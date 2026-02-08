+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute in England: Späte Wende nach Traumtor: City gewinnt Topspiel bei Liverpool

von

Im Topspiel der Premier League gaben Florian Wirtz und der FC Liverpool einen späten Sieg noch aus der Hand. Nach Dominik Szoboszlais Traumfreistoß (74.) führten die Reds gegen Manchester City, doch Bernardo Silva (84.) und Erling Haaland per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3) drehten die Partie zum 1:2. Szoboszlai sah später nach einer Notbremse die Rote Karte (90.+10). Für Liverpool bedeuten die verlorenen Punkte einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Florian Wirtz von Liverpool während des FA Community Shield-Spiels Crystal Palace gegen Liverpool im Wembley-Stadion, London, Vereinigtes Königreich, 10. August 2025 (Foto: Alfie Cosgrove/News Images)
Florian Wirtz von Liverpool während des FA Community Shield-Spiels Crystal Palace gegen Liverpool im Wembley-Stadion, London, Vereinigtes Königreich, 10. August 2025
(Foto: Alfie Cosgrove/News Images)

Spielverlauf: Liverpool führt – City dreht spät

Die Partie begann mit einer frühen Großchance für Erling Haaland, der nach wenigen Minuten frei vor Liverpool-Keeper Alisson vergab (2.). In der Folge zeigte das Duell zwar Tempo und Ballbesitzwechsel, blieb aber zunächst arm an klaren Chancen. Nach der Pause intensivierte sich das Offensivspiel: Hugo Ekitiké vergab binnen weniger Minuten zweimal die nötige Zielgenauigkeit (53./56.), ein Schuss von Florian Wirtz wurde geblockt (65.), und Antoine Semenyo scheiterte ebenfalls an Alisson (53.). Dennoch blieb Wirtz anders als in den Vorwochen blass und setzte wenige Akzente.

Premier League 2025/2026 | Spieltag 25
| Anfield | 8.2.2026-17:30
FC Liverpool
U S N S S
1 : 2
1.21
xG
2.73
Endergebnis
Manchester City
N N S S U
D. Szoboszlai
74'
Bernardo Silva
84'
E. Haaland
90'+3'
| Schiedsrichter: C. Pawson | Halbzeit: 0-0
Tore
Tor
D. Szoboszlai
74'
84'
Tor
Bernardo Silva (Assist: E. Haaland)
90'
+3
Elfmetertor
E. Haaland
1
Alisson
6
Miloš Kerkez
4
V. van Dijk
5
Ibrahima Konaté
8
D. Szoboszlai
10
Alexis Mac Allister
38
R. Gravenberch
18
C. Gakpo
7
Florian Wirtz
11
Mohamed Salah
22
Hugo Ekitike
25
Gianluigi Donnarumma
21
R. Aït-Nouri
15
Marc Guéhi
45
Abdukodir Khusanov
27
Matheus Nunes
33
N. O'Reilly
16
Rodri
20
Bernardo Silva
7
Omar Marmoush
9
E. Haaland
42
Antoine Semenyo
field field

Schlüsselaktionen: Freistoß, Aluminium und Elfmeter

Der Wendepunkt folgte in der 74. Minute, als Dominik Szoboszlai aus etwa 25 Metern Maß nahm und das Leder mit Hilfe des Innenpfostens unhaltbar ins Netz setzte. Für kurze Zeit sah es nach dem Matchwinner aus, doch Szoboszlai hob bei einer Haaland-Kopfballverlängerung das Abseits auf – Bernardo Silva nutzte die Situation und traf zum 1:1 (84.). Drei Minuten Nachspielzeit später fällte Alisson Matheus Nunes im Strafraum, der Unparteiische zeigte auf den Punkt; Haaland verwandelte den Foulelfmeter souverän (90.+3) und entschied das Spiel.

Disziplinäre Entscheidungen und Tabellenrelevanz

Der Unparteiische zog mehrere Karte, die das Spiel entschieden mit: Marc Guehi sah nach einem Halten gegen Mohamed Salah nur Gelb (69.), während Szoboszlai nach einer Notbremse in der Schlussphase die Rote Karte erhielt (90.+10). Sportlich hat die Niederlage Konsequenzen: Liverpool liegt nun vier Punkte hinter dem FC Chelsea und damit auf Platz fünf, während Manchester City den Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal bei sechs Punkten hält.

