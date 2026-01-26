Fußball heute: Joker Füllkrug bei Milans Remis in Rom torlos

Niclas Füllkrug verpasste mit der AC Mailand in der Serie A einen wichtigen Auswärtssieg bei der AS Rom und bleibt somit hinter dem Stadtrivalen Inter Mailand zurück. Beim 1:1-Unentschieden gelang es dem Nationalstürmer nicht, seine Torgefährlichkeit unter Beweis zu stellen. Während Milan weiterhin mit einem Rückstand von fünf Punkten auf Inter liegt, muss auch Napoli Federn lassen und fällt hinter die Roma zurück.

Füllkrug ohne Torerfolg in Rom

In der Hauptstadt wurde Niclas Füllkrug, wie in seinen fünf vorherigen Einsätzen, erneut als Edeljoker eingewechselt. Diesmal geschah dies in der 68. Minute, kurz nach dem Führungstreffer für Milan durch Koni de Winter in der 62. Minute. Anders als beim umjubelten Siegtreffer gegen Lecce in der Vorwoche blieb der Stürmer jedoch ohne eigenen Treffer. Der gleichfalls eingewechselte Lorenzo Pellegrini glich nur wenige Minuten später per Handelfmeter aus, was die Hoffnungen der Mailänder auf einen Auswärtssieg zunichte machte.

Inter Mailand weiterhin an der Spitze

Inter Mailand bleibt an der Tabellenspitze der Serie A und hat am Freitag eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Nach einem 0:2-Rückstand konnte das Team mit 6:2 gegen Pisa gewinnen. Diese Leistung lässt Milan mit einem Rückstand von fünf Punkten zurück, was die Situation für Füllkrug und seine Mannschaft zusätzlich belastet.

AS Rom auf dem dritten Platz

Die AS Rom verbessert ihre Position in der Tabelle und überholt den Meister SSC Neapel mit einem weiteren Punkt. Mit dem Unentschieden gegen Milan klettert die Roma auf den dritten Platz und hat nun vier Punkte Abstand zum Meister. Napoli hingegen steht nach einer weiteren Niederlage gegen Juventus Turin unter Druck und sieht sich bereits neun Punkte hinter der Spitze.

Juventus besiegt Napoli deutlich

Die Meisterschaftsambitionen von Napoli erlitten am Sonntag einen weiteren Rückschlag. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte verlor klar mit 0:3 gegen Rekordmeister Juventus Turin. Die Tore für die Alte Dame erzielten Jonathan David, Kenan Yildiz und Filip Kostić, die die Defensive von Napoli vor große Probleme stellten. Conte, der als Spieler und Trainer für Juventus viele Erfolge gefeiert hat, wird die aktuelle Situation mit Sicherheit genau analysieren.