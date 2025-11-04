Fußball heute live – 2:1 Sieg – Wer überträgt heute Bayern gegen Paris im TV?

PSG – FC Bayern: Wo läuft das Champions-League-Topspiel heute live?

Der FC Bayern ist in dieser Saison bislang ungeschlagen und reist mit breiter Brust zum nächsten internationalen Prüfstein, man reist nach Paris zu PSG. Am vierten Spieltag der Champions League wartet mit Paris Saint-Germain ein echter Härtetest – nicht nur sportlich, sondern auch für alle Fans, die das Spiel live verfolgen wollen. Denn die Übertragungsrechte liegen bei Amzazon Prime Video– mit einem kleinen Trick können Fans das Spiel dennoch kostenlos sehen. Moderiert wird der Abend von Jonas Friedrich. Als Experten sind Matthias Sammer, Mats Hummels und Tabea Kemme dabei. Kommentator ist Hannes Herrmann, unterstützt von Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes.

Liveticker & Spielbericht Bayern gewinnt 2:1 gegen Paris

Amazon Prime zeigt PSG gegen Bayern exklusiv

Wer das Duell zwischen den Starensembles aus München und Paris sehen will, braucht ein Abo bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel – eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr, der Anstoß erfolgt um 21 Uhr im Pariser Prinzenpark.

Kostenlos die Bayern schauen – Wie funktioniert das heute?

Auch wenn Amazon Prime kostenpflichtig ist, gibt es eine Möglichkeit, das Spiel ohne Zusatzkosten zu sehen: Neukunden können den Streamingdienst 30 Tage lang gratis testen. Wer den Probemonat noch nicht genutzt hat, kann sich einfach registrieren, das Spiel anschauen und das Abo anschließend wieder kündigen – ganz ohne Gebühren. So lässt sich der Champions-League-Kracher kostenlos streamen.

Weitere Spiele deutscher Teams im Überblick

Neben dem FC Bayern sind am 4. Spieltag der Champions League auch weitere Bundesligisten im Einsatz. Bereits um 18:45 Uhr trifft Eintracht Frankfurt auswärts auf den SSC Neapel – live bei DAZN. Am Mittwoch, den 5. November, stehen zwei weitere Topspiele an: Borussia Dortmund muss bei Manchester City ran, Bayer Leverkusen ist bei Benfica Lissabon gefordert. Beide Partien laufen ebenfalls exklusiv auf DAZN.