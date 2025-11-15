Fußball heute – Last-Minute-Sieg: Slowakei erzwingt Endspiel gegen Deutschland

Bobcek trifft bei Debüt – Slowakei erzwingt Endspiel gegen Deutschland

Mit einem späten Siegtreffer gegen Nordirland hat die Slowakei das Tor zum direkten WM-Einzug weit aufgestoßen. Tomas Bobcek wurde dabei zum Mann des Abends – und sorgt nun für zusätzliche Spannung vor dem Gruppenfinale in der Gruppe A gegen Deutschland. Allerdings muss die Slowakei aufgrund der UEFA-Regel mindestens mit 4:0 gegen Deutschland gewinnen, denn das Torverhältnis zählt als erstes bei Punktgleichheit.

Joker Bobcek sorgt für Ekstase in Kosice

Es war ein Einstand nach Maß: Tomas Bobcek benötigte genau zwei Minuten, um sich in die Herzen der slowakischen Fans zu schießen. In der Nachspielzeit der Partie gegen Nordirland traf der Debütant zum 1:0-Sieg – und sorgte damit nicht nur für ausgelassene Szenen im Stadion von Kosice, sondern auch für ein echtes Endspiel gegen Deutschland. Die gesamte Mannschaft rannte zur Eckfahne, um den Torschützen zu feiern. Für Bobcek, der später von einem „unglaublichen Gefühl“ sprach, ging damit ein Traum in Erfüllung.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10 | - 20:45 Deutschland - : - Slowakei

Showdown in Leipzig: Punktgleiches Duell um das WM-Ticket

Durch den Erfolg gegen Nordirland steht die slowakische Nationalmannschaft bei zwölf Punkten – genauso wie die deutsche Elf. Damit kommt es am Montagabend (20.45 Uhr, ZDF) in Leipzig zum Gruppenfinale in Qualifikationsgruppe A. Beide Teams haben die Play-offs bereits sicher, doch nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM. Der Druck liegt dabei weniger auf den Gästen: Aufgrund des besseren Torverhältnisses reicht Deutschland bereits ein Unentschieden, um das Ticket zu lösen.

Slowakei mit klarer Ansage: „Wir fahren nach Deutschland, um zu gewinnen“

Trotz der Tabellenkonstellation zeigen sich die Slowaken selbstbewusst. Nationaltrainer Francesco Calzona erklärte nach dem Spiel, dass sein Team das gesetzte Zwischenziel erreicht habe – aber nun mehr wolle. „Wir fahren nach Deutschland und wollen in Leipzig gewinnen – wie in jedem Spiel.“ Auch Mittelfeldspieler Stanislav Lobotka schlug in die gleiche Kerbe. Die Rollenverteilung sei klar, Deutschland gehe als Favorit ins Spiel. Doch gerade das könne der slowakischen Mannschaft in die Karten spielen: „Wir haben dort nichts zu verlieren. Wir können entspannt spielen.“

Tabelle der deutschen WM Quali Gruppe

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland N S S S S > 5 4 0 1 10 3 7 12 2 Slowakei S S N S S > 5 4 0 1 6 2 4 12 3 Nordirland S N S N N > 5 2 0 3 6 6 0 6 4 Luxemburg N N N N N > 5 0 0 5 1 12 -11 0

DFB-Elf mit besserem Torverhältnis im Vorteil

Während die Slowakei im Duell mit Deutschland auf Sieg spielen muss, reicht der Mannschaft von Julian Nagelsmann ein Punkt. Das Torverhältnis spricht deutlich für die DFB-Auswahl, die bislang nicht nur offensiv effizient, sondern auch defensiv stabil agierte. Damit geht Deutschland mit einem strategischen Vorteil ins entscheidende Gruppenspiel – doch ein Selbstläufer wird die Partie gegen eine mutige und kampfstarke slowakische Mannschaft keinesfalls.