Fußball heute Länderspiel – 4:0 – Aufstellung: Wie spielt Deutschland gegen Slowakei?

von

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert heute am Montag – den 17. November 2025 um 20:45 Uhr – das letzte Gruppenspiel der UEFA European Qualifiers zur Weltmeisterschaft 2026. Zum Abschluss spielt die DFB-Elf gegen die slowakische Nationalmannschaft um den Gruppensieg. Beim Heimspiel in Leipzig genügt dem deutschen Team ein Remis, um das WM-Ticket zu lösen. Bundestrainer Nagelsmann erinnerte im Vorfeld des Showdowns an die 0:2-Hinspiel-Niederlage in Bratislava. „Das sollte bei allen dazu führen, dass wir gewarnt sind“, sagte der Bundestrainer. Die Live-Übertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Slowakei aus Leipzig beginnt um 20:15 Uhr auf ZDF im TV und im Sportstudio-Livestream.

➡️ Zum Liveticker 4:0 Deutschland gegen Slowakei

Die offizielle Startaufstellung von Deutschland

Update 19:20 Uhr – 1 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 22 Raum – 8 Goretzka, 5 Pavlovic – 19 Sané, 20 Gnabry, 17 Wirtz – 11 Woltemade

Der deutsche Stürmer Nr. 11 Nick Woltemade (rechts) jubelt nach dem ersten Tor seiner Mannschaft während des Fußballspiels der Gruppe A der FIFA-WM-Qualifikation 2026 zwischen Deutschland und der Slowakei in der Red Bull Arena in Leipzig, Ostdeutschland, am 17. November 2025. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Ist Deutschland qualifiziert für die WM 2026?

Deutschland muß heute entweder unentschieden spielen oder gewinnen – dann wäre man direkt als Gruppensieger bei der WM 2026 Endrunde dabei!

Die deutsche Nationalmannschaft erwischte im Hinspiel gegen die Slowakei einen schwachen Start in die WM-Qualifikation und kann es nun besser machen. Die DFB-Auswahl soll, laut Bundestrainer Nagelsmann, mit einer anderen Herangehensweise ins Spiel gehen und fußballerisch anders auftreten. Der zuletzt langsame, träge Spielaufbau soll beschleunigt werden. Außerdem sollen die wichtigen Eins-gegen-Eins-Duelle gewonnen werden. Nach der durchwachsenen Partie gegen Luxemburg am 5. Spieltag sollte das DFB-Team doppelt gewarnt sein und eine Leistungssteigerung zeigen, um der Favoritenrolle gerecht zu werden. Möglicherweise muss Nagelsmann auf die Dienste von Kapitän Kimmich verzichten, wenn dieser nicht rechtzeitig fit wird.

Deutschlands Startaufstellung am 17.November 2025 gegen die Slowakei im neuen DFB Trikot 2025. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)
WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10
| 17.11.2025-20:45
Deutschland
N S S S S
- : -
Slowakei
S S N S S
| Schiedsrichter: F. Letexier

Wie spielt Deutschland heute gegen die Slowakei?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann heute besser spielen als im Slowakei-Hinspiel oder zuletzt gegen Luxemburg. Insgesamt wurde das Ziel einer dominanten WM-Qualifikation eher verfehlt, sodass die Partie heute zu einer Nervenprobe werden könnte. In taktischer Hinsicht kann Nagelsmann vor Begegnung nur Einzelheiten verändern, sodass die Elf wahrscheinlich wieder im 4-2-3-1-System agieren wird. Im Quali-Enspiel gegen die Slowakei geht es zudem um richtige Einstellung und fußballerische Leistungsbereitschaft. Der Fokus liegt weiterhin auf der Offensive, um schneller und häufiger zu Torabschlüssen zu kommen.

