Fußball heute Länderspiel Deutschland gegen Spanien in der UEFA Nations League am 17.11.2020 (Update 19:45)

Update um 19 Uhr: Das Spiel kann stattfinden, denn alle Spieler wurden erneut Corona negativ getestet. Allerdings wurde die Partie zwischen der Ukraine und der Schweiz abgesagt. Der Luzerner Kantonsarzt hatte die ukrainische Mannschaft in Quarantäne geschickt. Drei weitere Spieler aus der Ukraine wurden positiv getestet, nun gibt es also schon acht Fälle im Team der Ukraine. Eventuell wird nun das Los entschieden wenn kein neuer Termin gefunden wird.

Am Dienstag Abend um 20:45 Uhr (Live im Ersten) findet das letzte DFB-Länderspiel 2020 statt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist nach Sevilla geflogen, wo es um den Gruppensieg in der Nations League Gruppe 4 geht. Gegner Spanien muß gewinnen, da man nur 1:1 gegen die Schweiz spielte, nachdem Ramos gleich zwei Elfmeter gegen Yann Sommer verschoß. Während Deutschland ein Unentschieden reicht, will der Bundestrainer aber gewinnen und das Jahr bestenfalls abschließen.

