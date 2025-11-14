+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute live DAZN + Aufstellungen * 0:0 * Wer überträgt Slowakei – Nordirland im Free-TV/Stream?

von

Slowakei – Nordirland live: Wer zeigt das WM-Quali-Spiel am 14. November 2025?

Am Freitagabend treffen in Košice zwei Teams aufeinander, die noch um ihre Chance auf die Teilnahme an der WM 2026 kämpfen: Die Slowakei empfängt Nordirland zum vorletzten Gruppenspieltag der europäischen WM-Qualifikation. Spannung ist garantiert – wer das Spiel live sehen will, braucht allerdings ein Abo. In der deutschen Gruppe geht es um Platz 1 und Platz 2Deutschland spielt gegen Luxemburg im parallelem Spiel.

Der slowakische Stürmer (Nr. 26) Ivan Schranz (L) feiert mit seinen Mannschaftskameraden nach dem Führungstreffer während des Fußballspiels der UEFA Euro 2024 Gruppe E zwischen Belgien und der Slowakei in der Frankfurt Arena in Frankfurt am Main am 17. Juni 2024. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Der slowakische Stürmer (Nr. 26) Ivan Schranz (L) feiert mit seinen Mannschaftskameraden nach dem Führungstreffer während des Fußballspiels der UEFA Euro 2024 Gruppe E zwischen Belgien und der Slowakei in der Frankfurt Arena in Frankfurt am Main am 17. Juni 2024. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Wo läuft Slowakei gegen Nordirland live?

Für Zuschauer in Deutschland gibt es das Spiel nicht im Free-TV. Die exklusive Übertragung übernimmt der Streamingdienst DAZN, der die Partie ab 20:45 Uhr live streamt. Wer das Spiel verfolgen möchte, benötigt ein entsprechendes Abonnement – eine kostenlose Ausstrahlung gibt es nicht.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9
| 14.11.2025-20:45
Slowakei
N S S N S
- : -
Nordirland
S S N S N
Aufstellungen
Slowakei
1
T
M. Dúbravka
6
D
Norbert Gyömbér
14
D
M. Skriniar
4
D
A. Obert
16
D
D. Hancko
21
M
Matúš Bero
22
M
S. Lobotka
19
M
Tomáš Rigo
20
O
Dávid Ďuriš
15
O
D. Strelec
17
M
L. Haraslin
Ersatzspieler
12
T
M. Rodák
23
T
D. Takáč
2
D
P. Pekarík
3
D
D. Vavro
5
D
I. Mesík
10
M
L. Bénes
13
M
P. Hrošovský
7
O
L. Sauer
8
O
Tomáš Bobček
9
O
R. Boženík
11
O
Ľ. Tupta
18
O
I. Schranz
Nordirland
1
T
B. Peacock-Farrell
13
D
R. McConville
4
D
D. Ballard
17
D
P. McNair
5
D
T. Hume
2
D
C. Bradley
6
M
G. Saville
15
M
J. Devenny
16
M
B. Lyons
14
M
I. Price
9
O
D. Charles
Ersatzspieler
12
T
C. Hazard
23
T
L. Southwood
3
D
J. Lewis
22
D
C. Brown
20
M
J. McDonnell
7
M
T. Devlin
19
M
P. Kelly
10
M
J. Donley
8
O
C. Marshall
11
O
P. Smyth
21
O
J. Magennis
18
O
J. Reid

Ausgangslage in der Gruppe: Slowakei leicht im Vorteil

Mit neun Punkten aus vier Spielen steht die Slowakei derzeit auf Rang zwei ihrer Qualifikationsgruppe – nur der Gruppenerste fährt direkt zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika, der Zweite muss in die Play-offs. Nordirland liegt mit sechs Punkten dicht dahinter auf Rang drei. Ein Sieg könnte das Ranking erneut durchwirbeln.

Die Slowaken zeigten zuletzt solide Leistungen, insbesondere zuhause. Nordirland hingegen sucht noch nach Konstanz – Auswärtsniederlagen wie das 0:1 gegen Deutschland wechselten sich mit Erfolgen ab. Für beide Teams ist das Spiel in Košice daher ein direktes Duell um die WM-Chancen.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe A

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Deutschland
Deutschland
N S S S
>
4
3
0
1
8
3
5
9
2
Slowakei
Slowakei
S S N S
>
4
3
0
1
5
2
3
9
3
Nordirland
Nordirland
S N S N
>
4
2
0
2
6
5
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
N N N N
>
4
0
0
4
1
10
-9
0
WM 2026 Qualifikation in Europa

Bilanz spricht für die Slowakei – aber Vorsicht

Die Statistik der letzten direkten Begegnungen spricht für die Gastgeber: Drei der letzten fünf Duelle gewann die Slowakei, nur eines ging an Nordirland. Doch dieses eine liegt nicht weit zurück – beim letzten Aufeinandertreffen siegte Nordirland mit 2:0. Die Revanche ist also ein zusätzliches Motiv für die Hausherren.

Wettquoten und Tipps

Für Tipper könnte ein Heimsieg interessant sein: Anbieter wie Interwetten bieten dafür Quoten um 2.05. Auch die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ wird mit 1.70 (Tipico) quotiert – angesichts der stabilen Defensive der Slowakei ein realistisches Szenario.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Fazit: Pflichtspiel mit klarer Relevanz – aber ohne Free-TV

Das Duell am 14. November ist für beide Nationalmannschaften von entscheidender Bedeutung im Kampf um die WM-Teilnahme. Wer live dabei sein möchte, muss jedoch den Weg über den kostenpflichtigen Stream bei DAZN gehen. Ein Spiel für Taktikfreunde, Punktejäger – und jeden, der sich für die Qualifikationswege der Außenseiter interessiert.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++