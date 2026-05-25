Fußball heute in Italien Serie A: Juve & AC Mailand verpassen die Königsklasse

Juventus Turin hat im dramatischen Serie-A-Finale den Sprung in die Champions League verpasst und muss nach dem 2:2 im Stadtderby bei Torino FC in der kommenden Saison mit der Europa League leben. Auch die AC Mailand zog am letzten Spieltag den Kürzeren und wird ebenfalls nur im zweithöchsten europäischen Wettbewerb antreten. Während Como 1907 mit Cesc Fàbregas erstmals in der fast 120-jährigen Vereinsgeschichte die Königsklasse erreicht, sicherte sich die AS Roma Platz drei und damit ebenfalls das Ticket für die Champions League.

Juve verliert das direkte Duell mit Como

Für Juventus war das Rennen schon vor dem späten Ende der Partie beim Stadtrivalen entschieden. Das Derby war wegen Fanausschreitungen zunächst aus Gründen der „öffentlichen Sicherheit“ verschoben und anschließend mit mehr als einer Stunde Verzögerung angepfiffen worden, nachdem ein Juventus-Anhänger nach einer Schlägerei mit rivalisierenden Fans vor dem Spiel ins Krankenhaus gebracht worden war. Als Juve im Abschluss der Begegnung beim FC Turin nicht mehr als ein Remis schaffte, hatte Como seine Aufgabe in Cremona bereits erfüllt.

Der Klub von Chefcoach Luciano Spalletti setzte sich bei US Cremonese mit 4:1 (1:0) durch, der Gastgeber steigt damit in die Serie B ab. Weil Como und Juventus punktgleich als Vierter und Fünfter abschlossen, entschied in Italien der direkte Vergleich zugunsten des Teams von Fàbregas, das gegen Juve gewonnen hatte. Damit nimmt Como zum ersten Mal in seiner Vereinshistorie an Europas höchstem Klubwettbewerb teil.

Tabelle der Serie A

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Inter Mailand U S S U U 38 27 6 5 89 35 54 87 2 SSC Neapel S U N S S 38 23 7 8 58 36 22 76 3 AS Roma S S S S S 38 23 4 11 59 31 28 73 4 ▲ Como S U S S S 38 20 11 7 65 29 36 71 5 ▼ AC Milan U N N S N 38 20 10 8 53 35 18 70 6 Juventus U U S N U 38 19 12 7 61 34 27 69 7 Atalanta N U S N U 38 15 14 9 51 36 15 59 8 Bologna N U S S U 38 16 8 14 49 46 3 56 9 Lazio Rom U S N N S 38 14 12 12 41 40 1 54 10 Udinese U S S N N 38 14 8 16 45 48 -3 50

Mailand verspielt die Chance, Roma schlägt zu

Auch die AC Mailand hatte ihre Königsklassen-Teilnahme noch selbst in der Hand, ließ sie aber liegen. Gegen Cagliari Calcio brachte Alexis Saelemaekers die Rossoneri früh in Führung, doch die Partie kippte. Die Mailänder verloren nach einer Führung noch mit 1:2 (1:1), der von West Ham ausgeliehene und in dieser Saison enttäuschende Niclas Füllkrug wurde erst in der 61. Minute eingewechselt und konnte keine Wende mehr erzwingen.

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Profitiert hat die AS Roma, die mit einem 2:0 (0:0) bei Hellas Verona Rang drei absicherte. Einmal mehr stand dabei Ex-Dortmunder Donyell Malen im Mittelpunkt, der mit seinem 14. Saisontor im 18. Spiel für die Römer den Führungstreffer erzielte und damit den Grundstein für die erste Champions-League-Teilnahme seit der Saison 2018/19 legte. Stephan El Shaarawy stellte anschließend den Endstand her.