Fußball heute live: Afrika-Cup 2025 live bei SPORTDIGITAL!

Der Afrika-Cup 2025 wird live bei SPORTDIGITAL übertragen und verspricht ein spektakuläres Fußball-Event zu werden. Vom 21. Dezember 2025 bis zum 18. Januar 2026 zeigt der Sender alle 52 Spiele des kontinentalen Turniers in Marokko. Fußball-Fans können sich auf spannende Begegnungen mit zahlreichen internationalen Top-Spielern freuen.

Afrika-Cup 2025 in Marokko: Alle Augen sind auf die Gastgeber gerichtet

Die 35. Ausgabe des prestigeträchtigen Afrika-Cups findet in Marokko statt, wo insgesamt 24 Nationalmannschaften in neun Stadien in sechs Städten gegeneinander antreten. Zu den Teilnehmern gehören nicht nur die Gastgeber aus Marokko, sondern auch der Titelverteidiger Elfenbeinküste sowie weitere afrikanische Top-Nationen wie Ägypten, Senegal, Nigeria und Tunesien. Die Eröffnungspartie zwischen Marokko und den Komoren wird am 21. Dezember 2025 um 20 Uhr in der Hauptstadt Rabat, im Prince Moulay Abdellah Stadium, angepfiffen. Das Finale wird ebenfalls dort am 18. Januar 2026 ausgetragen.

Spitzenspieler und Favoriten: Wer sind die Top-Teams?

Als Mitfavorit tritt das Gastgeberland Marokko an, das mit einer beeindruckenden Serie von 18 Siegen in Folge antritt. Das Turnier ist zudem ein Schaufenster für internationale Stars. So werden Spieler wie der (Noch-)Liverpool-Profi Mohamed Salah, Manchester City’s Omar Marmoush, Victor Osimhen von Galatasaray und PSGs Achraf Hakimi erwartet. Auch aus der Bundesliga reisen Spieler an, darunter Yan Diomande (RB Leipzig), Bazoumana Touré, Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Elias Saad (FC Augsburg) und Nicolas Jackson (Bayern München).

Spielplan des Africa Cups in den ersten Spieltagen

Africa Cup of nations Marokko - - Komoren Africa Cup of nations Mali - - Zambia Africa Cup of nations Südafrika - - Angola Africa Cup of nations Ägypten - - Zimbabwe

So kannst du den Afrika-Cup 2025 verfolgen

SPORTDIGITAL überträgt den Großteil der Spiele live im linearen Fernsehen auf dem Sender Sportdigital FUSSBALL. Alle Partien, einschließlich der Parallelspiele am letzten Spieltag der Gruppenphase, sind auch im Stream bei SPORTDIGITAL+ verfügbar. Als besonderes Highlight wird das Eröffnungsspiel zwischen Marokko und den Komoren zudem kostenfrei auf YouTube sowie auf dem FAST-Sender Scooore übertragen. So verpassen Fußball-Fans kein einziges spannendes Duell während des Turniers.