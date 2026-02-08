Fußball heute in England: Späte Wende nach Traumtor: City gewinnt Topspiel bei Liverpool

Im Topspiel der Premier League gaben Florian Wirtz und der FC Liverpool einen späten Sieg noch aus der Hand. Nach Dominik Szoboszlais Traumfreistoß (74.) führten die Reds gegen Manchester City, doch Bernardo Silva (84.) und Erling Haaland per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3) drehten die Partie zum 1:2. Szoboszlai sah später nach einer Notbremse die Rote Karte (90.+10). Für Liverpool bedeuten die verlorenen Punkte einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Spielverlauf: Liverpool führt – City dreht spät

Die Partie begann mit einer frühen Großchance für Erling Haaland, der nach wenigen Minuten frei vor Liverpool-Keeper Alisson vergab (2.). In der Folge zeigte das Duell zwar Tempo und Ballbesitzwechsel, blieb aber zunächst arm an klaren Chancen. Nach der Pause intensivierte sich das Offensivspiel: Hugo Ekitiké vergab binnen weniger Minuten zweimal die nötige Zielgenauigkeit (53./56.), ein Schuss von Florian Wirtz wurde geblockt (65.), und Antoine Semenyo scheiterte ebenfalls an Alisson (53.). Dennoch blieb Wirtz anders als in den Vorwochen blass und setzte wenige Akzente.

Premier League 2025/2026 | Spieltag 25 | Anfield | - 17:30 FC Liverpool U S N S S 1 : 2 1.21 xG 2.73 Endergebnis Manchester City N N S S U D. Szoboszlai 74' Bernardo Silva 84' E. Haaland 90'+3' Tore Tor D. Szoboszlai 74' 84' Tor Bernardo Silva Assist: E. Haaland) 90' +3 Elfmetertor E. Haaland 1 Alisson 6 Miloš Kerkez 4 V. van Dijk 5 Ibrahima Konaté 8 D. Szoboszlai 10 Alexis Mac Allister 38 R. Gravenberch 18 C. Gakpo 7 Florian Wirtz 11 Mohamed Salah 22 Hugo Ekitike 25 Gianluigi Donnarumma 21 R. Aït-Nouri 15 Marc Guéhi 45 Abdukodir Khusanov 27 Matheus Nunes 33 N. O'Reilly 16 Rodri 20 Bernardo Silva 7 Omar Marmoush 9 E. Haaland 42 Antoine Semenyo

Schlüsselaktionen: Freistoß, Aluminium und Elfmeter

Der Wendepunkt folgte in der 74. Minute, als Dominik Szoboszlai aus etwa 25 Metern Maß nahm und das Leder mit Hilfe des Innenpfostens unhaltbar ins Netz setzte. Für kurze Zeit sah es nach dem Matchwinner aus, doch Szoboszlai hob bei einer Haaland-Kopfballverlängerung das Abseits auf – Bernardo Silva nutzte die Situation und traf zum 1:1 (84.). Drei Minuten Nachspielzeit später fällte Alisson Matheus Nunes im Strafraum, der Unparteiische zeigte auf den Punkt; Haaland verwandelte den Foulelfmeter souverän (90.+3) und entschied das Spiel.

Disziplinäre Entscheidungen und Tabellenrelevanz

Der Unparteiische zog mehrere Karte, die das Spiel entschieden mit: Marc Guehi sah nach einem Halten gegen Mohamed Salah nur Gelb (69.), während Szoboszlai nach einer Notbremse in der Schlussphase die Rote Karte erhielt (90.+10). Sportlich hat die Niederlage Konsequenzen: Liverpool liegt nun vier Punkte hinter dem FC Chelsea und damit auf Platz fünf, während Manchester City den Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal bei sechs Punkten hält.