Fußball heute in England – ManCity schlägt Chelsea und holt auf

Manchester City hat im Titelrennen der Premier League wichtigen Boden gutgemacht und den Patzer des FC Arsenal eiskalt ausgenutzt. Das Team von Pep Guardiola gewann beim FC Chelsea mit 3:0 (0:0) und verkürzte den Rückstand auf die Gunners auf sechs Punkte. Nach der Niederlage von Kai Havertz‘ Mannschaft am Samstag beim AFC Bournemouth (1:2) bleibt der Kampf an der Spitze offen.

Chelsea mit starkem Beginn, City ohne Wirkung

Im Duell der Topteams erwischte Chelsea zunächst den besseren Start. Marc Cucurella brachte die Londoner mit einem sauber herausgespielten Treffer in Führung, doch der Jubel verstummte wegen Abseitsstellung schnell wieder. Manchester City fand in der ersten Halbzeit offensiv lange kaum statt; die erste klare Möglichkeit vergab Bernardo Silva in der 35. Minute.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Arsenal S S S S N > 32 21 6 5 61 24 37 69 2 Manchester City S S U U S > 31 19 7 5 63 28 35 64 3 Manchester United S S N S U > 31 15 10 6 56 43 13 55 4 Aston Villa N N N S U > 32 16 7 9 43 38 5 55 5 FC Liverpool S N U N S > 32 15 7 10 52 42 10 52 6 Chelsea FC N S N N N > 32 13 9 10 53 41 12 48 7 Brentford S U U U U > 32 13 8 11 48 44 4 47 8 Everton S S N S U > 32 13 8 11 39 37 2 47 9 ▲ Brighton S N S S S > 32 12 10 10 43 37 6 46 10 ▲ Sunderland U S N S S > 32 12 10 10 33 36 -3 46 Champions League (2026/2027 5 Plätze

Europa League 2 Plätze

Europa Conference League

3 Absteiger

Nach der Pause kippt die Partie

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel nutzte City die Räume besser: Nico O’Reilly stand im Strafraum zu frei und köpfte zur Führung ein (51.). Nur fünf Minuten später erhöhte Innenverteidiger Marc Guéhi nach einem Traumpass von Rayan Cherki. Chelsea leistete sich anschließend einen Ballverlust im Spielaufbau, den Jérémy Doku in der 68. Minute zum 3:0 und zur frühen Entscheidung verwertete.

Durch den Auswärtssieg kletterten die Skyblues als Tabellenzweiter auf 64 Punkte. Am kommenden Spieltag könnte das Meisterrennen erneut Fahrt aufnehmen: Dann empfängt ManCity am Sonntag um 17.30 Uhr live bei Sky den Tabellenführer.