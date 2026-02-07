Fußball heute in England: Nächster Scorer für Havertz!

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Arsenal setzt seinen Titelkurs in der Premier League mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen Sunderland fort. Kai Havertz lieferte erneut eine Vorlage zum vorentscheidenden 2:0, Viktor Gyökeres traf doppelt – zuletzt in der Nachspielzeit. Die Gunners stehen nach dem 25. Spieltag bei 56 Punkten und bauen ihren Vorsprung weiter aus. Auch Chelsea und Manchester United verbuchen wichtige Siege im Kampf um die europäischen Plätze.
Arsenal gewinnt 3:0 gegen Sunderland
Der enteilte Tabellenführer setzte sich im Heimspiel gegen den AFC Sunderland mit 3:0 (1:0) durch. Martin Zubimendi brachte die Gunners kurz vor der Pause (42.) auf Kurs, ehe Kai Havertz in der 66. Minute die Vorlage zum 2:0 durch Viktor Gyökeres servierte. Gyökeres machte in der Nachspielzeit (90.+3) den Doppelpack perfekt. Im Spielverlauf bestimmten die Londoner überwiegend das Geschehen, kontrollierten Ballbesitz und nutzten ihre Chancen effizient. Durch den 17. Saisonsieg stehen die Hausherren bei 56 Punkten und damit neun Zähler vor Manchester City und Aston Villa.
Cole Palmer sorgt für Chelsea-Erfolg mit lupenreinem Hattrick
Chelsea gewann beim akut abstiegsbedrohten Schlusslicht Wolverhampton Wanderers mit 3:1 (3:0). Cole Palmer erzielte bereits vor der Pause in der 13., 35. und 38. Minute einen lupenreinen Dreierpack, wobei seine ersten beiden Treffer vom Elfmeterpunkt fielen. Tolu Arokodare verkürzte für die Hausherren nur noch in der 54. Minute. Chelsea agierte im zweiten Durchgang kontrollierter, hielt das Leder phasenweise in den eigenen Reihen und ließ keine großen Großchancen der Wolves mehr zu. Mit diesem Sieg schraubt Chelsea das Punktekonto auf 43 und bleibt im Rennen um die internationalen Plätze.
Manchester United baut Aufwärtstrend unter Michael Carrick aus
Manchester United setzte seinen positiven Lauf fort und gewann das Rückmatch des Europa-League-Finals aus der Vorsaison gegen Tottenham Hotspur mit 2:0 (1:0). Nach der umstrittenen Spielsituation mit einem Platzverweis gegen Cristian Romero (29.) nutzten die Red Devils die lange Überzahl: Bryan Mbeumo traf in der 38. Minute, Bruno Fernandes machte in der 81. Minute den zweiten Treffer. Es war der vierte Sieg in Serie für United seit der Übernahme durch Ex-Spieler Michael Carrick. Der Unparteiische nahm mit der roten Karte den Spielverlauf früh zugunsten der Gastgeber entscheidend beeinflusst.