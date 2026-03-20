Fußball heute in England: Später Elfmeter, spätes Rot: ManUnited verspielt Sieg

Manchester United hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Punkt liegen lassen. Trotz zweimaliger Führung kamen die Red Devils beim AFC Bournemouth nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Bruno Fernandes brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung, Ryan Christie glich kurz darauf aus, und ein Eigentor von James Hill schien den Dreier zu bringen. In der Schlussphase sorgte eine Notbremse von Harry Maguire für die Rote Karte und einen späten Strafstoß, den Eli Junior Kroupi verwandelte.

Spielverlauf: Zweimalige Führung reicht nicht

Der Spielverlauf blieb lange offen; nach einer torlosen ersten Halbzeit entwickelte sich die Partie in der zweiten Hälfte hektisch und beinhaltete mehrere Wendungen. Bruno Fernandes brachte Manchester United in der 61. Minute per Foulelfmeter in Führung, doch Ryan Christie glich nur sechs Minuten später aus. Nach dem zwischenzeitlichen 2:1 durch ein Eigentor von James Hill schien United den vierten Sieg in den letzten fünf Spielen vor Augen zu haben, ehe die Begegnung erneut kippte.

Rote Karte und späte Entscheidung vom Punkt

Die Partie entschied sich in der Schlussphase: Harry Maguire foult Evanilson und erhält vom Unparteiischen die Rote Karte wegen Notbremse. Der daraus resultierende Strafstoß wurde von Eli Junior Kroupi sicher verwandelt, sodass Bournemouth das späte 2:2 erzielte. Diese Szene blieb die entscheidende Wendung, die Manchester United einen Sieg kostete und die taktische Ordnung der Gäste durcheinanderbrachte.

Konsequenzen für den Champions-League-Kampf

Mit dem 2:2 hat Manchester United nun 55 Punkte und behauptet vorerst den dritten Tabellenplatz in der Premier League. Das Remis bringt jedoch keine Entspannung im Rennen um die internationalen Plätze: Die Red Devils liegen weiterhin sechs Punkte vor Titelverteidiger FC Liverpool auf Rang fünf, wodurch der Kampf um die Champions-League-Qualifikation weiter offen bleibt. Gleichzeitig verpasste United die Chance, die Erfolgsserie auf vier Siege in fünf Spielen auszubauen.

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Personen im Fokus

Bruno Fernandes bleibt als Elfmeterschütze präsent, Ryan Christie erzielte das schnelle Ausgleichstor für Bournemouth, und James Hill traf unglücklich ins eigene Netz. Harry Maguire stand im Mittelpunkt nach seiner Notbremse gegen Evanilson, die letztlich die Entscheidung zugunsten der Gastgeber herbeiführte, während Eli Junior Kroupi den entscheidenden Strafstoß verwandelte.