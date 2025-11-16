Fußball heute Länderspiel – Wann spielt Deutschland gegen Slowakei? Aufstellung, TV-Übertragung

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert morgen am Montag – den 17. November 2025 um 20:45 Uhr – das letzte Gruppenspiel der UEFA European Qualifiers zur Weltmeisterschaft 2026. Zum Abschluss spielt die DFB-Elf gegen die slowakische Nationalmannschaft um den Gruppensieg. Beim Heimspiel in Leipzig genügt dem deutschen Team ein Remis, um das WM-Ticket zu lösen. Bundestrainer Nagelsmann erinnerte im Vorfeld des Showdowns an die 0:2-Hinspiel-Niederlage in Bratislava. „Das sollte bei allen dazu führen, dass wir gewarnt sind“, sagte der Bundestrainer. Die Live-Übertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Slowakei aus Leipzig beginnt um 20:15 Uhr auf ZDF im TV und im Sportstudio-Livestream.

Die deutsche Nationalmannschaft erwischte im Hinspiel gegen die Slowakei einen schwachen Start in die WM-Qualifikation und kann es nun besser machen. Die DFB-Auswahl soll, laut Bundestrainer Nagelsmann, mit einer anderen Herangehensweise ins Spiel gehen und fußballerisch anders auftreten. Der zuletzt langsame, träge Spielaufbau soll beschleunigt werden. Außerdem sollen die wichtigen Eins-gegen-Eins-Duelle gewonnen werden. Nach der durchwachsenen Partie gegen Luxemburg am 5. Spieltag sollte das DFB-Team doppelt gewarnt sein und eine Leistungssteigerung zeigen, um der Favoritenrolle gerecht zu werden. Möglicherweise muss Nagelsmann auf die Dienste von Kapitän Kimmich verzichten, wenn dieser nicht rechtzeitig fit wird.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10 | - 20:45 Deutschland N S S S S - : - Slowakei S S N S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Wie spielt Deutschland heute gegen die Slowakei?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann heute besser spielen als im Slowakei-Hinspiel oder zuletzt gegen Luxemburg. Insgesamt wurde das Ziel einer dominanten WM-Qualifikation eher verfehlt, sodass die Partie heute zu einer Nervenprobe werden könnte. In taktischer Hinsicht kann Nagelsmann vor Begegnung nur Einzelheiten verändern, sodass die Elf wahrscheinlich wieder im 4-2-3-1-System agieren wird. Im Quali-Enspiel gegen die Slowakei geht es zudem um richtige Einstellung und fußballerische Leistungsbereitschaft. Der Fokus liegt weiterhin auf der Offensive, um schneller und häufiger zu Torabschlüssen zu kommen.

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die Aufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Slowakei könnte sich auf einigen Positionen ändern. Innenverteidiger Schlotterbeck ist wieder fit und wird für Anton in die Startelf rücken. Außerdem könnte Kimmich sein Comeback geben und für Baku oder Goretzka auflaufen. Einen sicheren Startplatz haben derzeit Keeper Baumann, Innenverteidiger Tah, Linksverteidiger Raum sowie Wirtz, Gnabry und Woltemade. Sorgenkind Sané war mit seinen Tiefenläufen und Torvorlagen gegen Luxemburg gefährlich und darf wahrscheinlich wieder spielen.

Mögliche Deutschland Aufstellung

Baumann – Baku, Tah, Schlotterbeck, Raum – Pavlovic, Goretzka – Sané, Gnabry, Wirtz – Woltemade

Noch 206 bis zum Eröffnungsspiel der WM 2026

Noch 206 bis zum Eröffnungsspiel der WM 2026 6. Spieltag der UEFA European Qualifiers für die WM 2026

6. Spieltag der UEFA European Qualifiers für die WM 2026 30 der 48 WM-Teilnehmer stehen bereits fest

30 der 48 WM-Teilnehmer stehen bereits fest Deutschland gegen Slowakei am 17.11.2025 um 20:45 Uhr auf ZDF

Deutschland gegen Slowakei am 17.11.2025 um 20:45 Uhr auf ZDF 29. Länderspiel als Bundestrainer für Julian Nagelsmann (16 Siege, 6 Remis, 6 Niederlagen)

29. Länderspiel als Bundestrainer für Julian Nagelsmann (16 Siege, 6 Remis, 6 Niederlagen) Spielort: Red Bull Arena (Leipzig)

Wie spielt die Slowakei heute gegen Deutschland?

Die slowakische Fußball-Nationalmannschaft steht als Gruppenzweiter fest und kann heute gegen Deutschland den Gruppensieg erringen. Die slowakische Mannschaft wird voraussichtlich diszipliniert und kompakt auftreten und ihr Spiel auf einer stabilen Abwehr mit schnellen Übergängen aufbauen. Es wird erwartet, dass Martin Dubravka im Tor steht, Milan Skriniar die Abwehr leitet und David Hancko als linker Außenverteidiger spielt. Es ist unwahrscheinlich, dass die Slowakei im Angriff mit taktischen Überraschungen überrascht. David Strelec wird voraussichtlich die Rolle des Mittelstürmers einnehmen, während Duris und Haraslin ihn im Angriffsdrittel unterstützen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Mögliche Slowakei Aufstellung

Dubravka – Gyömber, Skriniar, Obert, Hancko – Bero, Lobotka, Duda – Duris, Strelec, Haraslin

Wer gewinnt heute Deutschland gegen Slowakei?

Die deutsche Nationalmannschaft gilt als klarer Favorit gegen die slowakische Nationalmannschaft. Die DFB-Elf hat eine Wettquote von 1,24, während ein Slowakei-Sieg mehr als das 12-fache des Einsatzes bringt. Außerdem hat Deutschland den höheren Gesamtmarktwert von 802 Millionen Euro, der ungefähr 6-mal so hoch ist wie der Gesamtmarktwert der Slowakei. In der Länderspielbilanz führt Deutschland ebenfalls mit 8 Siegen und 4 Niederlagen aus 11 Spielen gegen die Slowakei, bei 25:14 Toren für Deutschland.