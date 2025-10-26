Fußball heute in Spanien: Barca verliert Clásico und den Anschluss – die Tabelle

Real Madrid gewinnt Clásico – Flick-Serie endet auf der Tribüne

Real Madrid hat im vielleicht hitzigsten Clásico der letzten Jahre die Tabellenführung in La Liga ausgebaut. Mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Barcelona beenden die Königlichen nicht nur Hansi Flicks persönliche Siegesserie gegen den Erzrivalen, sondern setzen sich auch mit fünf Punkten vom Titelverteidiger ab.

Mbappé trifft, Flick fehlt – Madrid übernimmt früh das Kommando

Schon vor dem Anpfiff war klar: Dieser Clásico würde anders laufen. Hansi Flick, bislang mit makelloser Bilanz gegen Real, war gesperrt und verfolgte die Partie von der Tribüne. Sein Assistent Marcus Sorg übernahm – und sah eine furios aufspielende Real-Elf. Kylian Mbappé hatte bereits früh einen Treffer wegen Abseits aberkannt bekommen, ehe er nach einem feinen Zuspiel von Jude Bellingham das 1:0 erzielte (22.).

Barcelona fand jedoch eine schnelle Antwort: Fermín López staubte nach Vorarbeit von Marcus Rashford ab (38.). Die Freude währte nicht lange – Jude Bellingham stellte noch vor der Pause auf 2:1 (43.).

La Liga 2025/2026 | Spieltag 10 | Estadio Santiago Bernabéu
Real Madrid 2 : 1 FC Barcelona
Kylian Mbappé 22'
J. Bellingham 43'
Fermín 38'

Elfmeter-Drama und Schlussphase mit Überzahl für Madrid

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte bekam Real die Chance zur Vorentscheidung. Ein umstrittener Handelfmeter brachte Mbappé die Gelegenheit zum Doppelpack – doch Wojciech Szczesny parierte stark (52.). Der Fehlschuss hielt Barca im Spiel und sorgte für eine offene zweite Halbzeit mit zahlreichen Umschaltmomenten und intensiven Zweikämpfen.

In der Nachspielzeit schwächte sich Barcelona selbst: Pedri sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (90.+10) – ein Spiegelbild der hitzigen Stimmung im Santiago Bernabéu.

Flick verliert zum ersten Mal im Clásico – Madrid macht Boden gut

Mit dem neunten Sieg im zehnten Ligaspiel beweist Xabi Alonso erneut, dass seine Mannschaft auch große Spiele kontrollieren kann. Für Hansi Flick war es die erste Clásico-Niederlage – nach vier Siegen in Serie. Der FC Barcelona steht damit unter Zugzwang und muss sich in den kommenden Wochen steigern, will man Real noch einholen.

Königliche Effizienz, katalanische Hektik

Die Partie zeigte einmal mehr, worin aktuell der Unterschied zwischen beiden Teams liegt: Real Madrid präsentierte sich reifer und effizienter im letzten Drittel. Barcelona hingegen hatte zwar phasenweise mehr Spielanteile, war aber in den entscheidenden Momenten zu ungenau. Die Rückkehr Flicks an die Seitenlinie dürfte im nächsten Spiel helfen – doch der Rückstand wächst.

