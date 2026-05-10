El Clásico kostenlos bei DAZN: FC Barcelona gegen Real Madrid live – Titelentscheidung in La Liga?

Am Sonntag, 10. Mai 2026, kommt es in La Liga um 21:00 Uhr zum Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Die Partie am 35. Spieltag wird im Estadio Olímpic Lluís Companys in Barcelona ausgetragen – und sie könnte Barça heute Abend den Meistertitel bringen. Übertragen wird der Clásico live und kostenlos bei DAZN. Ein Abo ist nicht nötig, ein kostenloser DAZN-Account reicht aus.

Die Vorberichterstattung bei DAZN beginnt um 20:30 Uhr, Moderator Tobi Wahnschaffe führt durch den Abend, Weltmeister Sami Khedira ist als Experte dabei. Das Spiel ist damit für alle Fans gratis im Livestream abrufbar – ein echter Vorteil gegenüber vielen anderen Top-Spielen, die hinter einer Bezahlschranke liegen.

Barça auf dem Weg zum Titel – Real Madrid in der Krise

Für den FC Barcelona ist es der Abend der Abende: Mit 88 Punkten aus 34 Spielen steht die Mannschaft von Trainer Hansi Flick souverän an der Spitze der La Liga. Fünf Siege in Folge, ein Torverhältnis von 89:31 – die Katalanen spielen ihre stärkste Saison seit Jahren. Ein Sieg heute Abend würde die Meisterschaft noch vor dem Abpfiff besiegeln, denn Real Madrid käme selbst mit vier weiteren Siegen nicht mehr auf Barças Punktzahl. Es wäre der erste Titelgewinn ausgerechnet gegen den Erzrivalen – vor eigenem Publikum.

La Liga 2025/2026 | Spieltag 35 | Estadi Olímpic Lluís Companys | - 21:00 FC Barcelona S S S S S - : - Real Madrid U N S U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Real Madrid reist dagegen mit 77 Punkten und einem Rückstand von elf Zählern an – und das bei noch vier verbleibenden Spielen. Die Form der Königlichen liest sich mit Niederlagen, Unentschieden und wechselhaften Auftritten bestenfalls durchwachsen. Besonders schwer wiegt der interne Eklat kurz vor dem Clásico: Vizekapitän Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni gerieten im Training aneinander, Valverde zog sich dabei eine Kopfverletzung zu und fällt für das Spiel aus. Der Klub leitete Disziplinarverfahren gegen beide Spieler ein. Die Stimmung in der Kabine gilt als zerrüttet.

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La-Liga-Tabelle vor dem Clásico

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Barcelona S S S S S > 34 29 1 4 89 31 58 88 2 Real Madrid N U S U S > 34 24 5 5 70 31 39 77 3 Villarreal S U S S U > 35 21 6 8 65 40 25 69 4 Atlético Madrid N N S S N > 35 19 6 10 58 38 20 63 5 Real Betis U S U S U > 35 13 15 7 54 43 11 54

Vorschau: Was erwartet uns beim Clásico?

Auf dem Papier ist Barça klarer Favorit – in Form, Moral und Tabellensituation. Real Madrid muss trotzdem alles geben: Ein Sieg würde den Titelgewinn zumindest noch einmal verschieben und das letzte Fünkchen Hoffnung am Leben erhalten. Doch ohne Valverde, bei angespannter Atmosphäre im Team und gegen ein Barça in Topform, ist das eine riesige Aufgabe. Kylian Mbappé wird das Spiel wohl oder übel allein reißen müssen. Der Clásico am 10. Mai 2026 könnte der Abend sein, an dem in Barcelona gefeiert wird – und zwar laut, lange und auf Kosten des größten Rivalen.