Die offizielle Startaufstellung von Deutschland 1 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 22 Raum – 8 Goretzka, 5 Pavlovic – 19 Sané, 20 Gnabry, 17 Wirtz – 11 Woltemade
Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die Aufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Slowakei könnte sich auf einigen Positionen ändern. Innenverteidiger Schlotterbeck ist wieder fit und wird für Anton in die Startelf rücken. Außerdem könnte Kimmich sein Comeback geben und für Baku oder Goretzka auflaufen. Einen sicheren Startplatz haben derzeit Keeper Baumann, Innenverteidiger Tah, Linksverteidiger Raum sowie Wirtz, Gnabry und Woltemade. Sorgenkind Sané war mit seinen Tiefenläufen und Torvorlagen gegen Luxemburg gefährlich und darf wahrscheinlich wieder spielen.

Offizielle Deutschland Aufstellung
Baumann – Baku, Tah, Schlotterbeck, Raum – Pavlovic, Goretzka – Sané, Gnabry, Wirtz – Woltemade

Aufstellungen
Deutschland
12
T
Oliver Baumann
4
D
Jonathan Tah
15
D
Nico Schlotterbeck
3
D
David Raum
45
M
Aleksandar Pavlović
8
M
Leon Goretzka
10
O
Leroy Sané
7
O
Serge Gnabry
7
O
Florian Wirtz
10
O
Nick Woltemade
6
M
Joshua Kimmich
Slowakei
12
Oliver Baumann
3
David Raum
4
Jonathan Tah
15
Nico Schlotterbeck
6
Joshua Kimmich
45
Aleksandar Pavlović
8
Leon Goretzka
7
Serge Gnabry
7
Florian Wirtz
10
Leroy Sané
10
Nick Woltemade
field field

Wie spielt die Slowakei heute gegen Deutschland?

Die slowakische Fußball-Nationalmannschaft steht als Gruppenzweiter fest und kann heute gegen Deutschland den Gruppensieg erringen. Die slowakische Mannschaft wird voraussichtlich diszipliniert und kompakt auftreten und ihr Spiel auf einer stabilen Abwehr mit schnellen Übergängen aufbauen. Es wird erwartet, dass Martin Dubravka im Tor steht, Milan Skriniar die Abwehr leitet und David Hancko als linker Außenverteidiger spielt. Es ist unwahrscheinlich, dass die Slowakei im Angriff mit taktischen Überraschungen überrascht. David Strelec wird voraussichtlich die Rolle des Mittelstürmers einnehmen, während Duris und Haraslin ihn im Angriffsdrittel unterstützen.

Mögliche Slowakei Aufstellung
Dubravka – Gyömber, Skriniar, Obert, Hancko – Bero, Lobotka, Duda – Duris, Strelec, Haraslin

Der slowakische Stürmer (Nr. 26) Ivan Schranz (L) feiert mit seinen Mannschaftskameraden nach dem Führungstreffer während des Fußballspiels der UEFA Euro 2024 Gruppe E zwischen Belgien und der Slowakei in der Frankfurt Arena in Frankfurt am Main am 17. Juni 2024. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Der slowakische Stürmer (Nr. 26) Ivan Schranz (L) feiert mit seinen Mannschaftskameraden nach dem Führungstreffer während des Fußballspiels der UEFA Euro 2024 Gruppe E zwischen Belgien und der Slowakei in der Frankfurt Arena in Frankfurt am Main am 17. Juni 2024. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Wer gewinnt heute Deutschland gegen Slowakei?

Die deutsche Nationalmannschaft gilt als klarer Favorit gegen die slowakische Nationalmannschaft. Die DFB-Elf hat eine Wettquote von 1,24, während ein Slowakei-Sieg mehr als das 12-fache des Einsatzes bringt. Außerdem hat Deutschland den höheren Gesamtmarktwert von 802 Millionen Euro, der ungefähr 6-mal so hoch ist wie der Gesamtmarktwert der Slowakei. In der Länderspielbilanz führt Deutschland ebenfalls mit 8 Siegen und 4 Niederlagen aus 11 Spielen gegen die Slowakei, bei 25:14 Toren für Deutschland.

