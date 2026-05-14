Fußball heute in Frankreich: PSG zum 14. Mal französischer Meister

Paris Saint-Germain hat sich zum 14. Mal den Titel in der Ligue 1 gesichert. Der Champions-League-Sieger setzte sich am Mittwochabend im vorletzten Saisonspiel bei Verfolger RC Lens mit 2:0 (1:0) durch und ist bei nun neun Punkten Vorsprung rechnerisch nicht mehr einzuholen.

PSG nutzt die Chance im Topspiel

Im Stade Bollaert-Delelis tat sich die Mannschaft von Luis Enrique zwar phasenweise schwer, am Ende reichten jedoch die Treffer von Chwitscha Kwarazchelia und Ibrahim Mbaye zum erneuten Meisterstück. Kwarazchelia brachte Paris in der 29. Minute mit seinem achten Saisontor nach Vorarbeit von Ousmane Dembélé in Führung, der eingewechselte Mbaye machte in der dritten Minute der Nachspielzeit alles klar.

Lens war keineswegs chancenlos und kam zu mehreren guten Möglichkeiten. PSG-Keeper Matwei Safonow erwischte allerdings einen überragenden Abend. Als Abdallah Sima ihn doch einmal überwunden hatte, rettete in der 74. Minute der Pfosten für Paris. Ein später Treffer von Lens-Joker Florian Thauvin in der 87. Minute wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Paris Saint Germain (PSG) S S U S S > 33 24 4 5 73 27 46 76 2 Lens S U U S N > 33 21 4 8 62 35 27 67 3 Lille S U S U S > 33 18 7 8 52 35 17 61 4 Olympique Lyon S S S S N > 33 18 6 9 53 36 17 60 5 Rennes S S S N S > 33 17 8 8 58 47 11 59

Blick auf das Champions-League-Finale

Die Partie des 29. Spieltags war ursprünglich für den 11. April angesetzt gewesen, zu einem Zeitpunkt, als das Duell um die Spitze noch deutlich enger war. Gegen die Verlegung hatte Lens protestiert, PSG war damals aber im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool gefordert. Nach dem Aus gegen die Reds warf Paris im Halbfinale auch den FC Bayern aus dem Wettbewerb.

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Weltfußballer Ousmane Dembélé richtete den Fokus schon früh auf das Endspiel am 30. Mai und sagte: „Wir wollten alles geben für den Sieg – auch, um uns bestmöglich vorzubereiten für unser Finale am 30. Mai.“ Er ergänzte: „Heute wollen wir feiern, aber wir wollen nicht verrückt spielen, wir müssen am Sonntag wieder ran.“ Auf die Frage, ob er auf dem Weg sei, auch seinen Titel als Weltfußballer erfolgreich zu verteidigen, meinte er: „Da bin ich ganz entspannt, die individuellen Trophäen kommen später, erst kommen die für die Mannschaft. Die Champions League ist eine große Sache.“

Feiern mit Augenmaß

Auch nach dem Meisterstück bleibt der Terminkalender eng. PSG muss am Sonntag wieder antreten und peilt am 30. Mai in Budapest gegen den FC Arsenal die erfolgreiche Titelverteidigung in der Königsklasse an. Für Lens steht ebenfalls noch ein Finale an, am 22. Mai im Coupe de France gegen den OGC Nizza. PSG war im Sechzehntelfinale an Stadtrivale Paris FC gescheitert, damals mit 0:1.

Kwarazchelia haderte im Halbzeitinterview bei DAZN mit dem Auftritt der Pariser und sagte: „Wir müssen besser spielen.“