernehmen.

Damit rückt der Countdown zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 noch einmal in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit Florian König, Lothar Matthäus und Wolff Fuss ordnet Kloeppel vor Ort ein, wie die Amerikaner auf das Turnier blicken und was die deutschen Fans bei der ersten WM auf nordamerikanischem Boden seit 1994 erwartet.

Länderspiele USA - - Deutschland

Länderspiele 2026 | Soldier Field | - 20:30 USA S S N N S - : - Deutschland S S S S S 24 M. Freese 5 A. Robinson 13 Tim Ream 12 M. Robinson 16 Alexander Freeman 4 T. Adams 8 Weston McKennie 10 Christian Pulišić 17 M. Tillman 2 Sergiño Dest 20 Folarin Balogun 12 Oliver Baumann 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 5 Aleksandar Pavlović 23 Felix Nmecha 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

RTL und ntv planen umfassende WM-Begleitung

Für die Berichterstattung rund um das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko fährt RTL Deutschland ein breites Programm auf. Fußballfans sollen bei RTL und ntv kein Tor, keine Schlagzeile und keine Entwicklung rund um die DFB-Auswahl verpassen, begleitet von TV-Sendungen, Online-Angeboten, Social Media und Podcasts.

Ivo Hrstic aus der RTL Sportredaktion betont: „Für uns stehen die Interessen der Fußballfans im Mittelpunkt. Deshalb bieten RTL und ntv zu jeder Uhrzeit den passenden Inhalt, egal auf welchen Plattformen oder Endgeräten. Unsere Zuschauer und Nutzer dürfen sich auf alle WM-Tore, spannende Geschichten und meinungsstarke WM-Experten freuen. Unser journalistisches Angebot macht die FIFA-Weltmeisterschaft zu einem multimedialen Informationserlebnis für alle Fans in Deutschland und zwar kostenfrei!“

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Reporter, Experten und New York als Schaltzentrale

Die WM-Reporter Felix Görner und Jonas Gerdes berichten direkt aus dem DFB-Quartier in Chicago sowie von den Spielorten in den USA, Kanada und Mexiko. Für die fachliche Einordnung und tägliche Klartext-Analysen sind Lothar Matthäus und Patrick Helmes eingeplant, während das RTL-Studio in New York zusätzliche journalistische Einordnung zu sportlichen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklungen liefert.

Wegen der späten Anstoßzeiten starten RTL und ntv jeden Morgen ab 6 Uhr mit „Deutschland am Morgen“ in den neuen WM-Tag und servieren die Höhepunkte aller Partien inklusive aller Treffer direkt zum Frühstück.

Ab dem 11. Juni ergänzt außerdem „ntv Sport – Der WM-Podcast“ das Angebot. Das tägliche Audio-Briefing fasst die wichtigsten Ereignisse der WM-Nacht, alle Resultate, zentrale Stimmen und aktuelle Reporter-Informationen zusammen. Moderator Kevin Schulte erzählt darin auch besondere Geschichten des Turniers, darunter die von Torhüter Josue Duverger, der nicht nur bei WM-Teilnehmer Haiti zwischen den Pfosten steht, sondern auch für den deutschen Fünftligisten FC Cosmos Koblenz spielt.

Im Netz bleibt ntv.de rund um die Uhr die Hauptanlaufstelle für aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zur FIFA Weltmeisterschaft 2026. Auch auf den Kanälen von „RTL Sport“ läuft die Begleitung eng getaktet weiter, direkt nach den Spielen der deutschen Nationalmannschaft mit „Instagram live“ und schnellen Reaktionen von Gästen aus dem Fußball.

Für den 6. Juni sind dort bereits Sky-Transferexperte Florian Plettenberg und ntv-Sportmoderator Timo Latsch als erste Gäste nach dem Testspiel gegen die USA angekündigt.

WM 2026 Liveblog heute 2:1 für Deutschland

22:10 Uhr Noch mehr Auswechselungen Die USA tauschen mehrmals, Jeweling kommt für Sané.



21:59 Uhr 3 Wechsel bei Deutschland Anton, Undav, Raum kommen für Havertz, Brown und Kimmich.

21:55 Uhr 2:1 für Deutschland Leroy Sané mit dem 2:1 nach Vorlage von Havertz! Sein 17.Tor für Deutschland. Er bestätigt das Vertrauen des Trainers!



21:47 Uhr Anstoß zur 2.Halbzeit Keine Wechsel – was sehen wir hier in der 2.Halbzeit?



21:32 Uhr 1:1 zur Halbzeit Deutschland ist noch nicht so frisch, es steht 1:1 zwischen Deutschland und den USA. Deutschland ging früh ins Führung, das brachte etwas Sicherheit, die USA B oys kamen dann etwas und vor allem Pulisic hatte einige gute Abschlüsse. Es hätte auch 2:1 für die USA stehen können.



21:15 Uhr 1:1 Anthony Robbins mit seinem Strahl von Tor. Ecke – Tah klärt genau vor der Füße und Robbins trifft perfekt unter die Latte.



21:01 Uhr Die erste Trinkpause Nach 22 Minuten – die erste Trinkpause. Irgendwie unterbricht das den Spielfluß, so ganz toll ist das nicht. Die Trainer haben drei Minuten Zeit das Team neu einzustellen und etwas mitzugeben.



20:57 Uhr 20 Minuten vorbei Wildes Wetter: Mal Regen, mal Sonne bei 30 Grad. Deutschland schwimmt etwas, die USA kommen, doch immer ist ein Fuß von Tah oder Schlotterbeck dazwischen.



20:46 Uhr Der Ball.. … ist schon wieder im Tor, wieder Havertz, doch Sané war mit dem Spielball im Toraus, knappe Entscheidung!



20:38 Uhr 1:0 für Deutschland Kimmich nit tollem Freistoß auf den Kopf von Kai Havertz – das war einfach! 1:0 für Deutschland in der 2.Minute.



20:38 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es nach den Nationalhymnen und dem Überflug der B52 Bomber über Chicago los. Viel amerikanische Stimmung ist im Stadion zu erkennen, es regnet bei über 30 Grad.

