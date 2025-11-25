Fußball heute live + Aufstellungen: Hummels wieder da! Wer zeigt BVB – Villarreal heute im Stream & TV?

Borussia Dortmund – Villarreal CF: Champions-League-Showdown live bei Amazon Prime

Am Dienstagabend kommt es im Signal Iduna Park zum Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Villarreal. Für den BVB ist es mehr als nur ein Gruppenspiel – es geht um die Chance, den Anschluss an die Top 8 der neuen Champions-League-Struktur zu wahren. Exklusiv zu sehen ist die Partie bei Amazon Prime Video – und mit einer besonderen Premiere: Mats Hummels kehrt als Experte in sein altes Wohnzimmer zurück.

Hummels zurück in Dortmund – als TV-Experte

Das Spiel hat nicht nur sportlich Brisanz. Auch abseits des Rasens gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Mats Hummels feiert sein TV-Debüt als Experte – ausgerechnet im Stadion, das er über Jahre geprägt hat. Unterstützt wird er von Christoph Kramer und Josephine Henning. Die Kommentatoren Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes runden die Übertragung bei Amazon Prime ab.

Für Fußballfans in Deutschland ist die Partie ausschließlich über Amazon Prime zu sehen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Aufstellungen heute Borussia Dortmund – Villarreal CF

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pepé, Gueye, Partey, Moleiro; Gerard Moreno, Mikautadze

Ausgangslage: Dortmund mit Vorteil, Villarreal unter Druck

Borussia Dortmund geht mit sieben Punkten aus vier Spielen in den fünften Spieltag der Champions-League-Ligaphase. Aktuell rangiert das Team von Trainer Niko Kovač auf dem 14. Tabellenplatz und liegt damit im Rennen um die Top 8 noch aussichtsreich im Rennen. Besonders stark: die bisher ungeschlagene Heimbilanz in dieser Champions-League-Saison.

Villarreal hingegen steht mit nur einem Punkt tief im Tabellenkeller. Nach vier Spielen ist der spanische Klub noch sieglos und hat auch auswärts bisher nichts Zählbares geholt. Die Form in der Liga hingegen stimmt – vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für ein Team im Aufschwung.

Direkter Vergleich: Vorteil Villarreal – bisher

Historisch betrachtet hat Villarreal leicht die Nase vorn. Das letzte Aufeinandertreffen endete 2:2, das Spiel davor ging an die Spanier. Dortmund wartet also noch auf den ersten Sieg gegen das „gelbe U-Boot“ in der jüngeren Vergangenheit.

Wetten und Quoten: Favoritenrolle für den BVB

Die Buchmacher sehen Borussia Dortmund im Vorteil. Ein Heimsieg wird bei Betway mit einer Quote von 1.83 geführt. Auch die Wette „Beide Teams treffen“ ist beliebt – dafür bietet Bet365 eine Quote von 1.67. Wer also eine Wette platzieren möchte, findet solide Optionen vor dem Anpfiff.

Fazit: Pflichtsieg für Dortmund?

Das Spiel gegen Villarreal wird für Borussia Dortmund zum Prüfstein – sportlich wie mental. Mit einer konzentrierten Leistung und der Unterstützung des heimischen Publikums soll der nächste Schritt Richtung Achtelfinale gelingen. Villarreal bleibt derweil nur die Hoffnung auf ein kleines Wunder in Dortmund. Wer live dabei sein möchte, braucht ein Amazon Prime-Abo.