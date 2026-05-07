Fußball heute live bei RTL – 3:0 – UEFA Europa League und Conference League

RTL setzt am 7. Mai auf europäische Fußball-Abende mit Freiburger Beteiligung. Das Halbfinal-Rückspiel des SC Freiburg gegen den SC Braga läuft ab 20:15 Uhr live im Free-TV, der Anstoß erfolgt um 21:00 Uhr. Parallel zeigt RTL+ sämtliche Halbfinalpartien der UEFA Europa League und Conference League als Einzelspiele oder in der Konferenz.

Europa League Aston Villa - - Nottingham Forest Europa League SC Freiburg - - SC Braga

Freiburgs großer Abend im Free-TV

Für den SC Freiburg steht im Rückspiel der UEFA Europa League viel auf dem Spiel. Nach der Niederlage in letzter Minute lebt vor heimischem Publikum der Traum vom Finale in Istanbul weiter, denn die Mannschaft von Cheftrainer Julian Schuster hat in dieser Europa-Saison vor eigenem Publikum jedes Spiel gewonnen. Gegen den SC Braga zählt für die Breisgauer nur ein Sieg, wenn der erste Einzug in ein europäisches Endspiel der Vereinsgeschichte gelingen soll.

RTL begleitet die Partie live aus Freiburg mit Moderator Florian König, Experte und Co-Kommentator Lothar Matthäus sowie Kommentator Wolff Fuss. Dazu kommen die Interviews von Jonas Gerdes und Felix Görner.

Highlights bei NITRO, alle Spiele auf RTL+

Ab 22:45 Uhr übernimmt NITRO und zeigt ab 23:15 Uhr die Highlights aller weiteren Halbfinalspiele der UEFA Europa League und Conference League exklusiv im Free-TV. Auf RTL+ beginnt um 20:30 Uhr die Spieltagsshow „Matchday“ mit Moderatorin Jana Wosnitza, Experte Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann.

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Auch sportlich bietet der Streamingdienst den vollen Überblick über die Halbfinals beider Europapokal-Wettbewerbe. Auf RTL+ läuft SC Freiburg gegen SC Braga um 21:00 Uhr mit E: Robby Hunke und K: Cornelius Küpper. Ebenfalls um 21:00 Uhr stehen Aston Villa gegen Nottingham Forest mit E: Michael Born und K: Christian Straßburger sowie Crystal Palace gegen Schachtar Donezk in der UCL mit E: Oliver Seidler und K: Klaus Veltman auf dem Programm. Hinzu kommt Racing Straßburg gegen Rayo Vallecano in der UCL, ebenfalls um 21:00 Uhr, kommentiert von E: Rene Langhoff und K: Peter Reichert.

Liveticker heute

21:55 Uhr 2:0 für Freiburg 41.Minute – der SC Freiburg führt durch Manzambi – verdient mit 72% Ballbesitz!



21:25 Uhr 1:0 für Freiburg Lukas Kübler erzielt das 1:0 ! Nun ist alles drin, nach 2 Spielen steht es nun 2:2.



21:14 Uhr Rote Karte 8.Spielminute! Braga nur noch zu zehnt! M. Dorgeles zieht an Niklas Beste die Notbremse und vereitelt das 1:0 kurz vor dem Strafraum. Der Freistoß bringt nichts.



19:31 Uhr Voraussichtlichen Aufstellungen So könnte der SC Freiburg heute auflaufen:

Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – M. Eggestein, Manzambi – Beste, Höler, Grifo – Matanovic



17:04 Uhr Viel Geld für SC Freiburg? Schon jetzt hat sich der Einzug ins Halbfinale für den SC Freiburg gelohnt. Kommt man ins Finale gibt es nochmals 7 Mio., EUR, bei Gewinn gibt es nochmals 6 Mio und für den anschließenden Supercup nochmals 4 Mio.

