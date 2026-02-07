Fußball heute in England: Nächster Scorer für Havertz!

Arsenal setzt seinen Titelkurs in der Premier League mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen Sunderland fort. Kai Havertz lieferte erneut eine Vorlage zum vorentscheidenden 2:0, Viktor Gyökeres traf doppelt – zuletzt in der Nachspielzeit. Die Gunners stehen nach dem 25. Spieltag bei 56 Punkten und bauen ihren Vorsprung weiter aus. Auch Chelsea und Manchester United verbuchen wichtige Siege im Kampf um die europäischen Plätze.

Arsenal gewinnt 3:0 gegen Sunderland

Der enteilte Tabellenführer setzte sich im Heimspiel gegen den AFC Sunderland mit 3:0 (1:0) durch. Martin Zubimendi brachte die Gunners kurz vor der Pause (42.) auf Kurs, ehe Kai Havertz in der 66. Minute die Vorlage zum 2:0 durch Viktor Gyökeres servierte. Gyökeres machte in der Nachspielzeit (90.+3) den Doppelpack perfekt. Im Spielverlauf bestimmten die Londoner überwiegend das Geschehen, kontrollierten Ballbesitz und nutzten ihre Chancen effizient. Durch den 17. Saisonsieg stehen die Hausherren bei 56 Punkten und damit neun Zähler vor Manchester City und Aston Villa.

Premier League 2025/2026 | Spieltag 25 | Emirates Stadium | - 16:00 FC Arsenal U S N S S 3 : 0 1.18 xG 0.17 Endergebnis Sunderland U N S N S Martín Zubimendi 42' Viktor Gyökeres 66' Viktor Gyökeres 90'+3' Tore Tor Martín Zubimendi Assist : Leandro Trossard) 42' Tor Viktor Gyökeres Assist : Kai Havertz) 66' Tor Viktor Gyökeres Assist : Gabriel Martinelli) 90' +3 1 David Raya 33 R. Calafiori 6 Gabriel Magalhães 2 William Saliba 12 Jurriën Timber 41 Declan Rice 36 Martín Zubimendi 29 Kai Havertz 19 Leandro Trossard 9 Gabriel Jesus 20 N. Madueke 22 R. Roefs 17 R. Mandava 15 Omar Alderete 5 D. Ballard 20 N. Mukiele 28 E. Le Fée 27 Noah Sadiki 7 Chemsdine Talbi 19 H. Diarra 32 T. Hume 9 B. Brobbey

Cole Palmer sorgt für Chelsea-Erfolg mit lupenreinem Hattrick

Chelsea gewann beim akut abstiegsbedrohten Schlusslicht Wolverhampton Wanderers mit 3:1 (3:0). Cole Palmer erzielte bereits vor der Pause in der 13., 35. und 38. Minute einen lupenreinen Dreierpack, wobei seine ersten beiden Treffer vom Elfmeterpunkt fielen. Tolu Arokodare verkürzte für die Hausherren nur noch in der 54. Minute. Chelsea agierte im zweiten Durchgang kontrollierter, hielt das Leder phasenweise in den eigenen Reihen und ließ keine großen Großchancen der Wolves mehr zu. Mit diesem Sieg schraubt Chelsea das Punktekonto auf 43 und bleibt im Rennen um die internationalen Plätze.

Aktuelle Statistiken von Havertz in der Saison 2025/2026

Premier League 2025/2026 3 2 1 158′ 1 6.7 Champions League 2025-2026 1 1 45′ 1 (0) 1 8.7 Gesamt: 4 3 1 203′ 0 0 0 1 (0) 2 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 4 - Per Game In Startaufstellung 3 0.8 Per Game Minuten 203 50.8 Per Game Tore 1 0.3 Per Game Assists 2 0.5 Per Game

Manchester United baut Aufwärtstrend unter Michael Carrick aus

Manchester United setzte seinen positiven Lauf fort und gewann das Rückmatch des Europa-League-Finals aus der Vorsaison gegen Tottenham Hotspur mit 2:0 (1:0). Nach der umstrittenen Spielsituation mit einem Platzverweis gegen Cristian Romero (29.) nutzten die Red Devils die lange Überzahl: Bryan Mbeumo traf in der 38. Minute, Bruno Fernandes machte in der 81. Minute den zweiten Treffer. Es war der vierte Sieg in Serie für United seit der Übernahme durch Ex-Spieler Michael Carrick. Der Unparteiische nahm mit der roten Karte den Spielverlauf früh zugunsten der Gastgeber entscheidend beeinflusst.