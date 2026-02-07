+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute in England: Nächster Scorer für Havertz!

von

Arsenal setzt seinen Titelkurs in der Premier League mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen Sunderland fort. Kai Havertz lieferte erneut eine Vorlage zum vorentscheidenden 2:0, Viktor Gyökeres traf doppelt – zuletzt in der Nachspielzeit. Die Gunners stehen nach dem 25. Spieltag bei 56 Punkten und bauen ihren Vorsprung weiter aus. Auch Chelsea und Manchester United verbuchen wichtige Siege im Kampf um die europäischen Plätze.

Kai Havertz von Arsenal trifft zum 0:5 während des Premier-League-Spiels Burnley gegen Arsenal in Turf Moor, Burnley, Vereinigtes Königreich, 17. Februar 2024 (Foto: Craig Thomas/News Images)
Arsenal gewinnt 3:0 gegen Sunderland

Der enteilte Tabellenführer setzte sich im Heimspiel gegen den AFC Sunderland mit 3:0 (1:0) durch. Martin Zubimendi brachte die Gunners kurz vor der Pause (42.) auf Kurs, ehe Kai Havertz in der 66. Minute die Vorlage zum 2:0 durch Viktor Gyökeres servierte. Gyökeres machte in der Nachspielzeit (90.+3) den Doppelpack perfekt. Im Spielverlauf bestimmten die Londoner überwiegend das Geschehen, kontrollierten Ballbesitz und nutzten ihre Chancen effizient. Durch den 17. Saisonsieg stehen die Hausherren bei 56 Punkten und damit neun Zähler vor Manchester City und Aston Villa.

Premier League 2025/2026 | Spieltag 25
| Emirates Stadium | 7.2.2026-16:00
FC Arsenal
U S N S S
3 : 0
1.18
xG
0.17
Endergebnis
Sunderland
U N S N S
Martín Zubimendi
42'
Viktor Gyökeres
66'
Viktor Gyökeres
90'+3'
| Schiedsrichter: S. Barrott | Halbzeit: 1-0
Tore
Tor
Martín Zubimendi (Assist: Leandro Trossard)
42'
Tor
Viktor Gyökeres (Assist: Kai Havertz)
66'
Tor
Viktor Gyökeres (Assist: Gabriel Martinelli)
90'
+3
1
David Raya
33
R. Calafiori
6
Gabriel Magalhães
2
William Saliba
12
Jurriën Timber
41
Declan Rice
36
Martín Zubimendi
29
Kai Havertz
19
Leandro Trossard
9
Gabriel Jesus
20
N. Madueke
22
R. Roefs
17
R. Mandava
15
Omar Alderete
5
D. Ballard
20
N. Mukiele
28
E. Le Fée
27
Noah Sadiki
7
Chemsdine Talbi
19
H. Diarra
32
T. Hume
9
B. Brobbey
field field

Cole Palmer sorgt für Chelsea-Erfolg mit lupenreinem Hattrick

Chelsea gewann beim akut abstiegsbedrohten Schlusslicht Wolverhampton Wanderers mit 3:1 (3:0). Cole Palmer erzielte bereits vor der Pause in der 13., 35. und 38. Minute einen lupenreinen Dreierpack, wobei seine ersten beiden Treffer vom Elfmeterpunkt fielen. Tolu Arokodare verkürzte für die Hausherren nur noch in der 54. Minute. Chelsea agierte im zweiten Durchgang kontrollierter, hielt das Leder phasenweise in den eigenen Reihen und ließ keine großen Großchancen der Wolves mehr zu. Mit diesem Sieg schraubt Chelsea das Punktekonto auf 43 und bleibt im Rennen um die internationalen Plätze.

Aktuelle Statistiken von Havertz in der Saison 2025/2026

Premier League 2025/2026
FC Arsenal
3
2
1
158′
1
6.7
Champions League 2025-2026
FC Arsenal
1
1
45′
1 (0)
1
8.7
Gesamt:
4
3
1
203′
0
0
0
1 (0)
2
0
Saison: 2025-2026
Absolvierte Begegnungen
4
-
Per Game
In Startaufstellung
3
0.8
Per Game
Minuten
203
50.8
Per Game
Tore
1
0.3
Per Game
Assists
2
0.5
Per Game

Manchester United baut Aufwärtstrend unter Michael Carrick aus

Manchester United setzte seinen positiven Lauf fort und gewann das Rückmatch des Europa-League-Finals aus der Vorsaison gegen Tottenham Hotspur mit 2:0 (1:0). Nach der umstrittenen Spielsituation mit einem Platzverweis gegen Cristian Romero (29.) nutzten die Red Devils die lange Überzahl: Bryan Mbeumo traf in der 38. Minute, Bruno Fernandes machte in der 81. Minute den zweiten Treffer. Es war der vierte Sieg in Serie für United seit der Übernahme durch Ex-Spieler Michael Carrick. Der Unparteiische nahm mit der roten Karte den Spielverlauf früh zugunsten der Gastgeber entscheidend beeinflusst.

