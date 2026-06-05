Fußball heute LIVE ARD – 2:0 – Länderspiel Deutschland vs. Norwegen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kann am Freitagabend in Köln einen großen Schritt Richtung WM 2027 machen. Gegen Norwegen steht ab 20.35 Uhr das vorletzte Spiel der Qualifikation an, live in der ARD. Mit einem Sieg könnte das Team von Christian Wück bereits das Ticket für die Endrunde in Brasilien lösen.

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen

Übertragung, Ort und Schiedsrichterteam

Zu sehen ist die Partie im Livestream der ARD-Mediathek. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, also 20 Minuten vor dem Anpfiff, kommentiert von Bernd Schmelzer. Gespielt wird im Kölner RheinEnergieSTADION, für das bislang rund 28.000 Tickets verkauft sind.

Geleitet wird das WM-Qualifikationsspiel von einem spanischen Gespann. FIFA-Referee Marta Huerta De Aza übernimmt die Leitung, an den Seitenlinien assistieren Guadalupe Porras Ayuso und Eliana Fernández González. Vierte Offizielle ist María Gloria Planes Terol.

Deutschland Spielplan

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen WM-Qualifikation der Frauen Slowenien Frauen - - Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S U > 4 3 1 0 14 1 13 10 2 Norwegen Frauen S N S S > 4 3 0 1 9 6 3 9 3 ▲ Österreich Frauen N N N U S > 5 1 1 3 2 7 -5 4 4 ▼ Slowenien Frauen N S N N N > 5 1 0 4 3 14 -11 3

DFB Trikots, Bilanz und Ausgangslage

Die DFB-Frauen treten in ihren weißen Heimtrikots an, die Torhüterin trägt Grün. Norwegen läuft in Rot-Weiß-Blau auf, die norwegische Keeperin in Gelb. Die Trikots sind im DFB-Fanshop erhältlich.

Sportlich spricht viel für ein enges Duell mit Tradition. Das Hinspiel in der Gruppe A4 gewann Deutschland im März klar mit 4:0. Elisa Senß, Carlotta Wamser, Vivien Endemann und Jule Brand trafen damals in der Lyse Arena in Stavanger und sorgten für den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Insgesamt trafen beide Auswahlteams bereits 43-mal aufeinander, Deutschland gewann 22 Partien, Norwegen 14. Um Titel ging es dabei unter anderem bei den EM-Endspielen 1989, 1991, 2005 und 2013, die die DFB-Frauen jeweils für sich entschieden, während Norwegen 1995 mit 2:0 jubelte. In der WM-Qualifikation standen sich beide Teams vor dem März-Duell schon zweimal gegenüber und gewannen 1997 und 1998 jeweils ihre Heimspiele.

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Tabellensituation und Kader der DFB-Frauen

Nach vier Spieltagen führt Deutschland die Gruppe A4 mit zehn Punkten an, Norwegen folgt mit neun Zählern auf Platz zwei. Die DFB-Frauen sind in dieser Qualifikation noch ungeschlagen. Auf das 5:0 gegen Slowenien, das 4:0 in Norwegen und das 5:1 gegen Österreich folgte ein 0:0 im Rückspiel gegen die Österreicherinnen. Mit einem weiteren Erfolg am Freitag könnte sich die Mannschaft bereits vorzeitig den Gruppensieg und damit das direkte WM-Ticket für Brasilien sichern. Die Teams auf den Plätzen zwei bis vier aus Liga A können sich ihre Startplätze noch über die Play-offs holen.

Bundestrainer Christian Wück hat für die beiden entscheidenden Begegnungen gegen Norwegen und in Slowenien einen 24 Spielerinnen umfassenden Kader nominiert. Klara Bühl vom FC Bayern München, Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg, Kathrin Hendrich von den Chicago Red Stars und Marie Müller von den Portland Thorns FC kehren nach Verletzungspausen zurück. Auch Melissa Kössler vom Denver Summit FC steht wieder im Aufgebot, nachdem ihr letztes Länderspiel bereits 2024 lag. Auf Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern München muss Wück wegen einer Schulterproblematik verzichten, ebenso auf Nicole Anyomi, die ebenfalls verletzt ausfällt. Franziska Kett sagte nachträglich verletzt ab und kann nicht am Lehrgang teilnehmen. Eine Nachnominierung nimmt der Bundestrainer vorerst nicht vor.

Infos für die Fans

Welche Hinweise für den Stadionbesuch im RheinEnergieSTADION wichtig sind, steht rechtzeitig vor der Partie in den Fan-Infos. Für Anhängerinnen und Anhänger aller DFB-Teams und -Spielklassen stellt der Deutsche Fußball-Bund außerdem mit fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal bereit.

Liveticker heute

22:03 Uhr Das war es! Deutschland qualifiziert sich für die WM 2027 in Brasilien!



21:06 Uhr 2:0 für Deutschland Carlotta Wamser mit dem 2:0



21:02 Uhr 1:0 für Deutschland Marie Müller mit der deutschen Führung. Links zentral unter die Latte.



18:59 Uhr Die Offiziellen Aufstellungen Aufstellung Deutschland: Berger/Gotham FC (35 Jahre/34 Länderspiele) – Müller/Portland Thorns FC (25/1), Hendrich/Chicago Red Stars (34/91), Knaak/Manchester City (29/15), Wamser/Bayer Leverkusen (22/13) – Senß/Eintracht Frankfurt (28/35), Nüsken/FC Chelsea (25/58) – Brand/OL Lyonnes (23/74), Dallmann/Bayern München (31/77), Bühl/Bayern München (25/77) – Schüller/Manchester United (28/87). – Trainer: Wück Aufstellung Norwegen: Fiskerstrand – Bjelde, Bergsvand, Harviken, Blakstad – Naalsund, Engen, Gaupset – Graham Hansen, Terland, Reiten. – Trainerin: Grainger Schiedsrichterin: Marta Huerta de Aza (Spanien) Zuschauer: 29.000 (in Köln) SID xjr

16:50 Uhr DFB-Trikots Die DFB-Frauen treten in ihren weißen Heimtrikots an, die Torhüterin trägt Grün. Norwegen läuft in Rot-Weiß-Blau auf, die norwegische Keeperin in Gelb. Die Trikots sind im DFB-Fanshop erhältlich.



12:43 Uhr RheinEnergieSTADION mit 30.000 Zuschauer Erstmals wird das Kölner RheinEnergieSTADION Austragungsort für ein Frauen-Länderspiel sein. Wie der DFB berichtet, sind bereits 30.000 Tickets verkauft.



09:18 Uhr Ohne Gwinn, dafür ist Sjoeke Nüsken DFB Kapitänin DFB Kapitänin wird Sjoeke Nüsken sein, da Giulia Gwinn verletzt fehlen wird.

