Fußball heute La Liga: Tür auf für Wirtz? Vinicius sorgt für Chaos bei Real!

Vinicius Jr. sorgt mit Ausraster beim Clásico für Eklat – Steht Real vor einem Bruch?

Beim 2:1-Sieg von Real Madrid gegen den FC Barcelona in der La Liga überschattete ein Vorfall um Vinicius Junior das sportliche Geschehen. Der brasilianische Superstar sorgte mit einem Wutausbruch nach seiner Auswechslung für Diskussionen – und möglicherweise für ein Zerwürfnis mit Trainer Xabi Alonso. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Eskalation nach Auswechslung: „Ich verlasse das Team!“

In der 72. Minute wurde Vinicius ausgewechselt – zum fünften Mal in Folge. Dieses Mal konnte er seine Enttäuschung nicht verbergen: Ohne Blickkontakt stapfte er an Trainer Alonso vorbei, verweigerte den Handschlag und soll dabei lautstark angekündigt haben: „Immer ich! Ich verlasse das Team!“

Solch ein Verhalten wird bei Real Madrid nicht geduldet. Gerade in einem Spiel mit der emotionalen Wucht eines Clásico wirkt die Szene wie ein Affront gegen Trainer, Mitspieler und Verein. Die Diskussion um seine Rolle im Team ist damit neu entfacht.

Alonso bleibt ruhig, Reif spricht Klartext

Xabi Alonso versuchte die Szene im Nachgang zu relativieren: „Ich konzentriere mich auf die positiven Momente von Vini. Wir werden darüber sprechen.“ Fakt ist: Der Vertrag von Vinicius läuft bis 2027 – doch das Verhältnis scheint angespannt.

TV-Experte Marcel Reif fand in der BILD-Sendung „Reif ist live“ deutliche Worte: „Was Vinicius gemacht hat, war jämmerlich, lächerlich, schwer erträglich. Es gibt ein Gesetz bei Real: Niemand ist größer als der Klub.“

Reif kritisierte dabei nicht nur das Verhalten auf dem Platz, sondern die gesamte Wirkung: „Es vergiftet die Atmosphäre. So stellt sich einer über den Verein.“

Tür für Florian Wirtz offen? Reif spekuliert über Real-Zukunft

Angesichts der Eskalation stellt sich die Frage, ob Vinicius‘ Zeit bei Real enden könnte. Marcel Reif bringt sogar einen möglichen Nachfolger ins Spiel: Florian Wirtz. Der 22-Jährige war im Sommer ein Kandidat bei mehreren Topklubs, entschied sich aber für England und den FC Liverpool.

Reif: „Wenn Vinicius geht, würde ich wetten, dass Alonso Wirtz nie vergisst. Ich habe den Clásico geschaut und gedacht: Mensch, Florian, das ist dein Level – neben Bellingham, mit dieser Intensität.“

Vertrauensbruch oder Einzelfall? Real vor wegweisenden Wochen

Der Vorfall wirft größere Fragen auf: War es nur ein emotionaler Ausrutscher eines frustrierten Spielers – oder steckt mehr dahinter? Vertragsgespräche in dieser Atmosphäre sind kaum vorstellbar. Real Madrid steht vor entscheidenden Wochen, sportlich wie intern. Und Vinicius Jr. muss zeigen, dass er bereit ist, für den Verein – und nicht nur für sich – zu spielen.