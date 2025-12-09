Fußball heute: Lennart Karl knackt Mbappé-Rekord – und träumt leise von der WM

Lennart Karl schreibt Champions-League-Geschichte – und bringt sich ins WM-Gespräch

Mit einem weiteren Treffer in der Königsklasse hat Bayern-Talent Lennart Karl nicht nur den nächsten Rekord gebrochen, sondern sich auch nachhaltig in die Notizbücher der Fußballwelt gespielt. Der 17-Jährige traf beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon zum dritten Mal in Folge in der Champions League – als jüngster Spieler aller Zeiten.

Karl übertrifft Mbappé – Rekord mit Ansage

Mit 17 Jahren und 290 Tagen ist Lennart Karl nun offiziell der jüngste Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Partien ein Tor erzielen konnte. Der bisherige Rekordhalter Kylian Mbappé war bei seiner Bestmarke 18 Jahre und 113 Tage alt. Karls Tore gegen Brügge, Arsenal und nun gegen Sporting Lissabon zeigen nicht nur Konstanz, sondern vor allem Reife im Abschluss. Gegen Sporting erzielte der Flügelspieler in der 69. Minute das zwischenzeitliche 2:1 – ein technisch anspruchsvoller Treffer, der auch vom Fußwechsel lebte: „Perfekter Kontakt mit links, dann mit rechts abgeschlossen“, sagte er nach dem Spiel.

Bayern feiert sein Supertalent – Kompany sieht „Killer-Instinkt“

Auch wenn er laut Trainer Vincent Kompany nicht sein bestes Spiel gemacht habe, sei Karl genau in den entscheidenden Momenten zur Stelle gewesen. „Er ist vier, fünf Mal da und killt die dann“, so Kompany. Max Eberl lobte Karls Bedeutung für die Mannschaft und stellte klar: „Er hat dieses Besondere.“ Kein Wunder, dass er bei seiner Auswechslung in der 77. Minute mit stehenden Ovationen von den 75.000 Fans in der Allianz Arena verabschiedet wurde. Die UEFA kürte ihn obendrein zum „Man of the Match“.

Champions League 2025-2026 4 3 1 244′ 3 (0) 7.5 Bundesliga 2025/2026 11 4 7 393′ 2 (0) 2 6.8 DFB Pokal 2025/2026 3 2 1 153′ 6.2 U21 EM 2027 Qualifikation 1 1 84′ 3 (0) Gesamt: 19 10 9 874′ 0 0 0 8 (0) 2 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 19 - Per Game In Startaufstellung 10 0.5 Per Game Minuten 874 46.0 Per Game Tore 8 0.4 Per Game Assists 2 0.1 Per Game

U21-Debüt mit Hattrick – kommt jetzt der Anruf vom Bundestrainer?

Karl hatte zuletzt auch bei seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft direkt drei Tore erzielt. Das ruft natürlich Fragen nach einer möglichen Nominierung für die A-Nationalmannschaft auf – zumal eine WM bevorsteht. Der Spieler selbst bleibt jedoch zurückhaltend: „Das glaube ich noch nicht, nein“, sagte er auf Nachfrage zu einem möglichen Kontakt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. Auch Eberl wollte sich nicht festlegen, betonte aber: „Er bringt seine Leistung, er schießt Tore. Das sind seine Argumente.“

Fazit: Ein Jungstar mit Zukunft – und Gegenwart

In bislang 20 Pflichtspielen für den FC Bayern hat Lennart Karl fünf Tore erzielt – und dabei vor allem eines bewiesen: Er ist in der Lage, auch auf höchstem Niveau zu liefern. Ob die Reise schon im Sommer mit der A-Nationalmannschaft weitergeht, bleibt offen. Klar ist: An Lenny Karl kommt man im deutschen Fußball derzeit nicht vorbei.