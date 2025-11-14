Fußball heute DAZN live + Aufstellungen * 1:1 * Wer überträgt Polen – Niederlande im Free-TV/Stream?

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Polen gegen Niederlande: Top-Duell der WM-Quali live bei DAZN – Alle Infos zum Spiel

Wenn Polen am Freitagabend die Niederlande in Warschau empfängt, geht es nicht nur um Punkte – es geht um die direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026. Zwei formstarke Teams, ein stimmungsvolles Stadion und ein brisantes Duell mit sporthistorischer Komponente: Die Voraussetzungen für einen hochklassigen Fußballabend sind gegeben. DAZN überträgt das Spiel exklusiv in Deutschland, im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen.

Liveticker Polen gegen Niederlande

Die Aufstellung von der Niederlande im EM Halbfinale gegen England am 10.Juli 2024. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Polen mit Heimvorteil und solider Quali-Bilanz

Die polnische Nationalmannschaft kann sich in dieser Qualifikation auf ihre Heimstärke verlassen. Drei Heimspiele, drei Siege – das Stadion Narodowy ist bislang eine Festung. Mit insgesamt 13 Punkten stehen die Polen aktuell auf Rang zwei der Gruppe, nur drei Zähler hinter dem Spitzenreiter aus den Niederlanden. Zuletzt gelang ein souveräres 2:0 in Litauen, auch die Bilanz der letzten fünf Pflichtspiele kann sich sehen lassen: drei Siege, ein Remis, eine Niederlage.

Trainer Michał Probierz setzt vor allem auf defensive Stabilität und schnelles Umschaltspiel. Spieler wie Piotr Zieliński oder Robert Lewandowski (sofern einsatzbereit) sollen für den Unterschied sorgen. Gegen die Niederlande braucht es jedoch eine nahezu fehlerfreie Vorstellung.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9
| 14.11.2025-20:45
Polen
S N U S S
1 : 1
Endergebnis
Niederlande
S U S S S
J. Kamiński
43'
M. Depay
47'
| Schiedsrichter: M. Mariani | Halbzeit: 1-0
Aufstellungen
Polen
12
T
K. Grabara
6.9
5
D
J. Ziółkowski
67'
6.9
4
D
Tomasz Kędziora
6.9
14
D
Jakub Kiwior
6.9
2
D
M. Cash
81'
6.9
20
M
Sebastian Szymański
13'
6.7
10
M
Piotr Zieliński
17'
6.9
19
O
Michał Skóraś
7.5
13
M
J. Kamiński
43'90'
7.6
21
M
Nicola Zalewski
81'
6.3
9
O
Robert Lewandowski
90'
7.2
Ersatzspieler
8
M
B. Kapustka
13'
6.6
15
M
Paweł Wszołek
81'
6.7
11
M
Kamil Grosicki
81'
6.9
1
T
M. Kochalski
22
T
Bartłomiej Drągowski
3
Kryspin Szcześniak
18
D
Bartosz Bereszyński
6
M
Filip Rozga
17
M
K. Kozłowski
7
O
Karol Świderski
16
O
Adam Buksa
90'
Coach
Jan Urban
Niederlande
1
T
B. Verbruggen
7.2
2
D
L. Geertruida
74'
7.2
3
D
Jurriën Timber
7.2
4
D
V. van Dijk
7.3
15
D
Micky van de Ven
7.2
8
M
R. Gravenberch
89'
7.2
21
M
F. de Jong
7.2
18
O
D. Malen
6.5
19
O
J. Kluivert
74'
6.7
11
O
C. Gakpo
7
10
O
M. Depay
47'89'
7.5
Ersatzspieler
12
D
J. van Hecke
74'90'
6.9
14
M
T. Reijnders
74'
6.7
13
T
R. Roefs
23
T
M. Flekken
5
D
N. Aké
6
D
M. de Ligt
7
M
Xavi Simons
16
M
J. Schouten
89'
6.3
20
M
Q. Timber
22
M
L. Valente
9
O
E. Emegha
89'
6.7
17
O
N. Lang
Coach
R. Koeman
Tore
Tor
J. Kamiński (Assist: Robert Lewandowski)
43'
47'
Tor
M. Depay

Niederlande mit starker Bilanz und offensivem Selbstbewusstsein

Das Team von Ronald Koeman reist mit viel Rückenwind nach Warschau. Tabellenplatz eins, 16 Punkte aus sieben Spielen, beeindruckende 22:3 Tore – die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Auswärts hat „Oranje“ bislang eine makellose Bilanz. Der jüngste 4:0-Erfolg gegen Finnland unterstrich erneut die offensive Qualität des Teams.

Vor allem Spieler wie Cody Gakpo, Xavi Simons oder Memphis Depay sorgen konstant für Torgefahr. Auch die Defensive wirkt stabiler als noch in der Nations League. Der Druck liegt dennoch bei den Niederlanden – ein Ausrutscher könnte das Rennen um Platz eins noch einmal spannend machen.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe G

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Niederlande
Niederlande
U S S S U
>
7
5
2
0
23
4
19
17
2
Polen
Polen
N U S S U
>
7
4
2
1
11
5
6
14
3
Finnland
Finnland
S N S N N
8
3
1
4
8
14
-6
10
4
Malta
Malta
U N U N S
>
7
1
2
4
2
16
-14
5
5
Litauen
Litauen
U U N N N
>
7
0
3
4
6
11
-5
3
WM 2026 Qualifikation in Europa

Bilanz spricht für die Niederlande – Polen zuletzt nur mit Achtungserfolg

Ein Blick auf die letzten direkten Duelle zeigt: Polen hat es gegen die Niederlande traditionell schwer. Die letzten fünf Begegnungen endeten dreimal mit einem niederländischen Sieg, zweimal mit einem Remis. Der letzte Punktgewinn der Polen liegt nicht lange zurück – im jüngsten Vergleich trennte man sich 1:1. Doch ein Sieg gegen die Niederlande? Den gab es schon seit Jahren nicht mehr.

Diese Bilanz dürfte für zusätzliche Motivation sorgen, zumal ein Heimsieg die direkte WM-Qualifikation für Polen greifbar machen würde.

Keine Free-TV-Übertragung – DAZN zeigt das Spiel exklusiv

Wer das Spiel am 14. November 2025 live verfolgen will, benötigt ein Abo bei DAZN. Der Streaminganbieter hält die exklusiven Übertragungsrechte für dieses Topspiel der europäischen WM-Qualifikation. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Im klassischen Free-TV wird das Spiel in Deutschland nicht gezeigt.

Wettfreunde dürfen sich zudem auf ein interessantes Matchup freuen. Die Quoten sprechen leicht für die Gäste – ein Auswärtssieg der Niederlande liegt bei 1.70 (Interwetten). Dass beide Teams treffen, ist mit 1.72 (Merkur Bets) ebenfalls realistisch bewertet.

Spannung garantiert – mit Vorteilen für Oranje?

Das Aufeinandertreffen zwischen Polen und den Niederlanden ist eines der Spitzenspiele am vorletzten Qualifikationsspieltag. Während die Hausherren auf ihren Heimvorteil setzen, reisen die Gäste mit einer eindrucksvollen Serie im Gepäck an. Alles deutet auf ein Duell auf Augenhöhe hin – mit leichten Vorteilen für die Niederlande.

