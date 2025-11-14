Fußball heute live DAZN + Aufstellungen * 0:0 * Wer überträgt Slowakei – Nordirland im Free-TV/Stream?

Slowakei – Nordirland live: Wer zeigt das WM-Quali-Spiel am 14. November 2025?

Am Freitagabend treffen in Košice zwei Teams aufeinander, die noch um ihre Chance auf die Teilnahme an der WM 2026 kämpfen: Die Slowakei empfängt Nordirland zum vorletzten Gruppenspieltag der europäischen WM-Qualifikation. Spannung ist garantiert – wer das Spiel live sehen will, braucht allerdings ein Abo. In der deutschen Gruppe geht es um Platz 1 und Platz 2 – Deutschland spielt gegen Luxemburg im parallelem Spiel.

Wo läuft Slowakei gegen Nordirland live?

Für Zuschauer in Deutschland gibt es das Spiel nicht im Free-TV. Die exklusive Übertragung übernimmt der Streamingdienst DAZN, der die Partie ab 20:45 Uhr live streamt. Wer das Spiel verfolgen möchte, benötigt ein entsprechendes Abonnement – eine kostenlose Ausstrahlung gibt es nicht.

Ausgangslage in der Gruppe: Slowakei leicht im Vorteil

Mit neun Punkten aus vier Spielen steht die Slowakei derzeit auf Rang zwei ihrer Qualifikationsgruppe – nur der Gruppenerste fährt direkt zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika, der Zweite muss in die Play-offs. Nordirland liegt mit sechs Punkten dicht dahinter auf Rang drei. Ein Sieg könnte das Ranking erneut durchwirbeln.

Die Slowaken zeigten zuletzt solide Leistungen, insbesondere zuhause. Nordirland hingegen sucht noch nach Konstanz – Auswärtsniederlagen wie das 0:1 gegen Deutschland wechselten sich mit Erfolgen ab. Für beide Teams ist das Spiel in Košice daher ein direktes Duell um die WM-Chancen.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe A

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland N S S S > 4 3 0 1 8 3 5 9 2 ▲ Slowakei S S N S > 4 3 0 1 5 2 3 9 3 ▼ Nordirland S N S N > 4 2 0 2 6 5 1 6 4 Luxemburg N N N N > 4 0 0 4 1 10 -9 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

Bilanz spricht für die Slowakei – aber Vorsicht

Die Statistik der letzten direkten Begegnungen spricht für die Gastgeber: Drei der letzten fünf Duelle gewann die Slowakei, nur eines ging an Nordirland. Doch dieses eine liegt nicht weit zurück – beim letzten Aufeinandertreffen siegte Nordirland mit 2:0. Die Revanche ist also ein zusätzliches Motiv für die Hausherren.

Wettquoten und Tipps

Für Tipper könnte ein Heimsieg interessant sein: Anbieter wie Interwetten bieten dafür Quoten um 2.05. Auch die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ wird mit 1.70 (Tipico) quotiert – angesichts der stabilen Defensive der Slowakei ein realistisches Szenario.

Fazit: Pflichtspiel mit klarer Relevanz – aber ohne Free-TV

Das Duell am 14. November ist für beide Nationalmannschaften von entscheidender Bedeutung im Kampf um die WM-Teilnahme. Wer live dabei sein möchte, muss jedoch den Weg über den kostenpflichtigen Stream bei DAZN gehen. Ein Spiel für Taktikfreunde, Punktejäger – und jeden, der sich für die Qualifikationswege der Außenseiter interessiert.