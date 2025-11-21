Fußball heute Live ab 2027: TV-Schock für Fans – Vier Abos nötig für Bundesliga und Champions League

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Ab der Saison 2027/28 ändert sich die Übertragung der UEFA Champions League radikal. Die US-Streamingdienste Paramount+ und Amazon sichern sich alle Übertragungsrechte – Sky und DAZN verlieren damit den Zugang zur europäischen Königsklasse. Für Fußballfans bedeutet das: Wer künftig Bundesliga und Champions League komplett verfolgen will, benötigt vier verschiedene Abonnements.
Amazon und Paramount+ teilen sich den Dienstag und Mittwoch
Die UEFA hat die TV-Rechte der Champions League für den Zeitraum von 2027 bis 2030 neu vergeben – mit einem überraschenden Ergebnis. Erstmals gehen die Übertragungsrechte vollständig an zwei US-Plattformen: Paramount+ und Amazon Prime Video.
Das Topspiel am Dienstag wird künftig bei Paramount+ laufen, während Amazon sich das Mittwoch-Topspiel gesichert hat. Alle weiteren Begegnungen an beiden Spieltagen zeigt ebenfalls Paramount+. Die bisherigen Anbieter DAZN und Sky gingen bei der Ausschreibung leer aus.
Übersicht – diese TV-Übertragungen gibt es ab 2027/2028
|Tag
|Spiel(e)
|Plattform
|Bemerkung
|Dienstag
|Topspiel CL
|Paramount+
|Exklusiv bei Paramount+
|Dienstag
|Alle weiteren CL-Spiele
|Paramount+
|Komplettes Dienstag-Angebot bei Paramount+
|Mittwoch
|Topspiel CL
|Amazon Prime Video
|Amazon behält das bisherige Mittwoch-Topspiel
|Mittwoch
|Alle weiteren CL-Spiele
|Paramount+
|Übrige Spiele ebenfalls bei Paramount+
|Finale
|Endspiel CL
|Wahrscheinlich Netflix
|Nicht im Free-TV laut „Bild“, Ausnahmen bei deutscher Beteiligung
|Europa League
|Alle Spiele
|DAZN
|DAZN hat die Rechte ab 2027 (aktuell noch RTL)
|Conference League
|Alle Spiele
|DAZN
|Wie bei der Europa League
|Bundesliga
|Samstagsspiele
|Sky
|Sky zeigt alle Samstagsspiele
|Bundesliga
|Sonntag & teilweise Freitag
|DAZN
|DAZN hält die Rechte an diesen Spieltagen
Finale nur noch bei Netflix? Free-TV-Ausnahme bleibt
Besonders brisant: Laut Informationen der „Bild“ soll das Champions-League-Finale nicht mehr im klassischen Free-TV zu sehen sein – stattdessen könnte es bei Netflix laufen. Das wäre ein Novum im europäischen Fußball. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Sollte eine deutsche Mannschaft das Endspiel erreichen, könnte das Finale laut UEFA-Vorgaben weiterhin im Free-TV übertragen werden. Eine endgültige Entscheidung steht hierzu aber noch aus.
Vier Abos für Bundesliga und internationale Wettbewerbe
Für deutsche Fußballfans wird es in Zukunft komplizierter – und teurer. Wer alle Spiele der Bundesliga (bei Sky und DAZN) sowie der Champions League (bei Amazon und Paramount+) live verfolgen will, muss vier verschiedene Dienste abonnieren.
Dazu kommt: DAZN sicherte sich zwar die TV-Rechte an Europa League und Conference League, doch auch diese liegen bis 2027 noch bei RTL. Danach ist eine weitere Fragmentierung der Rechtevergabe möglich.
Ausblick: Zersplitterung statt Komfort
Die neue Rechtevergabe bedeutet vor allem eines: Der Fußball im TV wird weiter zersplittert. Was früher bei einem oder zwei Anbietern lief, ist künftig auf mehrere Plattformen verteilt – oft mit Zusatzkosten für die Fans. Komfort sieht anders aus. Für die UEFA bedeutet das zwar lukrative Deals mit globalen Tech-Konzernen, doch die Zuschauer zahlen am Ende den Preis.