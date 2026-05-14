Fußball heute in England – Trainer Slot sieht Zukunft in FC Liverpool

Arne Slot sieht seine Zukunft trotz der durchwachsenen Saison weiterhin beim FC Liverpool. Der 47 Jahre alte Teammanager ist überzeugt, auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie der Reds zu stehen. Zugleich kündigte der Niederländer bereits eine andere Mannschaft für die neue Saison an, falls die Transferpläne aufgehen.

Vertrag und Gespräche als Rückhalt

Der entthronte englische Meister liegt in seiner ersten Saison unter Slot zwar noch immer auf Rang vier der Premier League, doch der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal beträgt bereits 20 Punkte. „Ich glaube nicht, dass ich das alleine entscheide, aber ich habe allen Grund zu glauben, dass ich nächste Saison der Liverpool-Manager bin“, sagte Slot am Donnerstag. Auf die Frage nach seiner Zuversicht verwies er auf zwei Punkte: „Erstens stehe ich beim Klub unter Vertrag und zweitens ziehe ich das aus all den Gesprächen, die wir führen. Das ist meine Einschätzung.“

Der Traditionsklub investierte im vergangenen Sommer rund 450 Millionen Pfund in neues Personal, darunter Nationalspieler Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Der erhoffte Ertrag blieb jedoch aus, einen Titel holten die Reds nicht. Zuletzt nahm der Druck von außen zu, auch weil die Fans unzufriedener wurden.

Pfiffe gegen Chelsea und die neue Realität

Beim 1:1 gegen den kriselnden FC Chelsea schlug der Frust in Pfiffen um, besonders nach Slots Entscheidung, Jungstar Rio Ngumoha auszuwechseln. Der Coach nahm die Reaktionen zur Kenntnis und ordnete sie als Zeichen der Zeit ein. „Ich denke, die Welt hat sich dahin entwickelt, dass es immer eine Debatte gibt, wenn ein Trainer oder ein Klub keine beste Saison spielt“, erklärte Slot. „Das ist überall so, nicht nur in Liverpool. Das ist die neue Realität im Fußball.“ Zugleich stellte er klar: „Es ist nicht an mir, die Menschen zu beurteilen, die mich beurteilen. Sie haben jedes Recht auf ihre Meinung.“

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Champions-League-Ziel und Transfergespräche

Als kleiner Trost bleibt Liverpool immerhin die Aussicht auf die Champions League. Für die Qualifikation reicht ein Platz unter den Top fünf, aktuell liegt Slots Mannschaft zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte vor dem Sechsten AFC Bournemouth. Parallel laufen bereits die Planungen für die nächste Saison, an denen der Niederländer selbst beteiligt ist. „Die Gespräche mit dem Klub über neue Spieler laufen, und ich bin daran beteiligt“, sagte Slot.

Zuletzt war der frühere Liverpool-Profi Xabi Alonso als möglicher Nachfolger gehandelt worden. Inzwischen sehen Berichte den Leverkusener Meistermacher allerdings näher an einem Engagement beim FC Chelsea.