Fußball heute live & Aufstellungen: BVB gegen Bodo/Glimt – Wer überträgt das Spiel live im TV & Stream? (Update 20 Uhr)

Borussia Dortmund – FK Bodø/Glimt: Champions-League-Abend mit klaren Vorzeichen

Borussia Dortmund steht vor dem sechsten Gruppenspiel in der UEFA Champions League und empfängt den norwegischen Vizemeister FK Bodø/Glimt. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Klubs – und gleichzeitig die Chance für den BVB, Historisches zu erreichen: Mit einem Sieg könnte Dortmund den 100. Erfolg in der Königsklasse feiern und mit zwei Toren die Marke von 300 Treffern knacken. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, doch Vorsicht: Bodø/Glimt ist offensiv gefährlicher, als es die aktuelle Form vermuten lässt.

Offizielle Aufstellungen Borussia Dortmund – FK Bodø/Glimt

Borussia Dortmund: Kobel, Couto, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Bellingham, Nmecha, Brandt, Beier, Silva, Anselmino

Niko Kovac wechselt im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel viermal: Ramy Bensebaini, Jobe Bellingham, Maxi Beier und Fabio Silva starten für Daniel Svensson, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi und Serhou Guirassy.

Nicht dabei: Süle (Trainingsrückstand) Fraglich: Keiner Bei der nächsten Gelben Karte gesperrt: Keiner

Bodø/Glimt: Haikin – Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan – Berg – Evjen, Brunstad Fet – Blomberg, Helmersen, Hauge

Nicht dabei: Gundersen (gesperrt) Fraglich: Keiner Bei der nächsten Gelben Karte gesperrt: Auklend, Berg

Heimstärke und Offensivpower: Dortmund vor Meilenstein

Der BVB hat im Europapokal eine beeindruckende Heimserie vorzuweisen. Nur eines der letzten 20 Champions-League-Spiele im eigenen Stadion ging verloren – 13 Siege und sechs Remis sprechen eine deutliche Sprache. Besonders offensiv präsentierte sich Dortmund in dieser Saison treffsicher: In vier der fünf bisherigen Partien gelangen jeweils vier Tore.

Im Fokus steht erneut Serhou Guirassy, der in seinen ersten 23 Spielen in der Königsklasse bereits 18 Tore erzielt hat. Nur Erling Haaland war mit 28 Treffern in derselben Anzahl an Einsätzen effektiver. Julian Brandt sieht die Mannschaft für das Duell gut gerüstet: „Topmotiviert wie immer. Es ist Champions League – da gibt’s keine halben Sachen.“

TV-Übertragung: Wo läuft Dortmund gegen Bodø/Glimt?

Das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und FK Bodø/Glimt wird am Mittwochabend um 21:00 Uhr live bei DAZN übertragen. Wer das Einzelspiel sehen möchte, bekommt die Partie mit Kommentator Mario Rieker und Experte Sebastian Kneißl. In der Konferenz begleitet Lukas Schönmüller die Begegnung. Moderiert wird die Sendung von Christina Rann, als Feldreporter ist Jan Wochner im Einsatz. Ex-BVB-Kapitän Marco Reus steht zudem als Experte bereit und liefert zusätzliche Einblicke rund ums Spiel.

Personal: BVB in Bestbesetzung – Süle fehlt noch

Trainer Niko Kovac kann auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Auch wenn Niklas Süle nach seiner Verletzung wieder im Training ist, reicht es noch nicht für einen Einsatz. Das bietet Kovac zahlreiche Optionen – und interne Konkurrenz: „Egal, wer auf dem Platz steht, jeder wird alles geben“, so der Coach. Guirassy dürfte erneut im Angriff starten, unterstützt von Brandt und Fábio Silva.

Die Aufstellung zeigt eine offensiv ausgerichtete Elf mit variabler Dreierkette und schnellen Flügelspielern. Auch die defensive Absicherung mit Emre Can und Marcel Sabitzer bietet Stabilität gegen Konter.

Gegneranalyse: Bodø/Glimt offensivfreudig, aber anfällig

Die Saison in Norwegen ist bereits beendet, Bodø/Glimt wurde Vizemeister hinter Viking Stavanger. In der Champions League läuft es dagegen überhaupt nicht: Kein Sieg in fünf Spielen, zuletzt vier Niederlagen in Folge. Trotzdem war das Team in fast allen Spielen konkurrenzfähig – Juventus, Monaco und Galatasaray mussten sich mühen.

Besonders auffällig: In 21 der letzten 23 Europapokalspiele hat Bodø ein Tor erzielt. Trotz schwacher Bilanz ist das Team offensiv gefährlich. Trainer Kovac warnt: „Sie haben definitiv zu wenig Punkte. Die Spiele waren knapp – wir dürfen sie nicht unterschätzen.“

Ausgangslage: Dortmund auf Achtelfinalkurs

Mit einem Heimsieg gegen Bodø/Glimt kann Borussia Dortmund den Gruppensieg perfekt machen und sich eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Phase sichern. Der Gegner reist mit einer langen sieglosen Serie im Gepäck an – doch die Skandinavier haben nichts zu verlieren und könnten genau daraus Gefahr entwickeln. Dortmund will dagegen früh klare Verhältnisse schaffen und sich nicht auf eine Zitterpartie einlassen.