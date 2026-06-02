Fußball heute live bei RTL – Wer überträgt das nächste Länderspiel Deutschland – USA im Free-TV?

RTL setzt für das letzte Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der WM 2026 auf prominente Unterstützung. Beim Testspiel gegen die USA am 6. Juni ist Peter Kloeppel in Chicago Teil des Teams und meldet sich für einen besonderen Auftritt in seiner Wahlheimat zurück.

Damit rückt der Countdown zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 noch einmal in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit Florian König, Lothar Matthäus und Wolff Fuss ordnet Kloeppel vor Ort ein, wie die Amerikaner auf das Turnier blicken und was die deutschen Fans bei der ersten WM auf nordamerikanischem Boden seit 1994 erwartet.

Länderspiele USA - - Deutschland

Länderspiele 2026 | Soldier Field | - 20:30 USA S S N N S - : - Deutschland S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

RTL und ntv planen umfassende WM-Begleitung

Für die Berichterstattung rund um das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko fährt RTL Deutschland ein breites Programm auf. Fußballfans sollen bei RTL und ntv kein Tor, keine Schlagzeile und keine Entwicklung rund um die DFB-Auswahl verpassen, begleitet von TV-Sendungen, Online-Angeboten, Social Media und Podcasts.

Ivo Hrstic aus der RTL Sportredaktion betont: „Für uns stehen die Interessen der Fußballfans im Mittelpunkt. Deshalb bieten RTL und ntv zu jeder Uhrzeit den passenden Inhalt, egal auf welchen Plattformen oder Endgeräten. Unsere Zuschauer und Nutzer dürfen sich auf alle WM-Tore, spannende Geschichten und meinungsstarke WM-Experten freuen. Unser journalistisches Angebot macht die FIFA-Weltmeisterschaft zu einem multimedialen Informationserlebnis für alle Fans in Deutschland und zwar kostenfrei!“

Reporter, Experten und New York als Schaltzentrale

Die WM-Reporter Felix Görner und Jonas Gerdes berichten direkt aus dem DFB-Quartier in Chicago sowie von den Spielorten in den USA, Kanada und Mexiko. Für die fachliche Einordnung und tägliche Klartext-Analysen sind Lothar Matthäus und Patrick Helmes eingeplant, während das RTL-Studio in New York zusätzliche journalistische Einordnung zu sportlichen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklungen liefert.

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Wegen der späten Anstoßzeiten starten RTL und ntv jeden Morgen ab 6 Uhr mit „Deutschland am Morgen“ in den neuen WM-Tag und servieren die Höhepunkte aller Partien inklusive aller Treffer direkt zum Frühstück.

Ab dem 11. Juni ergänzt außerdem „ntv Sport – Der WM-Podcast“ das Angebot. Das tägliche Audio-Briefing fasst die wichtigsten Ereignisse der WM-Nacht, alle Resultate, zentrale Stimmen und aktuelle Reporter-Informationen zusammen. Moderator Kevin Schulte erzählt darin auch besondere Geschichten des Turniers, darunter die von Torhüter Josue Duverger, der nicht nur bei WM-Teilnehmer Haiti zwischen den Pfosten steht, sondern auch für den deutschen Fünftligisten FC Cosmos Koblenz spielt.

Im Netz bleibt ntv.de rund um die Uhr die Hauptanlaufstelle für aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zur FIFA Weltmeisterschaft 2026. Auch auf den Kanälen von „RTL Sport“ läuft die Begleitung eng getaktet weiter, direkt nach den Spielen der deutschen Nationalmannschaft mit „Instagram live“ und schnellen Reaktionen von Gästen aus dem Fußball.

Für den 6. Juni sind dort bereits Sky-Transferexperte Florian Plettenberg und ntv-Sportmoderator Timo Latsch als erste Gäste nach dem Testspiel gegen die USA angekündigt.