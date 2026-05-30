Fußball heute Elfmeterschießen – Kai Havertz als erster Deutscher in zwei CL-Finals mit einem Tor!

Kai Havertz hat sich einen besonderen Platz in der Champions-League-Geschichte gesichert. Der Offensivspieler von Arsenal traf am Samstagabend im Endspiel gegen Paris Saint-Germain früh zur Führung in Budapest und ist damit der erste deutsche Fußballer, der in zwei CL-Finals jeweils mindestens einmal erfolgreich war.

Update 21 Uhr – Fußball heute Ergebnis: PSG holt Henkelpott gegen FC Arsenal im Elfmeterschießen

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Arsenal

Treffer im zweiten Endspiel

Schon 2021 hatte Havertz den FC Chelsea im Finale gegen Manchester City mit seinem Tor zum 1:0 zum Titel geführt. Nun legte der Nationalspieler im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb noch einmal nach und unterstrich seine besondere Final-Bilanz auf der größten Bühne des Klubfußballs.

Mit diesem Erfolg ist Havertz zudem erst der dritte deutsche Spieler, dem in zwei verschiedenen Endspielen der Champions League beziehungsweise des früheren Europapokals der Landesmeister ein Treffer gelang. Vor ihm hatten das in den 70er-Jahren für den FC Bayern bereits Gerd Müller und Franz „Bulle“ Roth geschafft.

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Stolz und WM-Perspektive

„Als Kind hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich im Finale ein Tor schießen und das Spiel gewinnen würde. Darauf werde ich immer stolz sein. Ich versuche einfach, dieses Gefühl mitzunehmen, und hoffe, dass es noch einmal passieren wird“, hatte Havertz im Vorfeld dem Guardian gesagt.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist der 26-Jährige im vorletzten WM-Test des DFB-Teams am Sonntag um 20.45 Uhr im Mainzer Stadion gegen Finnland allerdings keine Option. Nach dem Finale steht Havertz, der mit Arsenal in dieser Saison die englische Meisterschaft gewonnen hat, fest im Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli.

Liveticker heute

20:48 Uhr Elfmeterschießen Es gibt das 1.Elfmeterschießen in einem CL Finale. Es wird in die Richtung der PSG Fans geschossen.

20:29 Uhr 2.Hälfte der Verlängerung läuft Chancen haben beide Teams, aber der lucky punch fehlt noch. Die Kräfte schwinden nun!



20:09 Uhr Verlängerung Havertz raus, es gibt Verlängerung! Wer wird hier der König des europäischen Fußballs heute?



19:53 Uhr Verlängerung? Chancen auf beiden Seiten, noch 2 Minuten plus Nachspielzeit!



19:29 Uhr Paris ist zurück 1:1 PSG bekommt Foulelfmeter nach Foul an Kwarazchelia. Dembele führt aus und trifft eiskalt.



18:44 Uhr Fast Halbzeit Als erster deutscher Fußballer hat Kai Havertz in zwei Champions-League-Endspielen mindestens je einen Treffer erzielt.

