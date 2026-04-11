Fußball heute La Liga: Vor Bayern-Rückspiel – Real Madrid schont und verliert

Real Madrid hat im spanischen Titelrennen den nächsten Dämpfer kassiert und vor dem erhofften Comeback im Europapokal-Rückspiel bei Bayern München Punkte liegen lassen. Wegen einer stark veränderten Elf kam das Team von Alvaro Arbeloa gegen den FC Girona nur zu einem 1:1 (0:0) und verpasste den Sprung nach vorn im Duell mit dem FC Barcelona.

Schonung vor München, Rückstand auf Barcelona wächst

Fünf Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim deutschen Rekordmeister ließ Arbeloa zahlreiche Stammkräfte draußen. Die Königlichen präsentierten sich im Vergleich zum 1:2 am Dienstag auf sieben Positionen verändert; mit Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold und Álvaro Carreras standen gleich drei Säulen der Viererkette nicht einmal im Kader. Lediglich Torhüter Andrij Lunin, Kapitän Federico Valverde sowie das Sturmduo Kylian Mbappé und Vinícius Júnior blieben in der Startelf.

Die Folge: Real tat sich zum Auftakt des 31. Spieltags in La Liga schwer und ließ zu viele Möglichkeiten ungenutzt. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt nun vorerst sechs Punkte, die Katalanen können am Samstag weiter davonziehen. Nach dem Patzer drohte Real ein noch größeres Problem im Meisterschaftsrennen.

Valverde trifft, Lemar antwortet

Den Führungstreffer erzielte ausgerechnet Valverde in der 51. Minute, wobei der Distanzschuss dem Girona-Torhüter Paulo Gazzaniga durch die Hände rutschte. Der Favorit hatte zuvor bereits Chancen ausgelassen und fand gegen die Gäste nicht konsequent genug ins Spiel. Girona schlug in der 62. Minute zurück: Thomas Lemar glich mit einer feinen Einzelleistung aus.

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In der Schlussphase gab es für Real noch einen strittigen Moment, als Mbappé nach einem vermeintlichen Foul von Vitor Reis ein Elfmeterpfiff verweigert wurde (87.). Arbeloa haderte anschließend deutlich mit der Entscheidung und sagte: „Für mich ist das hier und auf dem Mond ein Elfmeter“.

Arbeloa fordert Reaktion vor dem Rückspiel

Für Arbeloa war das Remis besonders bitter, weil seine Mannschaft nun seit drei Partien sieglos ist. „Wir hätten ganz klar gewinnen müssen“, sagte der Coach, der zugleich auf Besserung im Champions-League-Rückspiel hoffte: „Hoffentlich sind wir am Mittwoch effizienter und können diese Serie beenden.“ Barcelona kann am Samstag (18.30 Uhr/DAZN) im Stadtderby gegen Espanyol den Vorsprung auf neun Punkte ausbauen, ehe das Team von Hansi Flick drei Tage später bei Atlético Madrid ein 0:2 aus der Königsklasse aufholen muss.