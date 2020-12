Fußball heute * Länderspiel Deutschland Ukraine Nations League heute * Corona Update (ZDF live)

UEFA Nations League Deutschland – Ukraine findet statt

Bis ca. 16 Uhr war gar nicht gewiss, ob das heutige Länderspiel in Leipzig zwischen der deutschen Fußballnationalmannschaft und der Ukraine stattfinden kann. Denn gleich fünf Nationalspieler der Ukraine waren Corona positiv getestet worden. Die Entwarnung kam spät, doch das Gesundheitsamt Leipzig hat nun grünes Licht gegeben. Ein komisches Gefühl bleibt trotzdem, dass sich heute während des Spiels nicht noch mehr Spieler anstecken. Nun findest das Länderspiel doch statt, das ZDF beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr, um 20:45 Uhr soll Anpfiff sein.

Jogi Löw vor dem Länderspiel heute Abend.(Foto AFP)

Bundestrainer Löw will weiteres Zeichen setzen

Nach dem mageren 1:0 Erfolg im Testspiel gegen Tschechien steht heute wieder ein Pflichtspiel an. In der Nations League will man auf neun Punkte erhöhen und ein Zeichen setzen, dass es die Deutsche Fußballnationalmannschaft doch noch kann. Dennoch fehlen einige wichtige Akteure, vor allem das Mittelfeld ist durch die Gelbsperre von Toni Kroos und dem Ausfall von Jo Kimmich geschwächt. Man wird dennoch das beste aufbieten wollen und in Top-Besetzung spielen.

Aufstellung Deutschland Ukraine heute Abend

Die deutsche Aufstellung für heute Abend sollte so aussehen: Im Tor wird die Nummer 1 Manuel Neuer stehen. In der wahrscheinlichen 4-3-3 Aufstellung will man offensiv loslegen. Durch die zwei Außenverteidiger mit Henrichs und Philipp Max sowie der Innenverteidigung mit Ginter und Rüdiger soll mächtig Dampf nach vorne sein gegen das Bollwerk der Ukrainer.

Im Mittelfeld werden wohl Gündogan, Neuhaus und Goretzka spielen, ganz vorne gibt es Offensivpower mit Gnabry, Werner und Sané.

Um 19:45 Uhr wird es die tatsächliche Aufstellung geben.

Die Aufstellung Deutschland gegen die Ukraine am 14.11.2020 in der Nations League

Der Stand in der Nations League der Gruppe 4, Liga A

Deutschland spielt in der Liga A, Gruppe 4 gegen Spanien, die Schweiz und die Ukraine. Nach vier Spieltagen stehen nun also die letzten beiden Spieltagen an. Vom Gewinn der Gruppe bis zum Abstieg in die Liga B ist alles drin! Spielt man heute unentschieden, so kommt auf jeden Fall der Abstieg nicht in Frage. Gewinnt man, könnte Deutschland vorübergehend die Tabellenführung einnehmen, je nachdem wie das Parallelspiel Spanien gegen die Schweiz ausgeht. Gewinnt auch Spanien sowie Deutschland würde es am nächsten Dienstag zum Showdown kommen – der Sieger würde dann im Sommer vor der EM zum Finalturnier fahren. Bundestrainer Löw würde das aufgrund des engen Terminkalenders sicherlich nicht gefallen.

Hier die Tabelle der Nations League mit Deutschland:

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇪🇸 Spanien 6 3 2 1 13:3 10 11 2 🇩🇪 Deutschland 6 2 3 1 10:13 -3 9 3 🇺🇦 Ukraine 5 2 0 3 5:10 -5 6 4 🇨🇭 Schweiz 5 0 2 2 6:8 -2 3

Länderspiel Deutschland Ukraine im ZDF

Um 20:15 Uhr geht es los im ZDF, wenn Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit Ex-Weltmeister und ZDF-Experte Per Mertesacker auf das Spiel einstimmen. Der erfahrene Béla Réthy wird aus der Red Bull Arena aus Leipzig live kommentieren. ZDF Sport dauert bis 23 Uhr, im Anschluß an das deutsche Spiel gibt es noch Ausschnitte weiteren Nations-League Spiele.