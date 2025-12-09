+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute: Lennart Karl knackt Mbappé-Rekord – und träumt leise von der WM

von

Lennart Karl schreibt Champions-League-Geschichte – und bringt sich ins WM-Gespräch

Mit einem weiteren Treffer in der Königsklasse hat Bayern-Talent Lennart Karl nicht nur den nächsten Rekord gebrochen, sondern sich auch nachhaltig in die Notizbücher der Fußballwelt gespielt. Der 17-Jährige traf beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon zum dritten Mal in Folge in der Champions League – als jüngster Spieler aller Zeiten.

Der Cheftrainer des FC Bayern München, Vincent Kompany (links), freut sich mit dem deutschen Mittelfeldspieler #42 Lennart Karl, nachdem Karl während des UEFA Champions League-Fußballspiels zwischen dem FC Bayern München und Club Brügge am 22. Oktober 2025 sein erstes Champions League Tor erzielte.(Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Karl übertrifft Mbappé – Rekord mit Ansage

Mit 17 Jahren und 290 Tagen ist Lennart Karl nun offiziell der jüngste Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Partien ein Tor erzielen konnte. Der bisherige Rekordhalter Kylian Mbappé war bei seiner Bestmarke 18 Jahre und 113 Tage alt. Karls Tore gegen Brügge, Arsenal und nun gegen Sporting Lissabon zeigen nicht nur Konstanz, sondern vor allem Reife im Abschluss. Gegen Sporting erzielte der Flügelspieler in der 69. Minute das zwischenzeitliche 2:1 – ein technisch anspruchsvoller Treffer, der auch vom Fußwechsel lebte: „Perfekter Kontakt mit links, dann mit rechts abgeschlossen“, sagte er nach dem Spiel.

Champions League 2025-2026 - League Phase | Spieltag 6
| Allianz Arena | 9.12.2025-18:45
FC Bayern München
S N S S S
3 : 1
2.08
xG
0.28
Endergebnis
Sporting CP Lissabon
S N S U S
Serge Gnabry
65'
Lennart Karl
69'
Jonathan Tah
77'
Joshua Kimmich
54'
| Schiedsrichter: N. Walsh | Halbzeit: 0-0
Tore
54'
Eigentor
Joshua Kimmich (Assist: João Simões)
Tor
Serge Gnabry (Assist: Michael Olise)
65'
Tor
Lennart Karl (Assist: Konrad Laimer)
69'
Tor
Jonathan Tah (Assist: Serge Gnabry)
77'
1
Manuel Neuer
44
J. Stanišić
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
7
Serge Gnabry
42
Lennart Karl
17
Michael Olise
9
Harry Kane
1
Rui Silva
20
M. Araujo
2
Matheus Reis
26
O. Diomande
72
Eduardo Quaresma
22
Iván Fresneda
27
Alisson Santos
52
João Simões
42
M. Hjulmand
10
Geny Catamo
97
L. Suárez
field field

Bayern feiert sein Supertalent – Kompany sieht „Killer-Instinkt“

Auch wenn er laut Trainer Vincent Kompany nicht sein bestes Spiel gemacht habe, sei Karl genau in den entscheidenden Momenten zur Stelle gewesen. „Er ist vier, fünf Mal da und killt die dann“, so Kompany. Max Eberl lobte Karls Bedeutung für die Mannschaft und stellte klar: „Er hat dieses Besondere.“ Kein Wunder, dass er bei seiner Auswechslung in der 77. Minute mit stehenden Ovationen von den 75.000 Fans in der Allianz Arena verabschiedet wurde. Die UEFA kürte ihn obendrein zum „Man of the Match“.

Champions League 2025-2026
FC Bayern München
4
3
1
244′
3 (0)
7.5
Bundesliga 2025/2026
FC Bayern München
11
4
7
393′
2 (0)
2
6.8
DFB Pokal 2025/2026
FC Bayern München
3
2
1
153′
6.2
U21 EM 2027 Qualifikation
Deutschland U21
1
1
84′
3 (0)
Gesamt:
19
10
9
874′
0
0
0
8 (0)
2
0
Saison: 2025-2026
Absolvierte Begegnungen
19
-
Per Game
In Startaufstellung
10
0.5
Per Game
Minuten
874
46.0
Per Game
Tore
8
0.4
Per Game
Assists
2
0.1
Per Game

U21-Debüt mit Hattrick – kommt jetzt der Anruf vom Bundestrainer?

Karl hatte zuletzt auch bei seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft direkt drei Tore erzielt. Das ruft natürlich Fragen nach einer möglichen Nominierung für die A-Nationalmannschaft auf – zumal eine WM bevorsteht. Der Spieler selbst bleibt jedoch zurückhaltend: „Das glaube ich noch nicht, nein“, sagte er auf Nachfrage zu einem möglichen Kontakt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. Auch Eberl wollte sich nicht festlegen, betonte aber: „Er bringt seine Leistung, er schießt Tore. Das sind seine Argumente.“

Fazit: Ein Jungstar mit Zukunft – und Gegenwart

In bislang 20 Pflichtspielen für den FC Bayern hat Lennart Karl fünf Tore erzielt – und dabei vor allem eines bewiesen: Er ist in der Lage, auch auf höchstem Niveau zu liefern. Ob die Reise schon im Sommer mit der A-Nationalmannschaft weitergeht, bleibt offen. Klar ist: An Lenny Karl kommt man im deutschen Fußball derzeit nicht vorbei.

