Fußball heute: Kimmich & Doppelpacker Kane schießen Bayern zum Sieg beim BVB

Kimmich & Doppelpacker Kane schießen Bayern zum Sieg beim BVB: Im intensiven Spitzenspiel sicherte Joshua Kimmich mit einem späten Treffer den 3:2-Erfolg der Bayern beim Tabellenzweiten. Harry Kane traf doppelt und führt seine starke Saison mit nun 30 Saisontoren weiter an. Die Münchner reagierten nach dem frühen Rückstand, drehten das Spiel und bauten ihren Vorsprung in der Tabelle auf elf Punkte aus. Für Dortmund folgte auf das frühe 1:0 durch Nico Schlotterbeck eine bittere Achterbahn – nach dem Aus in Pokal und Champions League droht eine titellose Saison.

Spielverlauf: Bayern kontern nach frühem Rückstand

Die Partie begann mit dominierendem Auftreten der Bayern, die Ballbesitz und Tempo suchten und den Tabellenzweiten unter Druck setzten. Nach einer vergebenen Großchance von Michael Olise (16.) und einem harten Foul von Nico Schlotterbeck an Josip Stanisic (20.), das Unparteiischer Sven Jablonski lediglich mit Gelb ahndete, fiel überraschend das 1:0 für Dortmund: Schlotterbeck nickte einen Freistoß zum Halbzeitstand ein (26.). Dennoch blieben die Bayern geduldig und fanden im zweiten Durchgang über schnelle Kombinationen zurück ins Spiel.

Kane trifft doppelt, Kimmich macht den Unterschied

Harry Kane glich per Konter nach einer starken Kombination über Joshua Kimmich und Serge Gnabry aus (54.) und verwandelte später einen von Schlotterbeck verursachten Foulelfmeter sicher (70.). Mit seinen Treffern setzte Kane seine außergewöhnliche Torserie fort und steht nach 24 Spielen bei 30 Saisontoren. Als Daniel Svensson noch einmal für Dortmund zum 2:2 traf (83.), traf Kimmich nach einer weiteren Bayern-Kombination zum 3:2 (87.) und entschied das Spiel in der Schlussphase.

Wechsel, Personal und Spielführung

Trainer Vincent Kompany reagierte in der zweiten Halbzeit mit dem Wechsel von Jamal Musiala für Serge Gnabry, um mehr Kreativität zu erzeugen; die Maßnahme wirkte sich auf den Spielfluss der Bayern positiv aus. Bei Bayern fehlte der verletzte Manuel Neuer, Jonas Urbig hütete das Tor als Ersatzkeeper. Auf Dortmunder Seite musste Emre Can noch vor der Pause verletzt vom Feld, Ramy Bensebaini kam für ihn ins Spiel und konnte die Defensive nicht dauerhaft stabilisieren.

Dortmunds Gegenwehr und Atmosphäre

Dortmund fightete mit viel Einsatz und Härte in den Zweikämpfen, die Zuschauer feierten jeden Ballgewinn lautstark und trieben ihr Team an. Die Gastgeber erspielten sich mehrere gute Szenen, Maximilian Beier verpasste kurz vor der Pause eine Chance auf das 2:0 (34.). Marcel Sabitzer lieferte die Flanke, aus der Daniel Svensson per Volley zum 2:2 traf – doch die Bayern konterten erneut und holten sich schließlich den Dreier.

Konsequenzen für Meisterschaft und Saisonverlauf

Durch den 3:2-Sieg halten die Bayern ihre Verfolger auf Distanz und haben den 35. Meistertitel weiter fest im Blick, der Vorsprung beträgt nun elf Punkte. Für Borussia Dortmund ist das Ergebnis ein weiterer Rückschlag in einer ohnehin turbulenten Phase nach dem K.o. im DFB-Pokal und dem Ausscheiden in der Champions-League-Playoffrunde gegen Atalanta Bergamo. Kimmichs spätes Tor gab den Bayern im Saisonendspurt erneut die besten Karten.