Fußball heute Länderspiel – Kann die Frauen-Nationalmannschaft in Madrid den 1.Titel seit 2016 holen?

Nach dem torlosen Hinspiel gegen Weltmeister Spanien steht die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Rückspiel des UEFA Women’s Nations-League-Finales unter Zugzwang. Am heutigen Dienstagabend (18.30 Uhr, live in der ARD) geht es im Estadio Metropolitano in Madrid um den Titel – und um ein Zeichen nach Jahren ohne große Erfolge. Die Ausgangslage ist offen, der Gegner stark, doch das DFB-Team will mit einem mutigen Auftritt Geschichte schreiben.

Der deutsche Cheftrainer Christian Wueck (C) instruiert seine Spielerinnen vor der Verlängerung des Halbfinalspiels der UEFA-Frauen-Europameisterschaft 2025 zwischen Deutschland und Spanien im Letzigrund-Stadion in Zürich, am 23. Juli 2025. (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Wo und wann läuft das Rückspiel im TV und Stream?

Das Rückspiel des Finale wird am Dienstag, den 2. Dezember 2025, um 18.30 Uhr angepfiffen. Die ARD überträgt die Partie ab 18 Uhr live im Free-TV sowie im Livestream auf sportschau.de. Die Moderation übernimmt Bernd Schmelzer, als Expertin steht ihm die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult zur Seite. Gespielt wird im Estadio Metropolitano, der Heimstätte von Atlético Madrid, das rund 70.000 Zuschauer fasst – beste Bühne für ein Endspiel auf höchstem Niveau.

Wie stehen die Chancen der DFB-Frauen gegen Spanien?

Die Bilanz zwischen beiden Teams ist auf den ersten Blick positiv: In zehn bisherigen Duellen gewann Deutschland fünfmal, vier Spiele endeten unentschieden – nur ein einziges Mal verlor man gegen Spanien. Dieses eine Spiel war allerdings ein bitteres: Im EM-Halbfinale 2025 setzten sich die Spanierinnen in der Verlängerung durch. Auch das Final-Hinspiel der Nations League in Kaiserslautern blieb torlos. Beide Mannschaften agierten kontrolliert, ohne großes Risiko. Das lässt für das Rückspiel in Madrid auf eine taktisch intensive Partie hoffen, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten. Klar ist: Spanien tritt mit Heimvorteil und als amtierender Weltmeister an, Deutschland braucht einen perfekten Abend.

UEFA Nations League Spielplan im Finale

28.11.2025 20:30
Deutschland Frauen
0
0
Spanien Frauen
2.12.2025 18:30
Spanien Frauen
-
-
Deutschland Frauen

Wann feierte Deutschland zuletzt einen Titelgewinn?

Die letzte Trophäe für die DFB-Frauen datiert aus dem Jahr 2016. Damals gewann das Team bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Gold – ein historischer Erfolg, der bis heute nachwirkt. Im Finale gegen Schweden erzielte Dzsenifer Marozsán das Führungstor, ein Eigentor der Schwedinnen sorgte für das 2:1. Seitdem blieb es auf der Titelseite ruhig um die deutsche Frauen-Nationalmannschaft – weder bei Welt- noch Europameisterschaften konnte man den Erfolg wiederholen. Das Nations-League-Finale bietet nun die Möglichkeit, sich wieder in der Weltspitze zu behaupten.

Die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft bei den Rio 2016 Olympic Games vor dem ersten Vorrundenspiel gegen Simbabwe am 3.August 2016. / AFP PHOTO / Miguel SCHINCARIOL
Wie verlief der Weg beider Teams ins Finale der UEFA Nations League?

Deutschland qualifizierte sich mit einer souveränen Gruppenphase für das Halbfinale. In der Gruppe mit den Niederlanden, Österreich und Schottland holte das DFB-Team fünf Siege und ein Unentschieden. Im Halbfinale wartete dann Frankreich: In Düsseldorf siegte Deutschland knapp mit 1:0, im Rückspiel in Caen reichte ein 2:2 zum Weiterkommen. Spanien hingegen dominierte seinen Weg ins Finale deutlich. In der Gruppenphase ließ die „Furia Roja“ unter anderem England hinter sich und holte fünf Siege bei nur einer Niederlage. Im Halbfinale ließ das Team von Jorge Vilda Schweden keine Chance: 4:0 im Hinspiel in Málaga, 1:0 im Rückspiel in Göteborg – ein klares Statement.

Mit welchem Kader tritt Deutschland in Madrid an – und wer fehlt?

Bundestrainer Christian Wück hat für die beiden Finalspiele insgesamt 23 Spielerinnen nominiert. Einige bekannte Gesichter sind zurück im Kader: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Ena Mahmutovic (FC Bayern München), Rebecca Knaak (Manchester City) und Sarai Linder (VfL Wolfsburg) verstärken das Team erneut. Auch Lisanne Gräwe (Eintracht Frankfurt), zuletzt bei der U23, ist dabei. Verzichten muss Wück jedoch auf Carlotta Wamser (verletzt), Lea Schüller (familiäre Gründe), sowie Sydney Lohmann und Camilla Küver, die beide muskuläre Probleme plagen. Letztere unterstützten die Mannschaft beim Hinspiel noch von der Tribüne, mussten dann aber vorzeitig abreisen. Für Schüller wurde Linda Dallmann nachnominiert.

