Fußball heute Länderspiel live * 0:2 * Deutschland Startaufstellung gegen Frankreich

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht heute– am Sonntag, den 8.6.2025 um 15:00 Uhr – das Spiel um Platz 3 der UEFA Nations League 2024/25 auf dem Spielplan. Der Gegner ist die französische Nationalmannschaft mit Superstar Kylian Mbappe, gegen die Deutschland die letzten beiden Partien gewinnen konnte. Hinsichtlich Startaufstellung könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann einige Änderungen vornehmen, nachdem es gegen Portugal zuletzt einen kleinen Dämpfer gegeben hatte. Die offizielle Startaufstellung kommt kurz vor Spielbeginn. Die Live-TV-Übertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Frankreich läuft auf RTL ab 14:30 Uhr Sendezeit.

15 Uhr – Pünktlich geht es los mit den Nationalhymnen der beiden Nationen. Hier geht es zum Liveticker.

16:15 Uhr – 53.Spielminute – Deniz Undav mit dem 1:1 – aber der Treffer wird überprüft, weil ein Foul vorangegangen sein soll. KEIN TOR!

16:35 Uhr – Es läuft die 76.Spielminute, es steht noch 0:1. ter Stegen musste sich einige Mal lang machen, aber Deutschland hat auch mit Adeyemi einige Chancen. Füllkrug bleibt blaß.

16:45 Uhr – Das war die Entscheidung! Konter Frankreich und Mbappé legt für FC Bayern-Spieler Michael Olise auf – 2:0.

15:30 Uhr – Vor allem #14 Karem Adeyemi macht ein tolles Spiel, aber sein Tor fehlt noch! Allerdings bekommt er wegen einer Schwalbe die Gelbe Karte – möglicher Strafstoß wird minutenlang geprüft und dann nicht gegeben.

15:45 Uhr – Wer sonst? Mbappé belohnt sich am Ende der 1.Halbzeit mit dem 1:0! Sehr minimalistisch – Deutschland versäumte das Tor zu machen!

16 Uhr – Es geht weiter! Woltemade geht, Deniz Undav darf in seinem Heimatstadion ran!

Im Spiel um Platz drei der UEFA Nations League gegen Frankreich (Anstoß: 15:00 Uhr, live bei RTL und DAZN) verändert Bundestrainer Julian Nagelsmann sowohl das Spielsystem als auch die personelle Besetzung seiner Startelf. Nach der Niederlage im Halbfinale gegen Portugal (1:2) bringt er vier neue Spieler und stellt von Dreier- auf eine klassische Viererkette um. Auch im Mittelfeld erfolgt eine taktische Anpassung: Gespielt wird mit einer Doppelsechs.

David Raum ersetzt Maximilian Mittelstädt auf der linken Abwehrseite. In der Zentrale beginnt Robin Koch anstelle von Waldemar Anton, rechts bleibt Joshua Kimmich gesetzt. Jonathan Tah übernimmt den zweiten Innenverteidigerposten. Im Mittelfeld kehrt Pascal Groß zurück ins Team und bildet gemeinsam mit Leon Goretzka die Doppelsechs – Aleksandar Pavlovic muss dafür weichen.

In der Offensive erhält Karim Adeyemi den Vorzug gegenüber Leroy Sané. Der schnelle Flügelspieler soll zusammen mit Florian Wirtz für kreative Impulse sorgen. Durch die Systemumstellung wird ein Innenverteidiger überflüssig – dadurch ergibt sich Platz für eine Doppelspitze: Niclas Füllkrug rückt neu in die Mannschaft und stürmt an der Seite von Nick Woltemade, der im Halbfinale positiv auffiel.

Im kleinen Finale der Nations League gegen Frankreich kann das DFB-Team auf den kompletten 24-Mann-Kader zurückgreifen, denn es gibt keine weiteren Ausfälle. Rüdiger, Havertz und Musiala fehlen weiterhin. Es ist gut möglich, dass Coach Nagelsmann auf einigen Positionen umbaut und Anton, Woltemade und Pavlovic wieder auf die Bank müssen. Weiterhin muss Frankreich insgesamt auf 10 Nationalspieler verzichten, darunter wichtige Verteidiger sowie die Champions-League-Sieger Dembele und Barcola, die bereits abgereist sind.

ter Stegen – Kimmich, Tah, Koch, Raum – Groß, Goretzka – Adeyemi, Wirtz – Füllkrug, Woltemade

Deutsche Aufstellung – Wie spielt Deutschland heute gegen Frankreich?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft könnte gegen Frankreich wieder zur Viererkette zurückkehren, nachdem das Team zuletzt mit Dreierkette agierte. Weiterhin werden leichte Anpassungen des Spielsystems und der Taktik vorgenommen, um auf die Anforderungen des Gegners zu reagieren. Dabei geht es vor allem ums Anlaufen und Positionierung des Abwehrverbunds. Ein Ziel sind mehr Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Insgesamt braucht die Nationalmannschaft eine Leistungssteigerung.

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die deutsche Startaufstellung beinhaltet die verbliebenen Stammspieler, die bereits gegen Portugal mit von der Partie waren. Dazu zählt der Rückkehrer und Stammtorhüter ter Stegen, der gegen Portugal erstklassige Paraden zeigte, aber auch Fehler in der Spieleröffnung dabei hatte. Weiterhin sind Tah und Kimmich in der Viererkette gesetzt. Weiterhin gab es Diskussionen um Kimmich auf der Sechs. Allerdings gibt es keinen adäquaten Ersatz für den rechten Verteidiger, sodass der Kapitän weiterhin dort zum Einsatz kommt.

Außerdem sind die Mittelfeldspieler Goretzka und Wirtz definitiv in der Startelf. Weitere Kandidaten für die Deutschland-Aufstellung sind Undav und Groß, die bei den Pressekonferenzen vor dem Frankreich-Spiel dabei waren. Zudem könnte im Sturm Füllkrug den eher glücklosen Woltemade ersetzen. Eine weitere Option in der Offensive wäre der Dortmunder Adeyemi, der gegen Portugal einen Pfostentreffer hatte.

ter Stegen – Kimmich, Tah, Koch, Raum – Groß, Goretzka – Adeyemi, Wirtz – Füllkrug, Woltemade

Französische Aufstellung – Wie spielt Frankreich heute gegen Deutschland?

Die französische Fußball-Nationalmannschaft spielt meistens in einem 4-2-3-1 oder 4-3-3. Das Team ist ersatzgeschwächt, denn die Verteidiger Upamecano, Saliba und Kounde, sowie der formstarke Dembele fehlen. Allerdings hat Frankreich vor allem in der Offensive eine sehr große Auswahl exzellenter Spieler, sodass es kaum Qualitätsunterschiede geben dürfte. Superstar Mbappé wird spielen, ebenso wie Bayern-Profi Olise und Ex-Frankfurter Kolo Muani.

Mögliche Portugal Aufstellung

Chevalier – Pavard, Konaté, Hernandez, Theo – Tchouameni, Rabiot – Olise, Mbappé, D. Doué – Kolo Muani

Wer gewinnt heute Deutschland gegen Frankreich?

Im 35. Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich wird ein knappes Spiel, in dem beide Teams gewinnen könnten. Die Wettquoten sprechen für einen Deutschland-Sieg, während Länderspielbilanz und FIFA-Weltrangliste auf einen Frankreich-Sieg hindeuten.