Fußball heute live Aufstellungen – 4:1 – VfB Stuttgart gegen Celtic FC – Wer spielt heute? (Update 21:45 Uhr)

Die voraussichtlichen Aufstellungen zum Duell VfB Stuttgart gegen Celtic FC stehen fest — und Ermedin Demirovic ist in der Startelf. Im Hinspiel der Playoffs der UEFA Europa League trifft der VfB am Donnerstagabend (21 Uhr) im Celtic Park auf die Schotten. Das Spiel läuft live bei RTL sowie im VfB Radio und im VfB Liveticker. Nach 13 Jahren Rückkehr in eine K.o.-Runde will Stuttgart eine gute Leistung mit effizientem Offensivspiel belohnen. Trainer Sebastian Hoeneß warnt zugleich vor der Atmosphäre im Stadion und fordert Kaltschnäuzigkeit in entscheidenden Szenen.

22:50 Uhr Stuttgart mit dem 4:1 Das war es hier! 4:1 siegt der VfB, in einer Woche gibt es dann zu Hause das Rückspiel!

22:25 Uhr 2.Halbzeit läuft Weiter gehts! 3:1 durch Demirovic!

21:45 Uhr Halbzeitstand Der VfB führt 2:1 zur Halbzeit und das verdient!

21:00 Uhr Die offizielle Aufstellung ist da Der Celtic Park ist ausverkauft, das Gästekontingent vergriffen. Die Atmosphäre gilt als eine der intensivsten Europas. Sechs Anläufe benötigte der VfB für seinen ersten Sieg in Schottland, der 2009/2010 bei den Rangers gelang. Insgesamt ist die Auswärtsbilanz gegen schottische Teams ausbaufähig – nun bietet sich die nächste Chance, Geschichte zu schreiben.

20:00 Uhr Die offizielle Aufstellung ist da Hier ist die VfB Startaufstellung für das Hinspiel der UEFA Europa League-Playoffs gegen den Celtic FC: 33 Nübel – 3 Hendriks, 4 Vagnoman, 6 Stiller, 9 Demirovic, 11 El Khannouss, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 29 Jeltsch

19:25 Uhr Die voraussichtlichen Aufstellungen Stuttgart könnte mit dieser Startaufstellung loslegen: Nübel – Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Leweling, Undav, Führich – Demirovic

Voraussichtliche Aufstellungen: Wer spielt heute?

Die Trainer gaben nur teilweise konkrete Hinweise, doch die voraussichtlichen Aufstellungen für das Europa-League-Hinspiel liegen vor. Celtic tritt mit einer offensiven Besetzung an, während der VfB auf Ermedin Demirovic als Stoßstürmer setzt. Beide Teams wollen im K.o.-Modus von Anfang an Präsenz im Spiel zeigen und verschiedene Spielsituationen kontrollieren.

Celtic — voraussichtliche Aufstellung

Schmeichel – Araujo, Trusty, Scales, Tierney – Nygren, C. McGregor, McCowan – H.-J. Yang, Cvancara, Maeda

Stuttgart — voraussichtliche Aufstellung

Nübel – Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Leweling, Undav, Führich – Demirovic

Hoeneß fordert Effizienz und warnt vor Atmosphäre im Celtic Park

Cheftrainer Sebastian Hoeneß betont die Bedeutung einer Top-Leistung im K.o.-Modus: „In den K.o.-Phasen ist es notwendig, kaltschnäuzig unterwegs zu sein – wir werden eine gute Effizienz in unserem Spiel brauchen.“ Er verweist auf die spezielle Stimmung im Celtic Park und die enorme Lautstärke der Fans, die das Spiel beeinflussen kann. Trotzdem plant der VfB, aktiv aufzutreten und verschiedene Spielsituationen im Training durchgespielt zu haben.

Hoeneß beschreibt Celtic als ein Team mit hoher Dynamik: Die Schotten durchlaufen eine turbulente Saison, haben sich aber stabilisiert und sind seit mehreren Partien ungeschlagen. Dementsprechend erwartet er einen Gegner, der über Tempo und Offensivqualitäten verfügt und jedem Team Schwierigkeiten bereiten kann.

Personal: Rückkehrer, Verfügbarkeiten und Ausfälle

Die Personalsituation beim VfB hat sich entspannt: Luca Jaquez, Nikolas Nartey und Tiago Tomás sind wieder voll einsatzfähig und stehen Hoeneß zur Verfügung. Eine feste Zusage für die Startformation gab der Trainer allerdings nicht – abgesehen von Ermedin Demirovic, der als Stürmer beginnen wird.

Verzichten muss Stuttgart auf die verletzten Akteure Dan-Axel Zagadou, Justin Diehl und Lazar Jovanovic, die im Kader fehlen. Die genaue Belastungssteuerung und mögliche Wechseloptionen bleiben eine taktische Aufgabe für die Partie im Hinspiel der Playoffs.

Quelle: VfB Pressekonferenz